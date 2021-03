Wiesbaden Rheingau-Taunus : Die Polizei-News

Meldung über einen schwer alkoholisierten LKW-Fahrer

Wiesbaden (ots) – Am Donnerstag, den 18.03.2021 gegen 14:00 Uhr wurde der

Polizei ein auffällig fahrender LKW (3,5-Tonner) mit tschechischer Zulassung

gemeldet, welcher auf der A3 in südlicher Richtung zwischen Limburg und Bad

Camberg starke Schlangenlinien und auch sehr langsam fahren würde.

Während eine Funkstreife an das Fahrzeug herangeführt wurde, konnte ein

aufmerksamer Zeuge beobachten, dass der Fahrer kurz auf dem Seitenstreifen der

Autobahn hielt, um hier eine kleine Notdurft zu verrichten. Bevor der Zeuge

eingreifen konnte, um die Weiterfahrt zu verhindern, stieg der LKW-Fahrer wieder

in das Führerhaus ein und setzte seine Fahrt mit starken Schlangenlinien fort.

Die hinzugerufene Funkstreife der Autobahnpolizei konnte den LKW schließlich

kurze Zeit nach der Notdurft aufnehmen und beobachtete ebenfalls die stark

ausgeprägten Schlangenlinien während der Fahrt. Die Schlangenlinien waren nach

Einschätzung der Funkstreife auch so gravierend, dass die Funkstreife ihr

Blaulicht einschaltete und den Verkehr den LKW nicht mehr überholen ließ.

Der LKW konnte schließlich an günstiger Stelle angehalten und kontrolliert

werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,63 Promille, was

die bedenkliche Fahrweise erklärte. Die 2,63 Promille begründen sich mit hoher

Wahrscheinlichkeit auf die leere Flasche Vodka, welche neben dem Fahrersitz

aufbewahrt wurde.

Der Führerschein des 58-Jährigem tschechischen Fahrers wurde eingezogen und es

folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Da der Fahrer aufgrund seiner

Alkoholisierung auch nicht gut laufen konnte, wurde er zur Ausnüchterung im

Polizeigewahrsam untergebracht. Die Ladung (750 Flaschen Gin) werden in den

Folgetagen von einem Ersatzfahrer der Firma abgeholt.

Kioskbesitzer schlägt Räuber in die Flucht, Ort: Wiesbaden,

Rheingauviertel, Erbacher Straße, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 21:48 Uhr

(cp) Am Mittwochabend scheiterte der Versuch einen Kiosk im Rheingauviertel zu

überfallen an der Gegenwehr des Ladeninhabers. Der Mann schlug den Räuber in die

Flucht.

Gegen 21:50 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Kiosk in der Erbacher Straße,

richtete eine Schusswaffe auf den 68-jährigen Besitzer und forderte Bargeld. Der

Besitzer besprühte den Täter dann sofort mit Tierabwehrspray, woraufhin dieser

das Weite suchte. Der Kioskbetreiber verfolgte den Mann noch über die Wallufer

Straße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring, wurde hier aber auf zwei weitere

Männer aufmerksam, die den Täter scheinbar bei seiner Flucht begleiteten. Er

brach deswegen die Verfolgung ab und alarmierte die Polizei. Die sofort

eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Allerdings fanden die Beamten die

vermeintliche Tatwaffe, eine täuschend echt aussehende Softairwaffe. Der Täter

soll 18 bis 20 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein. Er hatte schwarze

Haare, trug eine dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Sporthose mit

weißem Schriftzug oberhalb des Gesäßes und schwarze Sneaker mit weißer Sohle und

weißem Nike-Logo. Zu den anderen beiden Männern ist nichts bekannt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

und Hinweisgeber sich unter 0611 / 3450 zu melden.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Ort: Wiesbaden, Südost, Schinkelstraße, Zeit: Dienstag, 16.03.2021, 19:15 Uhr –

23:00 Uhr

(cp) Am Dienstagabend versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der

Schinkelstraße einzubrechen. Die Wohnungstür hielt allen Versuchen stand.

Zwischen 19:15 Uhr und 23:00 Uhr brachen Unbekannte die Hauseingangstür eines

Mehrfamilienhauses in der Schinkelstraße auf. Viel weiter kamen sie aber nicht.

Der Versuch, eine der Wohnungstüren aufzuhebeln misslang. Ebenso erfolglos waren

Manipulationen am Türschloss, woraufhin die Täter letztlich aufgaben und

unverrichteter Dinge gingen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter 0611 / 3450 entgegen.

