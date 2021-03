Betrüger werden abgewimmelt – Polizei warnt vor Haustürgeschäften, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Im Brühl, Mittwoch, 17.03.2021, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag sollte in Liederbach im Verlauf eines Haustürgeschäftes eine Seniorin von Kriminellen abgezockt werden. Erfreulicherweise durchschaute sie die bekannte Masche und drohte den Unbekannten mit der Polizei.

Gegen 15:30 Uhr hatten die drei bislang unbekannten Täter der Geschädigten an der Haustür „Im Brühl“ angeboten, kostenlos ihre Hofeinfahrt zu reinigen. Dies nahm die Dame zunächst dankend an. Als das Trio dann nach dilettantischer Reinigung mittels Dampfstrahler etwa zehn Minuten später rund 300 Euro für die erbrachte „Nichtleistung“ verlangte, lehnte die Seniorin eine entsprechende Bezahlung ab. Daraufhin sollen sich die Unbekannten in bedrohlicher Art und Weise vor der Frau aufgebaut haben, welche kurzerhand mit der Hinzuziehung der Polizei drohte. Als Reaktion darauf verschwanden die Männer mit einem weißen Ford Transit mit englischem Kennzeichen. Alle drei sollen ca. 26 bis 30 Jahre alt gewesen sein und den Angaben der Geschädigten zufolge Englisch mit nordirischem Dialekt gesprochen haben.

Weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Zudem gibt die Polizei folgende Hinweise, damit Sie nicht selbst Opfer solcher Haustürgeschäfte werden:

auch nicht durch eine verbal aggressive Gesprächsführung unter Druck setzen! Verständigen sie ggf. die Polizei.

Holen Sie sich Vergleichsangebote.

Bleiben Sie bei auffällig niedrigen Preisen skeptisch.

Schlagen Sie vor, einen Vertrag aufzusetzen und nehmen Sie

Abstand von Handschlaggeschäften!

Bargeld aus Büro gestohlen,

Kelkheim (Taunus), Im Herrnwald, Dienstag, 16.03.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 17.03.2021, 07:15 Uhr

(jn)Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch Bargeld aus einem Büro in Kelkheim gestohlen. Den Spuren am Tatort in der Straße „Im Herrnwald“ zufolge hebelten die Unbekannten die Eingangstür des Gebäudes auf und durchsuchten hiernach die Räume nach Diebesgut. Neben mehreren Hundert Euro Bargeld ließen die Täter auch mehrere Schlüssel mitgehen, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

BMW vorsätzlich beschädigt,

Hochheim am Main, Danziger Allee, Dienstag, 16.03.2021, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 17.03.2021, 17:00 Uhr

(jn)Allem Anschein nach vorsätzlich ist zwischen Dienstag- und Mittwochabend in Hochheim ein BMW zerkratzt worden. Der Pkw parkte ab Dienstag, 17:00 Uhr in der Danziger Allee, als ein oder mehrere unbekannte Täter den Lack an der Fahrzeugseite zerkratzten und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro verursachten.

Sachdienliche Hinweise werden von der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 entgegengenommen.