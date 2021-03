Hirschberg-Leutershausen: Vermisster Mann wohlbehalten nach Hause gebracht; aufmerksamer Straßenbahnfahrer informiert Polizei über Aufenthaltsort

Hirschberg-Leutershausen (ots) – Ein über die Nachmittagsstunden hinweg

vermisster älterer Mann, der sich kurz nach 13 Uhr von zuhause aus auf den Weg

zu seiner regelmäßigen Therapiestunde machte, wurde am selben Abend wieder

wohlbehalten nach Hause zurückgebracht.

Nachdem der Polizei informiert wo9rden war, dass der Mann nicht bei seiner

Therapeutin erschienen war, wurde nach ihm gefahndet.

Alle möglichen Hinwendungsorte wurden überprüft – alle ohne Ergebnis. In die

Fahndung üblicherweise mit eingebunden werden unter anderem auch der Öffentliche

Personennahverkehr sowie die Taxizentralen. So auch in diesem Fall.

Dies führte am Mittwochabend schließlich den Erfolg. Den entscheidenden Hinweis

über den Aufenthalt des hilfsbedürftigen Mannes lieferte Fahrer der Linie 5 der

RNV, der kurz vor 20 Uhr an der OEG-Haltestelle in Leutershausen anhielt.

Der Vermisste saß an der Haltestelle auf einer Bank, worauf der Zugführer, der

von der Fahndung wusste und die Beschreibung des Mannes noch in Erinnerung

hatte, zunächst seine Zentrale informierte. Vor dort wurde anschließend wiederum

die Polizei verständigt.

So konnte der Mann von einer Streife des Polizeireviers Weinheim nach rund

sieben Stunden des Vermisstseins Dank des OEG-Fahrers wieder wohlbehalten nach

Hause gebracht werden.

Schwetzingen: Sprengung zweier Geldautomaten; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen (ots) – Die Fahndung nach den Tätern, die am Donnerstagmorgen gegen

3.20 Uhr, zwei Geldautomaten in einem Gewerbegebiet nahe des Schwetzinger

Stadions gesprengt haben, verlief bislang ohne Ergebnis.

Laut ersten Ermittlungen soll es sich um mindestens drei Täter handeln, die in

einem dunklen, hochmotorisierten Auto, ähnlich eines VW Golf, älteren Baujahres,

vom Tatort in Richtung A 6 flüchteten. Auffällig war am Fahrzeug eine längliche,

am Heck waagrecht angebrachte Bremsleute.

Die Unbekannten sollen Deutsch, aber auch in einer osteuropäischen Sprache

miteinander gesprochen haben.

Insgesamt erbeuteten sie rund 100.000.- Euro.

Durch die Sprengkraft wurden beide Pavillons, in denen die Geldautomaten

untergebracht waren, total zerstört. Der Sachschaden lässt sich hier auf rund

200.000.- Euro beziffern, sodass ein Gesamtschaden -Sachschaden plus

Diebstahlsschaden- von ca. 300.000.- Euro zu beklagen ist.

Mit was die beiden Geldautomaten aufgesprengt wurden, ist bislang noch

unbekannt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg in

Stuttgart unterstützten die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bei der Spurensicherung am Tatort.

wie Zeugen ebenfalls aussagten, waren mindestens drei Detonationen auch noch in

einiger Entfernung zu hören. Die Sprengwirkung war offenbar so stark, dass Teile

der Pavillons in einem Radius von rund 150 Metern verstreut lagen.

Weitere Zeugen, die Hinweise

zur Tat

zu den Tätern

zu deren Fluchtfahrzeug -eventuell waren es mehr als eines-

zur Fluchtrichtung

geben können, werden gebeten sich mit den Fahndern in Verbindung zu setzen.

Möglicherwiese sind bereits in den Tagen und Wochen vor der Tat Personen oder

Fahrzeuge in verdächtiger Weise am Tatort oder in unmittelbarer Nähe

aufgefallen.

Ein noch so unwichtig erscheinender Hinweis kann als kleines Mosaikteil zur

Klärung der Tat beitragen und entscheidend sein, die Fahnder der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg auf die Spur der Täter zu bringen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, an das

Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 oder jede andere

Polizeidienststelle.

Wiesloch: Verkehrsunfall mit Wildschwein

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Ein 31-jähriger Hyundai-Fahrer kollidierte

am Mittwochmorgen während der Fahrt durch die Straße „Im Unteren Wald“ mit einem

Wildschwein. Das Tier wechselte in einer Gruppe von drei Tieren von rechts nach

links die Fahrbahn.

Das Wildschwein erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der

Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. Sein Wagen erlitt jedoch einen Totalschaden

und musste abgeschleppt werden.

Dossenheim: Straßen rund um das Rathaus mit Kreide besprüht – Hinweis auf Klimastreik

Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Dem Polizeirevier Heidelberg-Nord wurden

am späten Mittwochabend mehrere Graffiti sprühende Personen in der Bahnhofstraße

gemeldet. Der Bereich wurde umgehend durch mehrere Streifen angefahren. Vor Ort

stellten die Beamten fest, dass die Straßen rund um das Dossenheimer Rathaus mit

weißem Kreidespray besprüht wurden. Bei den vermeintlichen Graffitis handelte es

sich um verschiedene Hinweise auf den bevorstehenden Klimastreik „Fridays for

future“ am Freitag.

Da sich die Kreide mit Wasser entfernen ließ, kam es zu keiner strafbaren

Handlung. Im näheren Umfeld konnten drei Männer im Alter zwischen 23 und 26

festgestellt werden. Von diesen wurden die Personalien erhoben.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 93-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Mittwochmorgen auf der L 596 bei Schriesheim wurde eine 93-jährige Frau leicht

verletzt. Die Dame war kurz nach 10 Uhr mit ihrem Seat von Wilhelmsfeld in

Richtung Schrisheim-Altenbach unterwegs. In einer starken Rechtskurve

unmittelbar vor der Einmündung der Straße „Auf der Kipp“ geriet das Fahrzeug aus

bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam auf der

Fahrerseite zum Liegen. Da die Seniorin nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug

selbständig zu verlassen, musste sie durch Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr

aus dem Auto befreit werden. Sie wurde anschließend mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über Art und Schwere ihrer

Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Das Fahrzeug der Frau war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

