DEIG-Einsatz

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 17.03.2021 gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen ein randalierender Mann in der Gaustraße gemeldet, welcher auf geparkte Autos einschlagen solle. Der 25-Jährige ließ sich auch durch die eingetroffenen Polizeibeamten nicht beruhigen. Nachdem der Mann um sich schlagend auf die Polizeibeamten zuging, mussten die Beamten den Taser zunächst androhen und dann auch einsetzen.

Der 25-Jährige konnte dann fixiert werden. Da der Mann sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er eine Klinik verbracht. Die Polizeibeamten und der 25-Jährige blieben unverletzt.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) In dem Zeitraum 15.03.2021 bis 17.03.2021 wurde ein PKW beschädigt, der in der Friedrich-Profit-Straße parkte. Der braune 1er BMW wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 61-Jähriger wurde Donnerstag 18.03.2021 mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zuvor mit einem PKW kollidierte. Eine 42-Jährige war mit ihrem PKW gegen 7.15 Uhr in der Bliesstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Wollstraße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 42-Jährige lieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Kiosk aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 16.03., 19:00 Uhr bis 17.03.2021, 10:00 Uhr brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Rheingönheimer Straße ein und entwendeten Zigaretten und Tabak. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Wer hat zu der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rheingönheimer Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 17.03.2021 gegen 11:15 Uhr soll eine 36-jährige Autofahrerin in der Schützenstraße die Vorfahrt einer Straßenbahn missachtet haben, so dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 17.03.2021 gegen 08:40 Uhr kam es an der Kreuzung Raschigstraße/Schlehengang zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin soll die Vorfahrt einer 34-jährigen Autofahrerin missachtet haben. Die 34-jährige kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.

Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde mit ihrem im Auto befindlichen 2-jährigen Kind zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Versuchter Autoräderdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 16.03., 19:00 Uhr bis zum 17.03.2021, 08:00 Uhr wollten Unbekannte die Autoräder eines VW Golfs entwenden. Das Auto war zu der Zeit in der Weimarer Straße geparkt. Der oder die Täter hatten bereits ein Rad und die Radmuttern der anderen Räder abmontiert. Vermutlich flüchteten der/die Täter als das Auto vom Wagenheber gerutscht war. Ob ein Schaden entstand, ist derzeit noch unklar.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Weimarer Straße gesehen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Katalysatordiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 17.03., 22:30 bis zum 18.03.2021, 01:20 Uhr entwendeten Unbekannte einen Katalysator in der Neuhöfer Straße. Der Katalysator wurde von einem auf dem Parkplatz des Wildparks abgestellten VW Golf abmontiert und gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

Wer hat zu der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Neuhöfer Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.