Beim Autoverkauf abgezockt?

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Weil er beim Verkauf seines Autos offenbar

übers Ohr gehauen wurde, hat ein Mann aus dem Landkreis Strafanzeige erstattet.

Der 52-Jährige meldete am Mittwoch der Kripo, dass er am Montag vor einer Woche

seinen BMW X5 privat verkaufte. Mit dem Käufer schloss er einen Vertrag ab, in

dem die Kaufsumme festgehalten wurde. Der Mann leistete eine Anzahlung in Höhe

von mehreren tausend Euro und versprach, den fälligen Restbetrag am nächsten Tag

nachzureichen. Außerdem sagte er zu, den Wagen umgehend umzumelden.

Trotz mehrfacher Aufforderung durch den Verkäufer wurden bis zum gestrigen

Mittwoch (17.3.) weder das restliche Geld entrichtet, noch der Pkw umgemeldet.

Der 52-Jährige stellte deshalb Strafantrag; die Ermittlungen laufen.

Wer sich vor einem privaten Autokauf oder -verkauf Tipps holen möchte, wie man

ein solches Geschäft sicher über die Bühne bringt, der kann sich im Internet auf

der Seite https://sicherer-autokauf.de/ informieren. Die „Initiative sicherer

Autokauf im Internet“, zu der auch die Präventionsexperten des „Programms

polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes“ (ProPK) gehören,

bietet hier sowohl für Käufer als auch für Verkäufer hilfreiche Tipps und

Informationen. |cri

Sachbeschädigung in Schule (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in einer Schule in der

Martin-Luther-Straße einen erheblichen Sachschaden hinterlassen.

Der Hausmeister stellte am Donnerstagmorgen fest, das im zweiten Obergeschoss

eines Anbaus Wasser im Schulflur stand. Eine Überprüfung der Räumlichkeiten

ergab, dass ein Waschbecken in einem Klassenraum mit Papierhandtüchern verstopft

und der Wasserhahn aufgedreht wurde. Dadurch lief das Wasser über den Boden des

Klassenzimmers, über den Flur und in die angrenzenden Klassenräume. Die

Wassermengen drückten sich ebenfalls durch die Decke. Dadurch fielen die

Holzplatten der Decke aus ihren Halterungen und die vier darunterliegenden

Stockwerke wurden ebenfalls beschädigt.

Die Tatzeit muss zwischen Mittwoch 20:50 Uhr und Donnerstag 6:30 Uhr liegen.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit rund um die Schule etwas beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 – 2150 bei der Polizei

Kaiserslautern zu melden. |elz

Einbrecher stehlen Fernseher

Kaiserslautern (ots) – Einen Fernseher haben sich Einbrecher am Mittwoch im

östlichen Stadtgebiet unter den Nagel gerissen. Die unbekannten Täter

verschafften sich zwischen 12 und 16 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im

Asternweg und durchsuchten die Räume. Außer dem TV-Gerät fehlt nach derzeitigen

Überprüfungen nichts.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, die

einen Fernseher trugen oder in ein Fahrzeug luden, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Unberechtigte Geldforderungen

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Nachdem er immer wieder von Betrügern angerufen

wurde, hatte ein Mann aus dem Landkreis am Mittwoch sozusagen die „Schnauze

voll“ und entschloss sich zur Anzeige bei der Polizei. Wie der 71-Jährige zu

Protokoll gab, erhält er seit etwa vier Monaten regelmäßig, manchmal sogar

mehrmals am Tag Anrufe mit Geldforderungen. Die unbekannten Anrufer, die sich

unter verschiedenen Rufnummern melden, wollen dem Mann weismachen, dass er ein

Lotterie-Abo abgeschlossen habe und dafür drei Monate lang 79 Euro zahlen müsse.

Wenn er der Aufforderung nicht nachkomme, würde sich das Abo auf zwölf Monate

verlängern. Weil sich der Senior aber sicher war, kein Abo dieser Art

abgeschlossen zu haben, ging er nie auf die Forderungen ein.

Zwischendurch meldete sich dann sogar einmal ein angeblicher Mitarbeiter der

„Vollzugsbehörde Stuttgart“ und kündigte wegen der nicht geleisteten Zahlungen

den Besuch des Gerichtsvollziehers an. – Aber wie der 71-Jährige richtig

vermutete: Es passierte nichts.

Als am Mittwoch die Anrufe erneut weitergingen, wurde es dem Senior zu viel und

er wandte sich an die Polizei. Jetzt ermittelt das Fachkommissariat für

Betrugsdelikte und versucht die Anrufer ausfindig zu machen. |cri

Bei Durchsuchung Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 31-Jährige war

während eines anderen Ermittlungsverfahrens ins Visier der Drogenfahnder

geraten, weil sich Hinweise ergaben, dass er mit Betäubungsmitteln handelt.

Am Mittwoch wurden Wohnräume, in denen sich der 31-Jährige überwiegend aufhält,

durchsucht. Dabei konnten unter anderem rund 50 Gramm Marihuana und Haschisch

gefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte machte keine Angaben zur

Sache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weil sich die Wohnung, in der auch ein Kind lebt, in einem desolaten Zustand

befand, wurde außerdem auch das Jugendamt über den Einsatz informiert. |cri

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch in der Pfaffstraße ein Auto

zerkratzt. Zwei jeweils 25 Zentimeter lange Kratzspuren ziehen sich auf der

Seite des Wagens entlang. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Opel

Astra. Der Wagen parkte etwa gegen 13:50 Uhr für 10 Minuten in der Straße.

Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrüger werden nicht müde

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Beinah jeden Tag werden der Polizei

Betrugsdelikte mit den unterschiedlichsten Vorgehensweisen gemeldet. Nach wie

vor „beliebt“ ist bei den Tätern die Enkeltrick-Masche, über die wir schon

mehrfach berichtet haben. Sie war am Mittwoch sozusagen wieder „an der Reihe“:

Insgesamt fünf Betrugsversuche dieser Art wurden aus dem Großraum Kaiserslautern

angezeigt. Zum Glück fiel keines der ausgewählten Opfer darauf herein.

So berichtete ein 88-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, dass er gegen 11.30 Uhr

einen Anruf einer jungen Frau erhalten hatte, die sich als seine Enkeltochter

ausgab. Die vermeintliche Enkelin behauptete, sie wolle sich eine Immobilie

kaufen und benötige hierfür 38.000 Euro. Weil dem Senior die Geschichte

merkwürdig vorkam, beendete er das Gespräch. Zu weiteren Anrufen kam es nicht.

Die Betrügerin hatte offensichtlich verstanden, dass sie hier nicht „landen“

kann…

Auch eine 83-jährige Frau aus dem Landkreis ließ sich nicht aufs sprichwörtliche

Glatteis führen, als gegen 12.20 Uhr ihr Telefon klingelte und sich eine Frau

als ihre „Enkelin“ vorstellte. Die Anruferin bat um ein Treffen mit der „Oma“

noch am selben Tag, weil sie einen größeren Geldbetrag bräuchte. Die Seniorin

beendete das Telefonat auf der Stelle, weil sie die Masche kannte und sich

sicher war, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.

Ebenfalls eine weibliche Stimme meldete sich in der Mittagszeit telefonisch bei

einer Seniorin aus dem nördlichen Landkreis. Gleich zweimal rief die Unbekannte

mit unterdrückter Nummer an und gab vor, sie habe einen Verkehrsunfall

verursacht und müsse nun für die Schadensregulierung 20.000 Euro bezahlen. Als

der zweite Anruf einging, war der 64-jährige Sohn der Seniorin gerade bei seiner

Mutter und übernahm den Telefonhörer – daraufhin legte die Anruferin abrupt auf.

Wenn auch Sie solche Anrufe erhalten, bei denen sich angebliche Enkel melden,

die Geld haben wollen, lassen Sie sich am besten nicht darauf ein und beenden

Sie das Gespräch. Machen Sie am Telefon auch keine Angaben dazu, ob Sie Bargeld

oder Wertgegenstände zu Hause haben, wieviel Geld auf Ihrem Bankkonto liegt oder

bei welcher Bank dieses Konto ist.

Rufen Sie stattdessen Ihre Familienangehörigen mit der Telefonnummer, die Ihnen

bekannt ist, zurück und fragen Sie nach, ob tatsächlich jemand aus dem

Familienkreis der Anrufer war. Meistens stellt sich heraus, dass dies nicht der

Fall war – dann verständigen Sie bitte die Polizei.

Weitere Informationen zum Thema „Enkeltrick“ und Tipps, wie Sie sich davor

schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de – mit

diesem Link kommen Sie direkt zur Infoseite: https://s.rlp.de/93 Und bitte

sprechen Sie in Ihrer Familie auch mit lebensälteren Angehörigen über dieses

Thema und vereinbaren Sie, was im „Fall der Fälle“ zu tun ist. |cri

Verdächtiger macht sich an Autos zu schaffen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Unbekannter ist in der Nacht zum

Donnerstag in der Flurstraße aufgefallen. Er machte sich dort an parkenden Autos

zu schaffen. Offensichtlich versuchte der Mann, sie zu öffnen. Eine Zeugin

bemerkte den Verdächtigen und verfolgte ihn. Sie verlor den Unbekannten dann

allerdings aus den Augen. Die Polizei suchte noch die Umgebung ab, allerdings

ohne Erfolg. Von dem Verdächtigen ist bekannt, dass er einen grauen

Kapuzenpullover trug und ansonsten dunkel gekleidet war. |erf

Teuren Joint geraucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Joint kommt einem 29-Jährigen vermutlich teuer zu

stehen. Der Mann war am Mittwochabend von einer Polizeistreife auf dem

Messeplatz angehalten worden. Er war mit einem E-Scooter unterwegs und zeigte

drogentypische Auffälligkeiten. Der 29-Jährige räumte ein, etwa eine Stunde vor

Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogentest bestätigte den

Verdacht. Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, seine

Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der

29-Jähirge blickt nun einem teuren Bußgeld und einem Strafverfahren wegen des

Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. |erf

Abfalleimer möglicherweise angezündet

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Hauptstraße brannte am

Dienstagabend eine Mülltonne. Ein Nachbar der Besitzerin eilte mit einem

Feuerlöscher zur Hilfe. Er löschte die brennende Tonne. Weil eine vorsätzliche

Brandlegung nicht auszuschließen ist, ermittelt jetzt die Polizei. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Männer fallen auf

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer sind am Mittwoch auf dem Stiftsplatz

unangenehm aufgefallen. Kurz vor der Mittagszeit traten die beiden gegen einen

Blumenkübel. Als der Passant die Männer darauf ansprach, wurde er von einem der

Männer beleidigt. Die Polizei nahm deshalb eine Strafanzeige auf. Am Blumenkübel

war kein Schaden entstanden. Die Männer erhielten einen Platzerweis. |erf

Teurer Blechschaden

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Otterbach und Kaiserslautern

touchierte ein Autofahrer am Mittwochvormittag ein Verkehrsschild. Das Schild

stand an einer Verkehrsinsel. Offensichtlich fuhr der 50-Jährige nicht weit

genug auf der rechten Fahrbahnseite, so dass er mit seinem Wagen das

Verkehrszeichen streifte. Das Schild wurde beschädigt, etwa 100 Euro dürfte der

Schaden betragen. Am Auto ging weit mehr kaputt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt

die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. |erf