Fahrgast in Bus durch Bremsmanöver verletzt, Ort: Wiesbaden, Mitte,

Kaiser-Friedrich-Ring / Biebricher Allee, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 17:36 Uhr

(cp) Die Polizei sucht den Fahrer eines Kleinwagens, der Mittwochabend einen

Linienbus im Kaiser-Friedrich-Ring zu einem Bremsmanöver gezwungen hat. Dabei

stürzte ein Fahrgast und wurde leicht verletzt.

Der Fahrer eines grauen VW Passat wollte gegen 17:36 Uhr verbotswidrig nach

rechts auf die Biebricher Allee abbiegen. Dabei achtete er auch nicht auf den

rechts auf der Busspur neben ihm fahrenden Linienbus, der in Richtung

Hauptbahnhof unterwegs war. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Busfahrer

scharf bremsen. Durch das Bremsmanöver stürzte eine 70-jährige Mitfahrerin im

Bus und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW wurde noch von dem Busfahrer

angesprochen, fuhr aber trotzdem weg.

Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Ort: Wiesbaden, Dotzheim,

Nordstrander Straße 1, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 22:00 Uhr

(cp) Ein junger Mann erweckte am späten Mittwochabend die Aufmerksamkeit einer

Streife in Wiesbaden-Dotzheim. Denn als der 18-jährige gegen 22:00 Uhr in der

Nordstrander Straße den Streifenwagen erblickte, rannte er sofort hinter dem

nächstgelegenen Haus in ein Gebüsch. Die Beamten entdeckten ihn dann kurze Zeit

später wieder, kontrollierten den Mann und fanden entsprechendes

Verpackungsmaterial bei ihm. In der besagten Hecke fanden die Beamten dann noch

eine Tüte mit mehreren Gramm verkaufsfertig portioniertem Marihuana. Die Drogen

wurden beschlagnahmt und den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen

eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Frau im Hausflur schwer verletzt – Schnelle Festnahme

Ort: Wiesbaden, Mz.-Kostheim, Uthmannstraße, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 19:00

Uhr

(cp) Die Wiesbadener Polizei hat nach einem Angriff mit einer Stichwaffe am

Mittwochabend bereits kurze Zeit später einen Tatverdächtigen festgenommen. Am

Abend war eine 31-jährige Frau im Flur eines Mehrfamilienhauses in Kostheim mit

einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt worden. Zeugen wurden durch die

Hilferufe der Frau aufmerksam. Als der Täter sie bemerkte, ließ er von der

Geschädigten ab und ergriff die Flucht. Die Frau erlitt durch den Angriff

mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert

und befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige, ein

28-jähriger Mann, wurde durch die Polizei im Rahmen der Fahndung rund eine

Stunde später in der Nähe der Theodor-Heuss-Brücke festgenommen. Die Polizei

geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Beziehungstat aus. Der Mann

soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Wiesbaden (ots) – Am 18.03.2021 um 01.09 Uhr ereignete sich auf der A 3 in der

Gemarkung Eppstein, zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost und der

Anschlussstelle Niedernhausen ein Verkehrsunfall zwschen einem LKW mit Anhänger

und einem PKW, bei dem die beiden PKW-Insassen schwer verletzt wurden. Nach

Spurenlage und Anhörung des 47-jährigen LKW-Fahrers aus dem Rhein-Erft-Kreis,

sowie den ersten Angaben des 39-jährigen PKW-Fahrers aus Kroatien befuhr der PKW

den mittleren von drei Fahrstreifen und wollte den auf dem rechten Fahrstreifen

fahrenden LKW-Zug überholen. Dabei kam der PKW nach rechts von seiner Fahrspur

ab und prallte mit der rechten Hälfte der PKW-Front gegen die linke hintere Ecke

des LKW-Anhängers. Der PKW wurde vom Anhänger abgewiesen, kam mit seiner rechten

Fahrzeugseite gegen die linke Seite des Hängers und schleuderte von dort aus

nach links in die Mittelschutzplanke, vor der er anschließend zum Stehen kam.

