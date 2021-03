Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 19.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 17.03.2021, 17:00 Uhr bis 18.03.2021, 09:00 Uhr wurde ein in der Leininger Straße in Bad Dürkheim abgestellter VW Touran beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Außenspiegel des VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.03.2021 zwischen 10:30h und 11:00 Uhr kam es im Haidfeldweg in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Wohnungseingangstüre aufzuhebeln. Ins Wohnungsinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Durch die massiven Hebelversuche entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.03.2021 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde nach Anwohnerbeschwerden in der Marcigny Straße in Freinsheim eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei schwachem Verkehrsaufkommen musste 1 Verwarnung wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h ausgesprochen werden. Der Fahrer wurde mit 22 km/h gemessen.

Bad Dürkheim: Unfälle verursacht und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.03.2021 gegen 07:30 Uhr kam es zu gleich zwei Verkehrsunfallfluchten durch den selben Fahrzeugführer. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem VW Touran die Verlängerung der Mannheimer Straße in Richtung Bad Dürkheimer Innenstadt. Auf Höhe des Zubringers zur B 271 wollte er nach links abbiegen. Dabei fuhr er auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Es entstand hierbei ein Sachschaden von 300 Euro. Dadurch wurde zwar der Reifen seines VW beschädigt, jedoch fuhr er einfach auf seiner Felge weiter.

Zeugen konnten beobachten wie er auf der B 271 Richtung Fronhof weiterfuhr. Im Laufe der weiteren Fahrt stieg er dann in Höhe des Autohauses Mertel aus seinem PKW aus, schaute sich den Schaden an der Fahrzeugfront an, stieg danach wieder in ein und fuhr weiter.

An der Einmündung Friedelsheimer Straße / K 7 fuhr er einem verkehrsbedingt wartenden VW Passat mit Anhänger auf. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Auch hier entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Er konnte schließlich durch eine Streifenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Es gab keine Hinweise auf Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinwirkung. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht in 2 Fällen ermittelt. Warum er die Unfälle verursacht und einfach weitergefahren ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Niederkirchen: Schnellfahrer im Visier der Polizei

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – Am Freitagmorgen wurde der Verkehr in der Hauptstraße mit einem Laser-Messgerät überwacht. Im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 11:30 Uhr mussten insgesamt 17 Autofahrer beanstandet werden, weil sie zu schnell unterwegs waren. Der fragwürdige Spitzenreiter befuhr die Hauptstraße mit 53 km/h, obwohl dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h gilt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):