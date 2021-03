Kreis Bad Dürkheim: Kostenlose Schnelltests – Mindestens 38 Anlaufstellen im gesamten Landkreis

Bad Dürkheim – Für die kostenlosen Schnelltests, die alle Bürgerinnen und Bürger ein Mal die Woche machen können, gibt es im Landkreis Bad Dürkheim momentan mindestens 38 Anlaufstellen – verteilt über das gesamte Kreisgebiet.

„Hiermit sind wir schon gut aufgestellt. Ich danke allen Ärztinnen und Ärzten, sowie den Apotheken für ihr Engagement. Und ein großes Dankeschön an die Kommunen im Landkreis, dass sie in den vergangenen zwei Wochen so schnell zusätzlich noch eigene Testzentren aus dem Boden gestampft haben“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Durch die dezentrale Organisation können flächendeckend Tests angeboten werden. „Wahrscheinlich kommen sogar noch weitere Teststellen hinzu. Es lohnt sich daher, sich immer aktuell im Internet zu informieren“, so Ihlenfeld. Die 38 Stellen sind diejenigen, die dem Kreis von den Kommunen gemeldet wurden und die offiziell auf der Homepage des Landes corona.rlp.de/de/testen hinterlegt sind. Sie sind auf der Webseite des Kreises www.kreis-bad-duerkheim.de abrufbar und die Liste dort wird stetig aktualisiert. Möglicherweise gibt es darüber hinaus noch weitere Anlaufstellen, die momentan nur noch nicht gemeldet sind.

Zusätzlich zu den testenden Ärzten und Apotheken haben die Kommunen Grünstadt und VG Leiningerland, Bad Dürkheim, Haßloch und die VG Deidesheim noch eigene Testzentren aufgebaut, teilweise in Zusammenarbeit mit dem DRK. In den Verbandsgemeinden Lambrecht, Freinsheim und Wachenheim erfolgt die Testung momentan nur bei Ärzten und Apotheken. „Aber ich habe die Rückmeldung, dass dort momentan die Kapazität auf diese Weise völlig ausreicht. Die Ärzte und Apotheken könnten teilweise sogar noch mehr testen“, sagt Ihlenfeld.

Er ruft daher alle Bürgerinnen und Bürger auf, das Angebot wahrzunehmen und sich regelmäßig testen zu lassen. „So können wir Infektionen frühzeitig erkennen und Infektionsketten unterbrechen.“

Übersicht (Stand 19.03.2021, soweit bekannt):

Bad Dürkheim

Dr. Sabine Rahmann

Wasserhohl 19, 67098 Bad Dürkheim

Wasserhohl 19, 67098 Bad Dürkheim

Gerberstraße 5, 67098 Bad Dürkheim

Gerberstraße 5, 67098 Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 15, 67098 Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 15, 67098 Bad Dürkheim

Mannheimer Str. 16, 67098 Bad Dürkheim

Mannheimer Str. 16, 67098 Bad Dürkheim

Bahnhof Platz 1, 67098 Bad Dürkheim

Bahnhof Platz 1, 67098 Bad Dürkheim

Stadion Trift, Jahnstraße, 67098 Bad Dürkheim

Termin: testzentrum-bd@diakonissen.de (mit Telefonnummer, es erfolgt Rückruf)

Tel.: 06322/607-6716 (erreichbar: Di bis Do, 10 -16 Uhr, Fr 10 -13 Uhr)

