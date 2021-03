Bankmitarbeiter passt auf – Trickbetrüger gehen leer aus, Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis, bis Donnerstag, 18.03.2021

(jn)Gleich mehrere Seniorinnen und Senioren aus dem Kreisgebiet wurden in den vergangenen Tagen von Betrügern angerufen, welche sich als angebliche Familienangehörige ausgegeben haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge reagierten alle Angerufenen letztendlich richtig, so dass es zu keinen Übergaben von Geld oder anderen Vermögenswerten kam. In einem Fall konnte ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro von einem aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert werden.

Die Geschädigte aus Hofheim hatte im Laufe des Donnerstages zahlreiche Anrufe eines angeblichen Neffen erhalten, welcher aus einer persönlichen Not heraus dringend einen fünfstelligen Betrag benötige. Im Verlauf der weiteren Telefonate überzeugten die Kriminellen die ältere Dame, das geforderte Geld bei der Bank abzuholen, um es anschließend entgegennehmen zu können. Erfreulicherweise reagierte der zuständige Bankmitarbeiter vorbildlich, indem er Verdacht schöpfte und die Polizei alarmierte.

Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Geldbeutel aus Auto gestohlen,

Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Dienstag, 16.03.2021, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 17.03.2021, 07:00 Uhr

(jn)Auf dem Kellereiparkplatz in Hofheim haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein Portemonnaie aus einem Pkw gestohlen. Gleichwohl der seit Dienstagabend, 19:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Elisabethenstraße abgestellte Ford verschlossen war, konnten der oder die Täter den Wagen ohne Probleme öffnen. Grund hierfür war eine defekte Fahrzeugscheibe, die lediglich durch Flatterband geschützt wurde. Folglich griffen die Unbekannten durch die provisorische Sicherung, öffneten das Fahrzeug und entwendeten die im Handschuhfach abgelegte Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte am Mittwochmorgen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände niemals in Kraftfahrzeugen offen liegen zu lassen. Schaffen Sie gar nicht erst derartige Tatgelegenheiten für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Portemonnaies, Bargeld, mobile Navigationsgeräte oder ähnliche Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie Ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen – auch nicht versteckt – da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Autos sind kein Safe! Wenn Sie Personen beobachten, die zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder die Innenräume in Augenschein nehmen, zögern Sie nicht damit, die Polizei zu alarmieren.

Polizei und Ordnungsämter kontrollieren gemeinsam, Eschborn, Bad Soden, Schwalbach, Sulzbach, Donnerstag, 18.03.2021

(jn)Insgesamt knapp 40 Ordnungswidrigkeiten haben Eschborner Polizisten gemeinsam mit Mitarbeitern der Ordnungsämter aus Bad Soden, Eschborn, Schwalbach und Sulzbach im Rahmen von gemeinsamen Verkehrskontrollen am Donnerstag festgestellt. Bei verhältnismäßig geringem Verkehrsaufkommen wurden zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr Autofahrer und Autofahrerinnen in der Bahnstraße in Sulzbach, „Am Erlenborn“ in Schwalbach, in der Hauptstraße in Eschborn und in der Gartenstraße in Bad Soden überprüft. Neben 28 Gurtverstößen ahndeten die Kontrollkräfte auch sieben „Handyverstöße“ sowie verschiedene Fahrzeugmängel.

Die sogenannten „Verkehrstage Ost“ wurden vor einigen Jahren von den Kommunen im östlichen Main-Taunus-Kreis und der Polizeistation Eschborn initiiert und stellen seitdem regelmäßig einen Beitrag für mehr Sicherheit im Main-Taunus-Kreis dar, da auch von einer abschreckenden Wirkung für potentielle Straftäter auszugehen ist.

Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Schulwegsicherung, Kelkheim (Taunus), Münster, Lorsbacher Straße, Freitag, 19.03.2021, 07:50 Uhr bis 09:10 Uhr

(jn)Das Hauptaugenmerk auf nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder in Fahrzeugen haben Kelkheimer Polizisten heute Morgen bei einer Verkehrskontrolle in Kelkheim gelegt. Zwischen 07:50 Uhr und 09:10 Uhr überprüften die Beamten rund 60 Verkehrsteilnehmer in der Lorsbacher Straße gegenüber der Eichendorffschule und hatten dabei lediglich vier Gurtverstöße zu beanstanden. Bilanzierend bleibt festzustellen, dass sich die Autofahrer und Autofahrerinnen an die Regeln hielten und die Kontrollen der Polizei begrüßten.

Blauer Golf bei Unfallflucht beschädigt, Schwalbach am Taunus, Frankenstraße, Mittwoch, 17.03.2021, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 18.03.2021, 12:30 Uhr

(jn)In Schwalbach kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden ist. Der beschädigte Pkw, ein blauer VW Golf, parkte zur Tatzeit rückwärts in einer Parktasche der Frankenstraße. Als die Geschädigte zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie einen Schaden feststellen, der allem Anschein nach von einem weiteren Verkehrsteilnehmer verursacht worden war. Hinweise auf den/die Verursacher/in liegen derzeit nicht vor.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Landesstraße 3265, Höhe Kastengrund (Hattersheim)

Samstag: Landesstraße 3005, Eschborn Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.