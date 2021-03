Darmstadt

30-Jähriger nach räuberischen Diebstahl in U-Haft

Darmstadt (ots) – Nach einem räuberischen Diebstahl sitzt ein 30 Jahre alter Mann seit Mittwoch (17.3.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt und einem im Anschluss vom Amtsgericht Darmstadt erwirkten Untersuchungshaftbefehl in einer Justizvollzugsanstalt. Der derzeit wohnsitzlose Mann steht in dem dringenden Verdacht, am Mittwoch, den 24.2.2021, eine 34-jährige Frau aus Darmstadt bestohlen und zu Boden gestoßen zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen hatte er die Darmstädterin an diesem Tag vor dem Hauptbahnhof auf dem Platz der Deutschen Einheit zwischen 19 und 20 Uhr angesprochen und um die kurze Benutzung ihres Handys gebeten. Hilfsbereit überließ die Angesprochene dem 30-Jährigen ihr Telefon.

Als er es nicht zurückgeben wollte und flüchtete, nahm die Bestohlene die Verfolgung auf. Doch bei dem Versuch, ihn festzuhalten, stieß der Flüchtende sie zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen am Bein zu. Im Rahmen der im Nachgang eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gerieten die Polizeibeamten mithilfe von Zeugenhinweisen rasch auf die Spur des Tatverdächtigen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser kein Unbekannter ist und er erst wenige Tage zuvor aus der Haft, die im Zusammenhang mit Betrugsdelikten stand, entlassen wurde.

Auf der Grundlage des vom Amtsgericht neu erlassenen Haftbefehls wurde der Gesuchte am Mittwoch (17.3.) auf dem Luisenplatz lokalisiert, von Polizeibeamten des 2. Reviers festgenommen und wiederholt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darmstadt-Dieburg

Anhaltesignale missachtet – Polizei stoppt berauschte Autofahrerin

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem eine 31-jährige Fahrerin am Mittwochnachmittag (17.3.) auf der Alsbacher Straße die Anhaltesignale der Ordnungshüter missachtete, konnte sie nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Die Beamten beabsichtigten gegen 16.30 Uhr die Fahrerin des roten Opels zu kontrollieren. Nachdem sie die Anhaltsignale der Ordnungshüter missachtete, versuchte sie sich offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es der Streife schließlich die Fahrerin zu stoppen.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten rasch, dass die 31-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sie musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Station wieder verlassen.

Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Kriminelle scheitern an Haustür – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Nachdem Kriminelle am Mittwoch (17.3.) bei einem versuchten Einbruch in der Grafengasse an der Haustür scheiterten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen 13.20 und 19 Uhr rückte das Einfamilienhaus in das Visier der Kriminellen. Ersten Erkenntnissen zufolge, versuchten sie die Haustür aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Tür hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von circa 100 Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Brummifahrer tagelang ununterbrochen am Steuer – Polizei untersagt Weiterfahrt

Weiterstadt (ots) – Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Sattelzugs aus Osteuropa, stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (17.03.) auf der A 5.

Die anschließenden Überprüfungen, unter anderem anhand von Frachtpapieren, ergaben, dass der Brummifahrer seit acht Tagen ununterbrochen unterwegs war, hierbei offenbar keinerlei Ruhezeiten beachtete und die Schaublätter des Fahrtenschreibers vernichtete. Weiterhin stellten die Verkehrsspezialisten fest, dass die Ad-Blue-Anlage des Lasters funktionslos war und die Sattelzugmaschine somit einen viel höheren Schadstoffaustoß aufwies, was sich wiederum in viel höheren Mautkosten niederschlagen würde.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt und eine Sicherheitsleistung von 4.000 Euro erhoben. Die Werkstattkosten für die Reparatur der Ad-Blue-Anlage dürften sich ebenso auf rund 4.000 Euro belaufen.

Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen der fahrpersonalrechtlichen Verstöße und Verstoßes gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz.