Der 39-jährige Beifahrer aus Kroatien wurde dabei lebensgefährlich am Kopf

verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrer wurde

ebenfalls mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht, war jedoch an der

Unfallstelle noch ansprechbar und wegefähig. Der Fahrer des LKW-Zugs blieb

unverletzt, er konnte seine Fahrt mit seinem LKW-Zug fortsetzen. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung

des PKW wurden alle drei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde über die

Standspur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Ein Stau bildete sich aufgrund

der verkehrsarmen Zeit nicht.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Wohnungsbrand im Dachgeschoss,

Rüdesheim am Rhein, Assmannshausen, Niederwaldstraße, 17.03.2021, gegen 08:40

Uhr

(cav)Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr im Rüdesheimer Ortsteil

Assmannshausen anrücken, um den Brand in einer Dachgeschosswohnung zu löschen.

Gegen 08:40 Uhr kam es zu einem Feuer in der Dachgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Niederwaldstraße. Eine aufmerksame Nachbarin

verständigte daraufhin die Rettungskräfte und die angerückte Feuerwehr konnte

den Brand löschen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Durch

das Feuer wurden der anwesende Bewohner sowie eine weitere Person leicht

verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der geschätzte Schaden

liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Betrügerischer Anrufer abgeblitzt, Taunusstein, Bleidenstadt, 17.03.2021, gegen 13:00 Uhr

(cav)Eine Taunussteiner Seniorin wurde am Mittwochmittag von einem

Enkeltrickbetrüger angerufen und mit der klassischen „Masche“ konfrontiert.

Gegen 13:00 Uhr meldete sich eine jüngere, männliche Person mit den

Worten:“Hallo, hier ist dein Enkel.“ bei der Seniorin. Nach dem anschließenden

kurzen Gespräch wurde dieses beendet, da die Rentnerin gar keine Enkel hat. Bei

dieser Tatbegehungsweise handelt es sich um den sogenannten „Enkeltrick“. Die

Kriminellen sind telefonisch auf der Suche nach Opfern und tischen immer wieder

die gleichen Geschichten auf: „Ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten“,

„Ich brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung“, „Ich

sitze beim Notar und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen“, „Ich hatte

gerade einen Verkehrsunfall und bekomme großen Ärger, wenn ich dem Unfallgegner

nicht schnell Geld gebe.“

In allen Fällen gilt: Gespräch sofort beenden und den richtigen Enkel oder

Bekannten zurückrufen. Aber auf keinen Fall mit einer Nummer, welche Ihnen am

Telefon vielleicht genannt wird, sondern mit der Ihnen bekannten Nummer! Auch

wenn der „Enkel“ die Geschichte auftischt, dass er gerade bei einem Notar in

einer fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Rufen Sie nur die Ihnen

bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110! Nur so können Sie

sich vor den Betrügern schützen. Für eine entsprechende Beratung und oder auch

weitere Informationen besuchen Sie die Website der polizeilichen

Kriminalprävention unter: www.polizei-beratung.de.

Brand einer Papiertonne,

Idstein, Weiherwiese, 17.03.2021, gegen 20:55 Uhr

(cav)In der Straße Weiherwiese in Idstein ging am Mittwochabend eine Papiertonne

in Flammen auf. Gegen 20:55 Uhr wurde ein Zeuge auf die brennende Tonne

aufmerksam und wählte den Notruf. Die freiwillige Feuerwehr Idstein erschien

kurze Zeit später vor Ort und konnte die Tonne löschen. Die

Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben nun die

Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Verkehrskontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis, Idstein und Rüdesheim, 16.03.2021 bis 18.03.2021

(cav)Zwischen Dienstag und Donnerstag führte die Polizei im

Rheingau-Taunus-Kreis mehrere Verkehrskontrollen durch. Am Dienstag und Mittwoch

wurden in Idstein Verkehrskontrollstellen eingerichtet und auch die

Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Die Beamten konnten hierbei

diverse Geschwindigkeitsverstöße, aber auch Verstöße gegen das Überholverbot,

Handy am Steuer oder auch Ladungssicherungs- und Gurtverstöße feststellen.

Zusätzlich wurden durch die Beamten aus Idstein und Rüdesheim in der Nacht zum

Donnerstag, im jeweiligen Dienstgebiet, Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei

kontrollierten sie insgesamt 22 Fahrzeuge. Die Rüdesheimer Polizei hielt bei

ihren Kontrollen in Oestrich-Winkel einen Opel an, der durch ein defektes

Rücklicht auffiel. Während der Kontrolle wurde dem 47-jährigen Opelfahrer ein

freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der im Ergebnis über ein Promille

anzeigte. Somit musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben und die Polizisten

zu Blutentnahme auf die Wache begleiten. Im Anschluss daran, durfte er wieder

gehen und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.