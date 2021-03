Sachbeschädigung an Kinderspielplatz

Bad Hersfeld – Am Sonntag (07.03.), zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr, zerstörten Unbekannte ein Kaleidoskop (Kinderfernrohr mit bunten Steinen) am Kinderspielplatz im Jahnpark. Der entstandene Schaden wird mit rund 2.600 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Randalierer mit drei Promille verletzt Bundespolizisten

Fulda (Hessen) (ots) – Für erheblichen Ärger im Bahnhof Fulda sorgte in der

vergangenen Nacht (18.3.; 1 Uhr) ein 29-Jähriger aus Langenselbold

(Main-Kinzig-Kreis). Der Mann, ein kenianischer Staatsangehöriger, weigerte sich

aus einem Regionalexpress, der in der Domstadt endete, auszusteigen. Stattdessen

wollte er offensichtlich seinen Rausch ausschlafen.

Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Zugbegleiterin, wollte er den Zug nicht

verlassen. Auch den Anweisungen der Bundespolizisten, nun endlich auszusteigen,

folgte der Mann nicht.

Der 29-Jährige, der offensichtlich übermäßig Alkohol getrunken hatte, wolle

einfach nur ausschlafen, sagte er den Beamten. Beim Versuch, den Mann zu

ergreifen, fing dieser an sich zu wehren. Er sperrte sich gegen die Maßnahmen

der Polizisten.

Bundespolizist durch Tritt verletzt

Auch bei der folgenden Identitätsüberprüfung am Bahnsteig an Gleis 1, trat er

nach den Beamten. Ein Bundespolizist erlitt hierbei Verletzungen am Bein. Die

Ordnungshüter fesselten daraufhin den Mann und brachten ihn zum

Bundepolizeirevier Fulda. Der Kenianer blieb fortwährend aggressiv.

Mann hat rund drei Promille

Da der 29-Jährige offensichtlich stark betrunken war, machten die Beamten einen

Alkoholtest, das Ergebnis – drei Promille.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes kam der Langenselbolder anschließend in ein

Fuldaer Krankenhaus. Später stellte sich heraus, dass er am Vortag ebenfalls

wegen übermäßigen Alkoholgenusses stationär behandelt werden musste. Hier

brachte er es auf 4,0 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 29-Jährigen ein Strafverfahren,

u. a. anderem wegen täglichen Angriffs auf Polizeibeamte, eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach- Am Mittwoch (17.03.), gegen 09.10 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Ludwigsau einen weißen VW-Caddy in der Borngasse. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Spangenberg befuhr mit seinem Mazda-Kombi die Borngasse aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Alheim-Niedergude. Trotz Gegenverkehr fuhr der Spangenberger an dem parkenden Caddy vorbei und touchierte mit dem rechten Außenspiegel, den linken Außenspiegel des Caddys. Der Gesamtschaden beträgt etwa 450 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623/937-0.