Mo 10 – 14 Uhr, Do 9 – 14 Uhr

Grünstadt

Praxis Regina Kemp

Vorstadt 3, 67269 Grünstadt

Vorstadt 3, 67269 Grünstadt Dr. Jens Galan

Hochgewanne 19, 67269 Grünstadt

Anmeldung via Webseite: www.galan.info

Hochgewanne 19, 67269 Grünstadt

Anmeldung via Webseite: www.galan.info

Sausenheimerstr. 7a, 67269 Grünstadt

Martins-Apotheke Vorstadt 3, 67269 Grünstadt

Sausenheimerstr. 7a, 67269 Grünstadt

Hauptstraße 16, 67269 Grünstadt

Hauptstraße 16, 67269 Grünstadt

Turnstraße 7, 67269 Grünstadt

Tel. 06359-937313

E-Mail: schnelltestzentrum.gruenstadt@web.de

Haßloch

Dr. A. Trompeter

Freiherr-von-Stein Str. 7, 67454 Haßloch

Tel. 06324 2545

täglich 11 bis 12 Uhr

Freiherr-von-Stein Str. 7, 67454 Haßloch

Tel. 06324 2545

täglich 11 bis 12 Uhr

Bahnhofstraße 25, 67454 Haßloch

Tel.: 06324 2360 Mo – Di 16 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 13 Uhr, Fr 15 bis 17 Uhr

Bahnhofstraße 25, 67454 Haßloch

Tel.: 06324 2360 Mo – Di 16 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 13 Uhr, Fr 15 bis 17 Uhr

Hans-Böckler-Str. 25, 67454 Haßloch

Tel.: 06324 9294043

Hans-Böckler-Str. 25, 67454 Haßloch

Tel.: 06324 9294043

Rotkreuzstraße 9, 67454 Haßloch/Pfalz

Tel: 06324 5921256 (AB)

testzentrum@drk-hassloch.de (Eröffnung im Laufe der kommenden Woche)

VG Deidesheim

Praxis Dr. Gunnar Herberger

Weinstraße 50, 67146 Deidesheim

Mo, Di, Do, je um 10:00 Uhr und 17:00 Uhr

Mi um 10:00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten nach telefonischer Terminvereinbarung: 06326 / 335

(ab 22. März)

Weinstraße 50, 67146 Deidesheim

Mo, Di, Do, je um 10:00 Uhr und 17:00 Uhr

Mi um 10:00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten nach telefonischer Terminvereinbarung: 06326 / 335

(ab 22. März)

Hauptstr. 74, 67150 Niederkirchen

Mo, Di, Do, je 09:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr

(ab 22. März)

Hauptstr. 74, 67150 Niederkirchen

Mo, Di, Do, je 09:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr

(ab 22. März)

Bahnhofstr. 12, 67149 Meckenheim

nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung: 06236 / 96800

(ab 22. März)

Bahnhofstr. 12, 67149 Meckenheim

nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung: 06236 / 96800

(ab 22. März)

Erdgeschoss historisches Rathaus (Weinmuseum)

Marktplatz 1, 67146 Deidesheim

jeden Freitag, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

jeden Samstag, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Erdgeschoss historisches Rathaus (Weinmuseum)

Marktplatz 1, 67146 Deidesheim

jeden Freitag, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

jeden Samstag, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Erdgeschoss im Rathaus

Hauptstr. 58, 67149 Meckenheim

Jeden Freitag, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Jeden Samstag, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Erdgeschoss im Rathaus

Hauptstr. 58, 67149 Meckenheim

Jeden Freitag, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Jeden Samstag, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Chrysostomushof

