Weingarten – Bei Bauarbeiten Gasleitung beschädigt

Karlsruhe (ots) – Für einen größeren Rettungskräfteeinsatz sorgte am

Donnerstagnachmittag eine beschädigte Gasleitung in der Ernst-Vögele-Straße in

Weingarten.

Arbeiter führten gegen 16:20 Uhr an einem dortigen Wohnanwesen Baggerarbeiten

durch, bei denen versehentlich die Gasleitung, welche im Bereich eines

Vorgartens lag, beschädigt wurde. Aufgrund des austretenden Gases mussten

vorsorglich die umliegenden Wohnhäuser evakuiert und die Straße gesperrt werden.

Nachdem eine Fachfirma das Leck geschlossen hatte, konnten die Anwohner wieder

gegen 17:10 Uhr in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Durch den Gasaustritt wurden

glücklicherweise keine Personen verletzt.

Insgesamt waren vier Besatzungen der Polizei, sieben Fahrzeuge der Freiwilligen

Feuerwehren Weingarten und Stutensee mit insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Mit über 2 Promille ist am Donnerstagmorgen ein 53-jähriger

Mercedes-Fahrer auf der Durlacher Ottostraße unterwegs gewesen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 53-Jährige gegen 09:40 Uhr mit seinem

Pkw auf der Ottostraße in Richtung Durlach. Bei einem zuvor getätigten Einkauf

in einem Getränkemarkt fiel der betrunkene Autofahrer einem Kunden auf. Die

daraufhin alarmierte Polizei konnte den 53-Jährigen kurz darauf stoppen und

kontrollieren. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von

2,3 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und nahmen den

Führerschein des Mannes in Verwahrung.

Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten

müssen.

Ettlingen – Auffahrunfall auf B3 – eine Frau verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 3 am Mittwochnachmittag

zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und dem Seehof ergab einen

Sachschaden in Höhe von ungefähr 15000 Euro. Eine der beiden Unfallbeteiligten

wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 48-jähriger Mann fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem Pkw von der Anschlussstelle

Karlsruhe-Süd kommend in Richtung Ettlingen, als die vor ihm fahrende 56-jährige

Dame offenbar verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 48-Jährige erkannte dies

wohl nicht rechtzeitig und fuhr auf das stehende Fahrzeug der Dame auf. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Austretende Flüssigkeiten wurden durch eine Fachfirma beseitigt.

Die verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Zaisenhausen – Pkw überschlägt sich

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 14.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochabend auf der

Kreisstraße 3511 ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 53 Jahre alte Unfallverursacherin kurz

nach 22 Uhr auf der K 3511 von Zaisenhausen kommend in Richtung Sulzfeld. Nach

eigenen Angaben musste sie aufgrund eines Tieres auf der Fahrbahn nach links

ausweichen. Hierbei streifte sie den entgegenkommenden Pkw eines 63-Jährigen. In

der Folge überschlug sich der Toyota der Frau und kam letztendlich in einem

Straßengraben zum Stehen. Durch die Kollision wurde die Unfallverursacherin

leicht verletzt und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten

von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Karlsdorf-Neuthard – Unfall unter Alkoholeinfluss und weitergefahren

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochabend, gegen

21.30 Uhr, wie ein Fahrzeug am Kreisverkehr in der Erich-Keßler-Straße in

Karlsdorf-Neuthard ein Verkehrszeichen beschädigte. Das Fahrzeug war zuvor aus

einer Grünfläche auf die Straße gefahren.

Der Zeuge verständigte die Polizei und fuhr dem unfallverursachenden VW

hinterher. Das Auto wurde nach Angaben des Zeugen wohl durch den Fahrer in der

Rathausstraße in Karlsdorf abgestellt. Der Mann lief zu Fuß davon und konnte in

der Amalienstraße durch Polizeikräfte festgenommen werden. Nachdem offenbar

deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, ergab eine Atemalkoholüberprüfung

einen Wert von weit mehr als ein Promille.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben noch eine weitere Unfallstelle in der

Bruchsaler Werner-von-Siemens-Straße, die mutmaßlich ebenfalls von dem in Rede

stehenden Fahrer unerlaubt verlassen wurde. Der Zeitpunkt dieses Unfalls ist

bislang unklar. Dort wurden Fahrzeugteile aufgefunden die augenscheinlich von

dem beschädigten VW stammten, mit dem der deutlich alkoholisierte 58-Jährige

offenbar unterwegs gewesen war.

Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein wurde einbehalten.

Waghäusel – 52-jährige Fahrradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine 52-jährige Fahrradfahrerin

zu, als sie am Mittwochnachmittag in Waghäusel kurz vor der Bahnunterführung mit

ihrem Fahrrad stürzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau kurz nach 16:30 Uhr die

Johann-Philipp-Becker-Allee in Richtung Weinbrennerstraße. In dem leicht

abschüssigen Streckenabschnitt im Kurvenbereich kam sie aus bislang unbekannter

Ursache mit ihrem Fahrrad zu Fall und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich die

52-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst

in eine Klinik gebracht werden.