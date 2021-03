Hofreinigung zu Wucherpreisen

Lingenfeld (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwoch 17.03.2021 Handwerker dabei beobachten, wie sie im Ortskern von Haus zu Haus gingen und den Eigentümern Reinigungsarbeiten zu horrenden Preisen anboten. Bei einer Überprüfung konnte die Polizei die Handwerker in einem Hof in der Martin-Luther-Straße antreffen. Sie waren gerade dabei, entsprechende Arbeiten durchzuführen.

Bei einer näheren Überprüfung wurde festgestellt, dass die Handwerker und deren Fahrzeug bereits wegen ähnlichen Taten aufgefallen und so in den Fokus der Polizei geraten sind. Aufgrund der Erkenntnisse und um weitere Taten zu verhindern, wurde ihr Fahrzeug sichergestellt und abgeschleppt.

Kurze Freude an E Scooter

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 17.03.2021 kontrollierten Germersheimer Polizisten einen E Scooter Fahrer in der Hauptstraße in Weingarten. Der 39-Jährige hatte den Roller erst vor einer Woche gekauft.

Dabei hat er jedoch nicht bedacht, dass sein 45 km/h schnelles Fahrzeug rechtlich wie ein Kleinkraftrad eingestuft ist. Demnach braucht er eine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug muss versichert sein. Seine Fahrt war somit beendet und die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Mehrere Anrufe von falschen Bankmitarbeitern

Rülzheim (ots) – Nicht nur in Rülzheim, auch in anderen Orten im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Landau, wurden am Mittwoch 17.03.21 ältere Menschen von einem angeblichen Sicherheitsbeauftragten einer Bank angerufen. Der vermeintliche Bankmitarbeiter wies die Angerufenen auf verdächtige Einkäufe in einem Elektronikkaufhaus hin, bei denen die Bankdaten des Angerufenen genutzt worden wären.

Um dies selbst nochmal überprüfen zu können, sollten die Opfer die Polizei anrufen und zu dem Vorfall befragen. Allerdings sollten sie nicht die Notrufnummer oder die Amtsleitung einer bekannten Polizeidienststelle wählen, sondern eine Nummer im Ausland mit der Vorwahl 0090. In den meisten Fällen bleib es beim Versuch und die Opfer kamen der Aufforderung der Täter nicht nach.

In einem Fall gelang es den Betrügern ein Opfer davon zu überzeugen, dass dessen EC-Karte ausgetauscht werden müsse. Diese übergab der Geschädigte dann einem etwa 40-jährigen Mann mit schwarzen Haaren, dunkler Kleidung und ungepflegtem Äußeren. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person, die sich gegen 10:50 Uhr im Bereich der Eisenbahnstraße in Rülzheim aufgehalten hat.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn Personen Sie am Telefon nach dem Verbleib oder der Herausgabe von Wertsachen fragen. Die Polizei wird Sie niemals hierzu ausfragen, insbesondere nicht telefonisch.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Im Zweifelsfall beenden Sie sofort das Gespräch und rufen Sie selbst die örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf.

Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen oder der Polizei Rücksprache.

Übergeben Sie niemals EC-Karten, Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Rheinzabern (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Rheinzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren MitbürgernInnen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Falsche Bankmitarbeiter mit Verweis auf die Kriminalpolizei handeln könnte. Die Angerufenen werden angewiesen, die Kriminalpolizei anzurufen.

Unter der hierzu angegebenen Nummer wird versucht, von den Betroffenen sensible Daten zu erheben. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie den BeamtenInnen von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Wörth: Veröffentlichung der Kriminalstatistik 2020

(ots) – Steigerung bei den Gesamtzahlen der registrierten Straftaten und große Steigerung bei der Aufklärungsquote.

Diese und weitere interessante Statistiken können sie in unserem Jahresbericht zur Kriminalstatistik lesen. Sie finden den Bericht auf unserer Internetseite unter: https://s.rlp.de/m8wh5 oder direkt als Download hier: https://s.rlp.de/6NBMC

Germersheim: Jahresstatistiken veröffentlicht

(ots) – 2020 wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Germersheim insgesamt 4.513 Straftaten erfasst. Dabei konnte eine Aufklärungsquote auf Rekordhöhe erzielt werden. Mehr als zwei Drittel aller registrierten Straftaten konnten aufgeklärt werden.

Die kompletten Statistiken sind auf unserer Internetseite unter https://s.rlp.de/uhqT8 abrufbar.