Hauptstr. 74, 67150 Niederkirchen

Jeden Dienstag 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

VG Freinsheim

Dr. Fabian Sohn

Am Mandelgarten 25, 67251 Freinsheim

Tel. 06353 8880 - nach telefonischer Terminvereinbarung –

Montag, Mittwoch und Freitag von 8 – 12 Uhr

Dienstag und Donnerstag von 8 – 12 und von 16 – 18 Uhr

Am Mandelgarten 25, 67251 Freinsheim

Tel. 06353 8880 - nach telefonischer Terminvereinbarung –

Montag, Mittwoch und Freitag von 8 – 12 Uhr

Dienstag und Donnerstag von 8 – 12 und von 16 – 18 Uhr

Neugasse 20a, 67169 Kallstadt

dr.ayasse@t-online.de, Tel. 06322 / 94490, Fax: 06322 / 944915

www.hausarztpraxis-kallstadt.de

Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 16 Uhr

Mittwoch von 11:30 bis 12:30 Uhr

Freitag von 07:30 – 08:00 Uhr

Neugasse 20a, 67169 Kallstadt

dr.ayasse@t-online.de, Tel. 06322 / 94490, Fax: 06322 / 944915

www.hausarztpraxis-kallstadt.de

Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 16 Uhr

Mittwoch von 11:30 bis 12:30 Uhr

Freitag von 07:30 – 08:00 Uhr

Freinsheimer Str. 73, 67169 Kallstadt

Tel. 06322 / 620207, Fax 06322 / 620796

info@natumed.de, www.natumed.de

nach telefonischer Terminvereinbarung

Montag bis Freitag von 8 bis 9.30 Uhr

Freinsheimer Str. 73, 67169 Kallstadt

Tel. 06322 / 620207, Fax 06322 / 620796

info@natumed.de, www.natumed.de

nach telefonischer Terminvereinbarung

Montag bis Freitag von 8 bis 9.30 Uhr

Am Nussbaum 9, 67273 Weisenheim am Berg

mail@praxisdeibel.de, Tel. 06353 / 9597930, Fax: 06353 / 9597931

www.praxisdeibel.de

Montag von 11 – 13 Uhr und von 17 – 18 Uhr

Dienstag von 8 – 9 Uhr und von 11 – 13 Uhr

Mittwoch 11 – 13 Uhr

Donnerstag von 8 – 9 Uhr, 11 – 13 Uhr und von 17 – 18 Uhr

Freitag von 11 – 13 Uhr

Am Nussbaum 9, 67273 Weisenheim am Berg

mail@praxisdeibel.de, Tel. 06353 / 9597930, Fax: 06353 / 9597931

www.praxisdeibel.de

Montag von 11 – 13 Uhr und von 17 – 18 Uhr

Dienstag von 8 – 9 Uhr und von 11 – 13 Uhr

Mittwoch 11 – 13 Uhr

Donnerstag von 8 – 9 Uhr, 11 – 13 Uhr und von 17 – 18 Uhr

Freitag von 11 – 13 Uhr

Bahnhofstraße 35, 67256 Weisenheim am Sand

Tel. 06353 / 989198, Fax: 06353 / 989199

Montag, Mittwoch und Donnerstag von 11 – 12.30 Uhr

VG Lambrecht

Dr. Manfred Reiber

Hauptstraße 56, 67475 Weidenthal

nach Terminvereinbarung

Hauptstraße 56, 67475 Weidenthal

nach Terminvereinbarung

Färberstraße, 67466 Lambrecht

Färberstraße, 67466 Lambrecht

Schillerstraße 5, 67466 Lambrecht

Schillerstraße 5, 67466 Lambrecht

Möllbachstraße 14, 67471 Elmstein

VG Leiningerland

Dres. Dino Schlamp/Sabine Franke-Busch

Pfarrgasse 15, 67280 Ebertsheim

Telefonische Terminvereinbarung: 06359 / 961196

Pfarrgasse 15, 67280 Ebertsheim

Telefonische Terminvereinbarung: 06359 / 961196

Gartenstr. 17, 67278 Bockenheim

Um telefonische Anmeldung zu den Tests wird gebeten: 06359/949036.

Gartenstr. 17, 67278 Bockenheim

Um telefonische Anmeldung zu den Tests wird gebeten: 06359/949036.

Bissersheimer Straße 27, 67281 Kirchheim

Telefonische Terminvereinbarung: 06359 / 2236

Corona Mobil

Leininger Pfad 15, 67271 Mertesheim

Telefonische Terminvereinbarung: 0176 / 31487694

(an verschiedenen Tagen an verschiedenen Orten stationiert, Info telefonisch)

VG Wachenheim