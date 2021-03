Kreis Germersheim: Kfz-Zulassungsstelle – Außenstelle Kandel von 22. März 2021 bis Ostern geschlossen, Germersheim regulär geöffnet

Germersheim / Kandel – Die Kfz-Zulassungsstelle in Kandel bleibt von 22. März 2021 bis Ostern aus organisatorischen und personellen Gründen geschlossen. Die Kfz-Zulassungs-und Führerscheinstelle in Germersheim hat in dieser Zeit zu den üblichen Zeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstagnachmittag von 13.30 bis 16 Uhr, Donnerstagnachmittag von 13.30 bis 18 Uhr) geöffnet.

Wichtig: Für alle Anliegen müssen zuvor telefonisch Termine mit der Zulassungs- bzw. Führerscheinstelle in Germersheim vereinbart sein. Ohne Terminvereinbarung kann leider keine Bearbeitung erfolgen. Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygienevorschriften.

Terminvereinbarungen für die Zulassungsstelle sind unter Tel. 07274/53-329 und 07274/53-326 möglich, für die Führerscheinstelle unter Tel. 07274/53-380 oder 07274/53-189.