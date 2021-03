Polizei Eschwege

Brand in Meißner-Vockerode

Eschwege (ots) – Zu einem Wohnhausbrand kam es in den frühen Morgenstunden in Meissner-Vockerode. Wie die Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, hatten Nachbarn gegen 02:40 Uhr den Brand bemerkt, den 87-jährigen alleinigen Bewohner des Hauses aus dem Schlaf geklingelt sowie die Feuerwehr verständigt.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses nahezu komplett in Flammen. Den Brandbekämpfern gelang es, ein weiteres Übergreifen des Feuers zu verhindern und den Brand rasch zu löschen.

Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Eschwege hat die diesbezüglichen Ermittlungen übernommen. Der 87-jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt und kommt bei Nachbarn unter.

Folgemeldung: Brandursache

Eschwege (ots) – Am Freitagvormittag 10.03.2021 wurde die Brandstelle in Meißner-Vockerode durch Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Regionalen Kriminalinspektion Werra-Meißner aufgesucht.

Nach Abschluss der Untersuchung der Brandstelle ist eine unsachgemäße Abgasführung des Pelletofens, die unter dem Dachvorsprung endete, brandursächlich. Der Sachschaden wird auf ca. 80-100.000 Euro geschätzt.

Einbrüche aufgeklärt

Eschwege (ots) – In der Nacht vom 08./09.03.21 ereignete sich im “Gut Friedrichsruh” in der Gemarkung von Eschwege ein Einbruch, der damals aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht wurde. In der Nacht drangen zu dem Zeitpunkt unbekannte Täter in ein Büro zum Nachteil “Aufwind” ein. An der Örtlichkeit findet auch ein Wohn- und Betreuungsangebot für junge Erwachsene statt. Bei dem Einbruch wurden unter anderem vier Laptops, ein Bluetooth-Lautsprecher, zwei ältere Fahrräder und zwei Falschen Schnaps entwendet. Der Schaden wurde mit ca. 2.500 EUR angegeben.

Im Zuge der ersten Ermittlungen richtete sich ein Tatverdacht gegen einen 23-Jährigen aus Eschwege. Bei den weiteren Ermittlungen richtete sich ein weiterer Tatverdacht gegen einen 33-Jährigen aus Eschwege und einen 22-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurden entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, die nun vollstreckt wurden.

Dabei konnten neben den zwei Flaschen Schnaps auch der Bluetooth-Lautsprecher sichergestellt werden. Ein aufgefundener Laptop konnte einem Einbruch, ebenfalls im “Gut Friedrichsruh”, zugeordnet werden, der sich bereits an dem Wochenende 21-23.08.20 ereignet hat. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Unfall im Begegnungsverkehr mit zwei Leichtverletzten

Um 15:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 52-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die Zufahrt von der Werrabrücke kommend zur B 27 in Richtung Eschwege. In der dortigen Linkskurve fuhr der 52-Jährige zu weit über die Fahrbahnmitte hinaus, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem von der B 27 in Richtung Sooden ausfahrenden Klein-Lkw kam, der von einem 37-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde.

In dessen Fahrzeug befand sich noch eine 34-jährige aus der Gemeinde Ringgau, die wie auch der Fahrer durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Der Pkw des 52-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag, zwischen 07:10 Uhr und 15:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer VW Sharan im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war direkt neben der Zufahrt zu den Gebäuden des ZPP und dem Verwaltungstrakt geparkt. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Leitpfosten herausgerissen

Heute Morgen, um 06:07 Uhr wird durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass auf der Strecke zwischen den Ortschaften Oberhone und Eltmannshausen mehrere Leitpfosten herausgerissen wurden, die auch teilweise auf der Fahrbahn liegen. Die entsandte Polizeistreife stellte fest, dass rechtsseitig (von Eltmannshausen kommend) fünf Leitpfosten aus ihrer Verankerung gerissen wurden. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode, der zwischen Laudenbach und Weißenbach unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall weiter, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Münzbox aufgebrochen

In der Nacht vom 17./18.03.21 haben unbekannte Täter die Münzautomaten auf dem Gelände einer SB-Waschanlage in der Straße “Am Lohwasser” in Hessisch Lichtenau aufgebrochen. Der/ die Täter brachen hierzu die Sicherungsvorrichtung an drei Absaugautomaten auf und entwendeten daraus das Münzgeld. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzungen, Beleidigungen und Einweisung

Am Donnerstagnachmittag 17.03.2021 begann für die Kollegen der Polizeistation in Witzenhausen ein Einsatz, der sich bis in die Abendstunden fortsetze und mit der Einweisung zweier Personen in das ZPP nach Eschwege ein Ende fand. Vorausgegangen waren nachbarschaftliche Streitigkeiten und Auseinandersetzungen in einem Mehrfamilienhaus im Felsenweg in Witzenhausen, worauf die Polizei gegen 14:20 Uhr alarmiert wurde. Eine 80-Jährige und deren 77-jähriger Mann beschwerte sich über Lärm aus einer Wohnung im Hause, ausgehend von einem Pärchen, das sich lauthals streiten würde. Bei einem weiteren Anruf wurde mitgeteilt, dass die Lage nun eskalieren würde.

Die Polizeistreife konnte dann das anfängliche Chaos aufhellen, wobei sich herausstellte, dass es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den Betroffen gekommen war, worauf entsprechende Anzeigen aufgenommen wurden. Dabei wurden der 77-Jährige sowie die 23-Jährige durch Faustschläge im Gesicht leicht verletzt. Kurz nach 17:00 Uhr rief der 77-jährige erneut an und teilt mit, dass er ein Drohschreiben auf der Fußmatte aufgefunden habe und “das Pärchen” wieder an seiner Wohnung sei.

Aufgrund der Vorgeschichte fuhren zwei Streifen zum Anwesen und es gelang ihnen die beiden Personen vorläufig festzunehmen. Dabei handelt es sich um einen 23-Jährigen und eine 23-Jährige, die ebenfalls in dem Haus wohnhaft sind.

Beide waren gegenüber den Einsatzkräften sehr aggressiv und wurden letztendlich getrennt voneinander in das ZPP nach Eschwege gebracht. Da die 23-Jährige zudem zwei Polizeibeamte bespuckte, erwartet sie diesbezüglich eine gesonderte Strafanzeige.

