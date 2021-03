Mit Haftbefehl und Schlagstock am Mannheimer Hauptbahnhof unterwegs

Mannheim (ots) – Gestern (17. März) sind zwei Personen ins Visier der

Bundespolizisten am Mannheimer Hauptbahnhof geraten.

Gegen 12:00 Uhr kontrollierten sie einen 57-jährigen Mann. Bei der polizeilichen

Überprüfung stellte sich heraus, dass er wegen Diebstahls zur Festnahme

ausgeschrieben war. Die von der Staatsanwaltschaft Mannheim geforderte

Geldstrafe in Höhe von 977 Euro konnte er nicht zahlen. Nach Abschluss der

Maßnahmen brachten ihn Beamte daher in die Justizvollzugsanstalt Mannheim. Dort

muss der 57-Jährige nun seine 30-tägige Freiheitsstrafe absitzen.

Gegen 17:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 47-jährigen Mann am

Hauptbahnhof. Auf Nachfrage gab dieser an, einen „Knüppel“ in seiner

Umhängetasche zu haben. Die Tasche wurde durchsucht und ein Teleskopschlagstock

gefunden. Damit handelt es sich nicht um einen einfachen „Knüppel“, sondern um

einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand, der sichergestellt wurde. Der

47-Jährige führte zudem ein Einhandmesser mit sich. Auch dies stellt einen

verbotenen Gegenstand dar und wurde einbehalten. Auf den Mann kommen nun

Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Mannheim-Käfertal: Supermarkt überfallen, Polizei fahndet mit Lichtbildern – Zeugen gesucht! Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots) – Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt am Freitag, den

12.03.2021, fahndet die Polizei mit Lichtbildern nach den Tätern.

Die beiden abgebildeten Männer betraten kurz vor Ladenschluss das Geschäft und

bedrohten daraufhin eine Kassiererin mit einer Pistole. Nachdem die Täter

mehrere hundert Euro aus der Kasse nahmen, fesselten diese zwei Angestellte und

flüchteten.

Die Bilder der gesuchten Männer können Sie hier abrufen:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-raubueberfall/

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder Tat machen können, werden gebeten, sich

unter 0621 174-4444 an die ermittelnden Kriminalbeamten des

Kriminalkommissariats Mannheim zu wenden.

Mannheim-Neckarau: Verbotenes Autorennen – Drei Fahrzeuge beschlagnahmt

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Mittwochabend veranstaltete eine Gruppe von zehn

Personen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren im Parkhaus eines Einkaufszentrums

im Stadtteil Neckarau ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 21 Uhr laute Motoren-, Brems- und

Driftgeräusche ausgehend von vom oberen Parkdeck des Einkaufszentrums in der

Angelstraße. Eine Überprüfung ergab, dass sich dort mehrere Auto-affine junge

Männer aus Ludwigshafen und dem Rhein-Neckar-Kreis getroffen hatten und in drei

Fahrzeugen mit durchdrehenden Hinterreifen Kreise drehten sowie unter

wiederholter Beschleunigung und Bremsungen um die überdachten

Einkaufswagenständer herumrasten. Dabei filmten sie sich gegenseitig mit ihren

Mobiltelefonen.

Mit mehreren Polizeistreifen wurden daraufhin sämtliche Ausfahrten des

Parkhauses besetzt und die Fahrzeuge beim Verlassen des Parkhauses kontrolliert.

Dabei beleidigte ein 24-Jähriger die Beamten mit unflätigen Worten, was auch

durch unbeteiligte Passanten wahrgenommen werden konnte.

Die drei Fahrzeuge, zwei Mercedes und ein VW Golf, wurden wegen der Teilnahme an

einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zur Vorbereitung der Einziehung

beschlagnahmt. Ebenso wurden die Mobiltelefone der jungen Männer zur Auswertung

der Videoaufnahmen beschlagnahmt. Zudem wurden die Führerscheine der drei Fahrer

zu den Akten genommen. Gegen die Gruppe wird nun wegen Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt, zudem sehen alle Beteiligten einer

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die CoronaVO entgegen. Den

24-Jährigen erwartet darüber hinaus eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Mannheim-Neuhermsheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich

am Donnerstagvormittag auf der Ludwigshafener Straße bei Neuhermsheim. Eine

28-jährige Frau war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Mazda auf der Ludwigshafener

Straße in Richtung Maimarktgelände unterwegs. Zeitgleich bog eine 35-jährige

Frau mit ihrem Peugeot aus der Hermsheimer Straße in die Ludwigshafener Straße

in Richtung Maimarktgelände ein. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die zwei Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken

davon und blieben unverletzt.