Ausweichmanöver verhindert Zusammenstoß

Mücke – Am Freitag (12.93.), gegen 20:45 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Mücke mit ihrem dunkelblauen Volvo die B49 aus Richtung Ruppertenrod kommend in Fahrtrichtung Flensungen. Ein ihr aus entgegengesetzter Richtung kommender LKW befuhr die Fahrspur der Frau aus Mücke, weshalb sie nach rechts lenkte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie mit der rechten Seite ihres Volvos gegen die Leitplanke und beschädigte diese sowie ihre Beifahrerseite.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Mücke – Am Donnerstag (18.03.), gegen 00:05 Uhr, befuhr eine Frau aus Mücke die K 137 aus Richtung Groß-Eichen kommend in Fahrtrichtung Ruppertenrod. In einer Linkskurve kam die 44-Jährige mit ihrem schwarzen Ford von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Flutgraben und stieß gegen einen Baumstumpf. Da die Frau vermutlich nicht angegurtet war, wurde sie bei dem Aufprall durch den Fahrzeugfond geschleudert und musste aufgrund der Endstellung des Fahrzeugs von der Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Ford entstand Totalschaden und der Baumstumpf wurde komplett zerstört, sodass der Sachschaden insgesamt etwa 6.000 Euro beträgt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Dienstag (16.03.), gegen 17:00 Uhr, wollte eine 22-jährige Frau aus Oberaula mit ihrem Opel Astra in der Oberen Frauenstraße vom rechten Fahrbahnrand auf die Fahrbahn fahren und übersah hierbei den Opel Corsa einer 29-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (10.03.), gegen 17:35 Uhr, stellte ein 58-jähriger Mann aus Bad Hersfeld fest, dass ein bisher unbekannter Unfallverursacher seinen silberfarbenen Audi A4 Avant im vorderen, linken Bereich angefahren haben muss. An diesem Tag hatte der Geschädigte seinen Pkw sowohl auf dem EDEKA-Markt Parkplatz als auch auf dem Gelände der Firma Bickhardt Bau geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher werden erbeten unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeistation oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Montag (15.03.), zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr, hatte ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen silbernen Daimler E Kombi auf den Parkplätzen des BayWa Marktes in der Landecker Straße und dem Baustoffmarkt in der Industriestraße geparkt. Als er nach den Einkäufen sein Fahrzeug in Augenschein nahm, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher sein Fahrzeug am Heck beschädigte und seinen Pflichten anschließend nicht nachkam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Philippsthal – Am Mittwoch (17.03.), gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Philippsthal mit einem Skoda Octavia die Vachaer Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 38 kollidierte das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand mit einem VW Polo einer 74-jähriger Frau aus Philippsthal und einem Seat Ibiza einer 58-jährigen Heringerin. Durch den Aufprall wurde der VW Polo aus der Parkbucht, über den Gehweg, in die Umzäunung der Hausnummer 40 geschleudert und der Seat Ibiza wurde nach vorne über die dortige Bordsteinkante geschoben. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 19.400 Euro. Sowohl der Skoda als auch der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Unfallfahrer zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda – Eine 33-jährige Radfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (16.03.) leicht verletzt. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer und die Radfahrerin mit Kinderanhänger befuhren gegen 09.00 Uhr in Fulda die Langebrückenstraße in absteigende Richtung. An der Kreuzung Langebrückenstraße / Maberzeller Straße standen beide nebeneinander an der roten Lichtzeichenanlage. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte der Lkw-Fahrer nach rechts auf die Maberzeller Straße einbiegen. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin, welche sich rechts neben dem Lkw auf dem Radweg befand und die Kreuzung geradeaus in Richtung Haimbacher Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 4-jährige Tochter, welche sich zur Unfallzeit im Fahrradanhänger befand, blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Großenlüder – Ein 55-jähriger VW-Fahrer aus Wartenberg und ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus Herbstein wurden bei einem Unfall am Mittwoch (17.03.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 04.55 Uhr in Großenlüder die B 254 aus Richtung Müs kommend und wollte an der Abfahrt Großenlüder-West nach links in die Lauterbacher Straße in Richtung Ortslage Großenlüder abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW-Fahrer, welcher die B 254 aus Richtung Bimbach kommend in Fahrtrichtung Müs befuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht!

Fulda – Ein schwarzer BMW 114i wurde am Dienstag, (16.03.) von einem unbekannten Roller-Fahrer beschädigt. Nach eigenen Angaben stand die BMW-Fahrerin gegen 13.20 Uhr in Fulda auf dem rechten von vier Fahrstreifen der von-Schildeck-Straße im Kreuzungsbereich zur Löherstraße an der dortigen rot zeigenden Lichtzeichenanlage. Nachdem die Ampel auf Grünlicht schaltete, wollte die BMW-Fahrerin geradeaus in Richtung Bardostraße weiterfahren. Während des Anfahrens versuchte ein Roller rechts auf dem gekennzeichneten Radweg an dem BMW vorbeizufahren. Hierbei stieß der Roller gegen die rechte Seite des BMW’s, beschädigte die Beifahrertür, den Kotflügel und den rechten Scheinwerfer. Anschließend kam der Roller-Fahrer zu Fall. Nach dem Sturz nahm er seinen Roller unvermittelt wieder auf, bog das Versicherungskennzeichen bis zur Unlesbarkeit um und entfernte sich nach rechts in die Löherstraße, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die BMW-Fahrerin verfolgte den Flüchtigen in der Löherstraße, verlor ihn aber, als er sich in Richtung Am Rosengarten entfernte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen 45er Roller mit blauen Applikationen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch innerhalb eines Mehrfamilienhaus – Die Polizei sucht Zeugen!

