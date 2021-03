Landkreis Kassel: Die Polizei-News

LKW reißt bei Hümme Oberleitung ab

Hofgeismar Hümme (ots) – Ein LKW hat Freitag 19.03.2021 gegen 11:30 Uhr die Oberleitung am Bahnübergang in Hofgeismar-Hümme (Hauptstraße) auf einer Länge von rund 7 Metern abgerissen. Vermutlich stand die Kippvorrichtung des Lasters noch zu weit oben. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 15.000 Euro.

Aufgrund des Unfalls ist die Bahnstrecke zwischen Hofgeismar und Hümme in beide Richtungen momentan gesperrt. Der Übergang ist durch beide Schranken geschlossen und kann vorläufig nicht befahren werden.

Im Einsatz war eine Streife der Polizei Hofgeismar, der Bundespolizeiinspektion Kassel sowie ein Notfallteam der Deutschen Bahn AG. Die Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel, diese dauern noch an.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Brand eines Einfamilienhauses

Niestetal (ots) – Am Freitagmorgen 19.03.2021 gegen 02:00 Uhr meldeten Passanten den Brand eines Dachstuhls im Niestetaler Ortsteil Heiligenrode. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Niestetal sowie die Beamten des Polizeireviers Ost in Kassel am Brandort im Ginsterweg eintrafen, stand das Dach des Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Die beiden 40- bzw. 26-jährigen Bewohner hatten das Haus unverletzt verlassen können.

Mittels Einsatz einer Drehleiter konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Der Kriminaldauerdienst der Kasseler Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand vermutlich im Bereich eines Kaminofens ausgebrochen.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die beiden Bewohner werden durch die Gemeinde Niestetal untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 50.000 Euro.

Gestohlener Dacia Sandero fällt bei Tankstelleneinbruch auf

Vellmar/Wolfhagen (ots) – Unbekannte haben am Mittwochnachmittag 17.03.2021 in Vellmar eine günstige Gelegenheit genutzt und einen roten Dacia Sanero mit dem im Fahrzeug liegenden Zündschlüssel von einem Parkplatz im Stadtzentrum gestohlen. Damit fuhren die Täter in der Nacht offenbar zu einer Tankstelle in Wolfhagen und brachen dort ein. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Pkw oder Angaben zu den Tätern machen können.

Der Diebstahl des roten Dacia Sandero hatte sich gegen 16 Uhr im Vellmarer Mittelring ereignet. Wie der Autobesitzer den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord mitteilte, hatte er seinen Wagen nur für einen kurzen Augenblick auf dem Parkplatz neben dem Imbiss mit dem auf dem Beifahrersitz liegenden Schlüssel stehenlassen. Als er kurz danach aus der Apotheke kam, stellte er entsetzt fest, dass sein Pkw nicht mehr da war. Von dem elf Jahre alten Dacia fehlte trotz sofort eingeleiteter Fahndung zunächst jede Spur.

Gegen 01:40 Uhr fuhr dann offenbar genau dieser gestohlene Dacia mit zwei Männern auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wolfhager Kurfürstenstraße vor, was auf den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist. Anschließend schlugen die Täter mit einem Brecheisen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Tabakwaren im Wert von 2.500 Euro, die sie blitzschnell in das rote Auto luden und damit in Richtung Bründersen flüchteten. Die sofort nach Eingang des Einbruchsalarms eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen brachte keinen Erfolg. Der durch das brachiale Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den gestohlenen Dacia Sandero oder die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Polizei Nordhessen bietet kostenlose Telefonsprechstunde zum Einbruch- und Versicherungsschutz an

Kassel (ots) – Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Hessen, Beratungsstelle Kassel, bieten die Fachberaterinnen und -berater für Kriminalprävention beim Polizeipräsidium Nordhessen eine Beratung zum Einbruch- und Versicherungsschutz rund ums Bauen und Wohnen an. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen findet diese Beratung erneut im Rahmen einer Telefonsprechstunde statt. Interessierte können sich unkompliziert und kostenlos am Telefon über die Möglichkeiten eines wirkungsvollen Einbruchschutzes informieren.

Die Telefonsprechstunde findet am Mittwoch 24.03.2021 von 16-18 Uhr statt.

Tel: 0561 – 910 1035.

Worum geht es genau?

“So schützen Sie Ihr Zuhause” Informieren Sie sich bei den Fachleuten der Verbraucherzentrale Hessen sowie den Fachberatern der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen zu folgenden Themen:

Mechanische und elektronische Sicherheit

Staatliche Förderung von Einbruchschutz

Bauherrenpflicht, Rohbauversicherung

Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

Zudem werden Sie im Rahmen der Telefonsprechstunde gerne bezüglich der Möglichkeiten einer Vor-Ort-Begehung zu Hause beraten. Die Beratung der Polizei ist neutral und kostenlos. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren.