Unklar ist derzeit noch der genaue Unfallablauf, da beide Frauen

unterschiedliche Unfallschilderungen abgaben. Daher sucht die Polizei Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung

geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.:

0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Mit über zwei Promille, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs – Polizei kontrolliert 56-Jährigen

Mannheim (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal fiel in den

frühen Morgenstunden der Fahrer eines VW auf, da dieser am Kurpfalzkreisel

zweimal das Rotlicht der Ampeln missachtete. In den Quadraten konnte er, nach

mehrfacher Aufforderung, einer Kontrolle unterzogen werden.

Der 56-Jährige roch stark nach Alkohol und machte auf die Beamten den Eindruck,

dass er auch unter Drogeneinfluss stand. Beim Aussteigen musste der Mann durch

die Beamten gestützt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab den stolzen

Wert von knapp über zwei Promille. Zusätzlich äußerte der Mann, dass er keinen

Führerschein besitzt und Kokain konsumieren würde. Den Wagen habe er, ohne das

Einverständnis seiner Exfrau, genommen. Auf der Dienststelle wurde bei dem Mann

eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Nach der Entnahme einer Blutprobe

wurde der 56-Jährige, zu seinem eigenen Schutz, bis zur Erlangung der

Nüchternheit in Polizeigewahrsam genommen. Er gelangt nun wegen Fahrens unter

Alkohol-und Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Drogenbesitzes und

weiteren Delikten zur Anzeige.

Mannheim-Neuhermsheim: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und fährt einfach weiter

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Mehrere Verkehrsunfälle verursachte am

Mittwochabend ein 50-jähriger Autofahrer im Stadtteil Neuhermsheim sowie auf der

Autobahn und fuhr jeweils einfach davon. Ein Zeuge meldete gegen 21.45 Uhr in

der Johannes-Hoffart-Straße einen offenbar betrunkenen Sprinter-Fahrer, der

mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand das

Fahrzeug rückwärts eingeparkt vor einem Anwesen in der Johannes-Hoffart-Straße,

der Fahrer saß noch am Steuer. In seinem Atem bemerkten die Beamten deutlichen

Alkoholgeruch. Zudem lag im Fahrzeug eine leere Bierflasche. Ein Alkoholtest bei

dem 50-jährigen Mann ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Ihm wurde im

Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann mit seinem Sprinter zunächst auf

der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. In der Abfahrt nach Mannheim kam er nach

links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken und setzte anschließend

seine Fahrt einfach fort. In der Johannes-Hoffart-Straße prallte er wenig

später, beim Versuch, rückwärts einzuparken gegen einen Baum. Als er

anschließend rückwärts die Straße entlangfuhr, stieß er gegen einen geparkten

BMW und danach beim erneuten Vorwärtsfahren gegen einen Mitsubishi.

Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie

Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim-Käfertal: Betrunkener Jugendlicher randaliert im Krankenwagen

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr wurde der Polizei

ein betrunkener Jugendlicher gemeldet, der in hilfloser Lage auf dem Bahnsteig

der Straßenbahn am Bahnhof Käfertal liegen würde. Durch eine Polizeistreife

konnte der 17-Jährige, der zuvor offenbar eine erhebliche Menge Alkohol sowie

auch Drogen zu sich genommen hatte und nicht mehr ansprechbar war, angetroffen

werden. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt. Dabei kam er wieder

zu Bewusstsein und begann, im Krankenwagen zu randalieren und wild um sich zu

schlagen. Er wurde anschließend unter Polizeibegleitung zur Behandlung und

Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei Durchsuchung seiner Jacke zum Zwecke der Identitätsfeststellung konnte in

der Jacke des 17-Jährigen neben dessen Ausweis auch eine griffbereite

Schreckschusswaffe mit eingeführtem Magazin sowie ein weiteres leeres Magazin

aufgefunden werden. Die Waffe samt Magazinen wurde sichergestellt. Im Besitz

eines Waffenscheines ist der 17-Jährige nicht.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz

ermittelt.