Insheim: Polizei warnt vor “Straßengold”

Insheim (ots) – Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche am Straßenrand. Die Täter täuschen hierbei eine Notlage, wie beispielsweise eine Panne oder Spritmangel vor und nutzen anschließend die Hilfsbereitschaft anderer Menschen aus. Im Austausch von Goldschmuck erbitten sie Geld, um den Spritmangel oder die Panne beheben zu können. Das Geld ist dann weg und der Schmuck stellt sich als wertlos heraus.

So versucht hatte das ein unbekannter Mann am Mittwochvormittag 17.03.2021 auf der L543 bei Insheim in Höhe der A 65. Eine 44-jährge Autofahrerin ging jedoch nicht auf den Tausch ein und verständigte die Polizei. Bei der sofortigen Überprüfung konnte der unbekannte Mann mit seinem Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden.

Zugedröhnt am Steuer

Edenkoben (ots) – Stutzig wurden die Beamten bei einer Kontrolle eines 56 Jahre alten Taxifahrers am heutigen Morgen (18.03.2021, 9 Uhr) in der Tanzstraße. Wegen seinem Zittern und seiner Fahrigkeit wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser ergab, dass er vor kurzem Cannabis konsumiert hatte. Die Fahrt war daraufhin beendet. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Der Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Neben einem Strafverfahren wird nun die Führerscheinstelle zum Zwecke der Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert.

Vollbremsung – Kind leicht verletzt

Kapellen-Drusweiler (ots) – Während der Fahrt eines Linienbusses von Bad Bergzabern nach Kapellen-Drusweiler kam es am gestrigen Mittag, 17.03.2021, gegen 16:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall während eines Bremsvorganges des Busfahrers. Hierbei stürzte ein neunjähriges Mädchen von ihrem Sitz. Das Kind zog sich, nach der Untersuchung im Krankenhaus, leichte Verletzungen zu.

In dem Bus sollen sich noch eine bislang nicht bekannte Anzahl weiterer Grundschüler befunden haben. Die Ermittlungen zur Auslösung des Bremsvorganges dauern noch an. Zeugen, insbesondere Insassen des Linienbusses, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Mehr als jede zweite Straftat konnte aufgeklärt werden

Edenkoben (ots) – Mit einer Häufigkeitszahl von 4.417 (Straftaten pro 100.000 Einw.) liegt die Polizeiinspektion Edenkoben deutlich unter dem Landesdurchschnitt (2020: 5.859 in RLP). Täglich ereigneten sich im vergangenen Jahr weniger als 4 Straftaten. Ein Anstieg in der Partnerschaftsgewalt ist auf einen heute 50-jährigen Mann zurückzuführen, der wiederholt seine gleichaltrige Frau geschlagen, genötigt und mit dem Tod bedroht hatte. Der Mann saß zuletzt in U-Haft.

Eine mittlerweile bekanntgewordene und überregionale Tätergruppierung dürfte für die Steigerung der Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls verantwortlich sein. Die Kriminalpolizei Landau konnte die Tatverdächtigen ermitteln. Weitergehende Ermittlungen sind derzeit am laufen.

Ein Rückgang der Anzahl der Straftaten, insbesondere 58 weniger Gewalttaten und 61 weniger Diebstahlsdelikte sowie eine überdurchschnittliche Aufklärungsquote von 59,4 Prozent weist die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020 der Polizeiinspektion Edenkoben auf. Details zur PKS finden Sie unter https://s.rlp.de/Cd4zv.