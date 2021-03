Damit das Löschwasser nicht ausgeht: Verbandsgemeindewehr bekommt 2 Schwimmsauger (siehe Foto)

Die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre führten zu Wald- und Flächenbränden und ließen zudem mancherorts auch das Löschwasser knapp werden. Der Wasserstand war in vielen Bächen so niedrig, dass mit herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser mehr entnommen werden konnte. Die Versicherungskammer Bayern stellt deshalb den Pfälzer Feuerwehren insgesamt 150 Schwimmsauger im Gesamtwert von 75.000 Euro zur Verfügung. Zwei Schwimmsauger übergab Kurt Fakesch, Leiter der Abteilung Kommunalversicherungen von der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim an die Freiwillige Feuerwehr der VG Dannstadt-Schauernheim.

Mit dem Schwimmsauger kann die Feuerwehr künftig Löschwasser auch bei geringem Wasserstand aus Gewässern pumpen. Eine ausreichende Löschwasserversorgung ermöglicht es der Feuerwehr, eine Brandausbreitung zu verhindern und damit Schäden an Gebäuden und der Umwelt zu minimieren.

Mit dem Schwimmsauger kann aus Bächen gesaugt werden, wenn der Wasserstand nur noch 5 cm beträgt. Bisher waren mindestens 30 cm notwendig. Da das Wasser an der Oberfläche entnommen wird, wird zudem der Gewässerboden geschont. Der 7 kg leichte Schwimmsauger besteht aus einem 60 cm langen Polyethylen-Körper und wird anstelle eines herkömmlichen Saugkorbes aus Metall am Saugschlauch angebracht. Dieser Saugschlauch wird an der Pumpe des Feuerwehrfahrzeuges angeschlossen.

Da nicht überall Hydranten vorhanden sind, muss das Löschwasser oft aus Bächen oder Teichen gepumpt werden. Der Schwimmsauger ist dafür eine einfache, aber geniale Erfindung. Zudem ist das Absaugen von Wasser bei Überschwemmungen möglich.

Trickdiebstahl im Supermarkt

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Mittwoch 17.03.2021 zwischen 12:00-13:05 Uhr befand sich eine 71-Jährige beim Einkaufen in einem Supermarkt im Südring. In diesem Zeitraum wurde sie von einer männlichen Person mit einer dunklen Jacke angesprochen. Kurz nach dem Gespräch bemerkt sie das Fehlen ihrer Geldbörse samt Inhalt, von dem Mann fehlt ebenfalls jede Spur.

Bei dem Täter dürfte es sich laut der Beschreibung um einen Mann handeln, welcher etwa 40 Jahre alt ist und gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent spricht.

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der

Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.