Lauterbach – Am Mittwoch (17.03.), zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr, hatten es Unbekannte auf eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Marktplatz“ abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die komplette Wohnung. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Schmuck und Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich gestohlen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei weiblichen Personen, welche sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgehalten haben sollen. Beide Personen seien zwischen 20 und 25 Jahren alt, hatten schulterlange dunkle Haare, trugen einen Mundschutz und hatten eine südländische Erscheinung.

Des Weiteren sucht die Polizei nach dem Fahrer / der Fahrerin eines blauen Opel Astra. Dieses Fahrzeug war ebenfalls zur genannten Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder gestohlen

Mücke / Ober-Ohmen – In der Nacht zu Mittwoch (17.03.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in der Straße „Schnepfenhain“. Die Täter stahlen aus der Scheune ein Herrenrad sowie zwei Mountainbikes. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichenschilder gestohlen

Fulda – Am Mittwochvormittag (17.03.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen – FD-LO 111 – von einem silbernen VW Golf. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Rhönstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Wahlbanner beschädigt

Flieden – In den Tagen vor Montag (15.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlbanner im Bereich der Bahnhofstraße. Unbekannte beschmierten das Banner mit Farbe und verursachten so Sachschaden, welcher noch nicht genau beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sattelzugmaschine verliert Kühlauflieger

Am Mittwoch, dem 17.03.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg (Efze) und der AS Bad Hersfeld (West), km 354,500, Gemarkung Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall.

Der 67-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Lippstadt befuhr mit seiner Sattelzugkombination den oben genannten Autobahnabschnitt, als sich aus bisher unbekannter Ursache der Kühlauflieger aus der Verankerung der Sattelzugmaschine löste. Der Kühlauflieger schlitterte nach rechts über den ersten Fahrstreifen, weiter über den Beschleunigungsstreifen und prallte gegen die dort befindliche Außenschutzplanke. Am Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes „Am Pommer“ kam der Kühlauflieger zum Stehen.

Hierbei wurden ca. 30 Meter Außenschutzplanke und mehrere Meter Fahrbahnoberfläche beschädigt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein am Kühlauflieger angebrachter Tank des Kühlaggregates aufgerissen. Eine sehr geringe Menge an Dieselkraftstoff lief auf den Beschleunigungsstreifen, die Fahrbahn war davon nicht betroffen. Die nachalarmierte Feuerwehr Bad Hersfeld konnte den ausgelaufenen Dieselkraftstoff binden und den beschädigten Tank abpumpen.

Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Der Kühlauflieger war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Abschleppmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Fulda für mehrere Stunden gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 55.000,- Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Flieden-Rückers

Am 17.03.2021 ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 19:25 Uhr im Bereich Flieden-Rückers ein Verkehrsunfall mit einen roten VW Touran mit FD-Kennzeichen. Hierbei wurde durch den Touran ein Bordstein überfahren, so dass sich dieser den vorderen linken Reifen beschädigte. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstalle und fuhr daraufhin bis zur Halteranschrift in Flieden auf der Felge nach Hause. Ein bislang unbekannter Zeuge in einem roten Van beobachtete den Vorfall und fuhr dem Touran bis nach Flieden nach. Dort vergewisserte sich der Fahrer des roten Vans, dass der Unfallflüchtige „gut“ angekommen ist, unterhielt sich kurz mit einem Zeugen, um dann gleich weiterzufahren. Gesucht werden die Insassen des roten Vans, sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0