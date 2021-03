Alsheim – Auto nicht abgeschlossen – Diebe hatten leichtes Spiel

Alsheim/Mettenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich

Unbekannte offenbar an fremden PKW zu schaffen gemacht. In Alsheim wurde auf

einem Privatgrundstück im Eschergartenpfad ein geparktes Auto durchwühlt und 60

Euro Bargeld gestohlen. Es waren keine Beschädigungen oder sonstige

Aufbruchspuren erkennbar, der Geschädigte hatte vergessen sein Fahrzeug

abzuschließen. Am Mittwoch, um 04:34 Uhr zeichnete in Mettenheim die

automatische Videofunktion einer Haustürklingel zwei männliche Personen auf, die

sich im Innenhof eines Privatgrundstücks in der Gartenstraße aufhielten. An dem

dort geparkten PKW wurde versucht die Tür zu öffnen. Da das Fahrzeug

verschlossen war, entfernten sich beide wieder vom Grundstück.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Was viele nicht wissen: Wer gegen die Sorgfaltspflichten beim Ein- und

Aussteigen verstößt und sein Kraftfahrzeug nicht gegen unbefugte Benutzung

sichert, also sein Fahrzeug nicht abschließt, dem droht ein Bußgeld von 15 Euro.

Zudem erlischt häufig auch der Versicherungsschutz gegen Diebstahl.

Die Polizei warnt vor „Dachhaien“

Mainz, Rheinhessen (ots) – Für wenige Euro das Dach reparieren oder neue

Dachrinnen anbringen, das bieten zur Zeit mobile Firmen im Großraum Mainz und

Wiesbaden Hausbesitzern an der Haustür an. Was erst wie ein Schnäppchen wirkt,

wird nachher zu einer teuren Angelegenheit. Denn sind die sofort ausgeführten

Arbeiten erledigt, können sich die Monteure nicht mehr an das günstige Angebot

erinnern und fordern mit Nachdruck sofort mehrere tausend Euro. Dazu kommt, dass

die Arbeiten oft nicht fachgerecht ausgeführt sind.

Am Mittwoch haben Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt in Ingelheim eine

Arbeitskolonne kontrolliert. Die sechs Männer im Alter von 20 bis 53 Jahren

waren alle bereits polizeibekannt. In Wendelsheim hatten sie zuletzt einen

Hauseigentümer um 4.000 Euro gebracht, nachdem sie für 320 Euro sein Dach

reparieren wollten. Keiner hat in Deutschland einen festen Wohnsitz. Die

Gewerbeerlaubnis hatte die zuständige Behörde ihnen bereits entzogen. Die

genutzten Fahrzeuge sind im Ausland auf nicht existente Personen zugelassen.

Geprellte Hauseigentümer hätten keine Chance gehabt, je wieder an ihr Geld zu

gelangen.

Um weitere Straftaten zu verhindern, haben die Beamten die ungültige

Gewerbeerlaubnis sowie Fahrzeug und Arbeitsmaterial sichergestellt. Mit dem

weiteren Auftreten dieser Arbeitskolonnen ist jedoch zu rechnen. Allein auf den

Halter des sichergestellten Kleintransporters sind noch 44 weitere Fahrzeuge

zugelassen.

Die Polizei warnt vor solchen Haustürgeschäften. Lassen Sie Ihre Reparaturen von

seriösen und von Ihnen im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausführen.

Melden Sie verdächtiges Auftreten Ihnen unbekannter Handwerker sofort der

Polizei (Notruf 110)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pkw-Fahrerin

Gundersheim, L 386 (ots)

Mittwoch, 17.03.2021, gegen 13:00 Uhr: Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer, der von der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz an der Anschlussstelle Gundersheim abfuhr, wollte an der Einmündung zur L 386 nach links in Richtung Gundersheim abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin, die die L 386 aus Richtung Gundersheim kommend in Richtung Westhofen befuhr. Die Frau wurde hierbei verletzt. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.