Groß-Gerau

Einbruch in Einkaufsmarkt/Tresor im Visier

Nauheim (ots) – Ein Einkaufsmarkt “Im Rod”, geriet in der Nacht zum Donnerstag (18.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen über das Dach in den Markt ein und brachen dort zunächst ein Büro auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam den dortigen Tresor und erbeuteten aus dem Safe mehrere tausend Euro. Die ungebetenen Besucher entkamen unerkannt.

Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Einbrecher zudem einen Schaden von rund 15.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 18.03.2021 zwischen 08-11.30 Uhr, wurde in der Waldecker Straße im Industriegebiet Mörfelden ein schwarzer Pkw VW Arteon am linken Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Falschfahrer auf A 67 flüchtet filmreif – Polizei nimmt 16-Jährigen Rollerfahrer fest

Büttelborn (ots) – Einer Streife der Wachpolizei kam am Mittwochnachmittag 17.03.2021 gegen 14.15 Uhr auf der A 67 ein Motorroller-Fahrer in falscher Fahrtrichtung entgegen. Nachdem der Rollerfahrer die Ordnungshüter bemerkte, ließ er den Motorroller an Ort und Stelle liegen, querte zu Fuß die Autobahn und verschwand zunächst im angrenzenden Waldbereich.

Die Polizei warnte Verkehrsteilnehmer umgehend mit einer Rundfunkwarnmeldung. Im Rahmen der anschließenden Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte der junge Mann in einem kleinen See in der Nähe der “Neuen Schneise”, in den er sich zuvor geflüchtet hatte, vorläufig festgenommen werden.

Der 16-Jährige dürfte die waghalsige Flucht vermutlich deswegen auf sich genommen haben, weil sein motorisiertes Zweirad nicht zugelassen war und er ein falsches Kennzeichen an dem Gefährt angebracht hatte. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren.

Kreis Bergstraße

Nach Brandstiftung an 2 Fahrzeugen – Polizei bittet um Hinweise und Übersendung von Fotos, Videos

Bensheim (ots) – Nachdem es am Mittwoch (17.03.) in der Zeit zwischen etwa 16-20.00 Uhr, zu zwei Fahrzeugbränden in Verlängerung der Schönberger Straße sowie in der Fehlheimer Straße, auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes kam, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurden insgesamt 6 junge Männer im Alter von 15 bis 22 Jahren aus Bensheim, Lorsch und Alsbach-Hähnlein vorläufig festgenommen und über 30 Personen von den Ordnungshütern kontrolliert. Die Festgenommenen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob Sie als Verursacher der beiden Fahrzeugbrände, die nach derzeitigem Ermittlungsstand vorsätzlich herbeigeführt wurden, in Betracht kommen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei prüft zudem einen Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Fällen in der Vergangenheit, unter anderem am 19.02.2021, als der Polizei in Bensheim 3 Fahrzeugbrände gemeldet wurden.

Die nach den Vorfällen vom 19. Februar vom Polizeipräsidium Südhessen eingerichtete Arbeitsgruppe “Nibelungen” hat auch im aktuellen Fall die Ermittlungen übernommen und bittet unter dem Hinweistelefon Rufnummer 06252/706-500 um Hinweise von Zeugen.

Auch Personen, die Bild- und Videomaterial von den Vorfällen gemacht haben, möchten diese der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung stellen. Das Material kann über den von der Polizei eingerichteten Link: www.polizei-hinweise.de/nibelungen, selbstverständlich auch anonym, verschickt werden.

Fahrkartenautomat im Visier – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Mörlenbach (ots) – Nachdem in der Nacht zum Donnerstag 18.03.2021 gegen 1.15 Uhr, bei der Bundespolizei der Alarm eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof einging, weil sich dort offenbar ein Krimineller an dem Gerät zu schaffen machte, eilten anschließend mehrere Polizeistreifen zum Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Ordnungshüter gegen 2.40 Uhr, in Bonsweiher einen 53 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen und ein Brecheisen bei ihm sicherstellen.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann auch für den Diebstahl eines Rucksacks aus einem unverschlossenen Fahrzeug in der gleichen Nacht in Betracht kommt. Der Rucksack wurde ebenfalls bei ihm aufgefunden. Den 53-Jährigen, der erst kürzlich aus der Haft entlassen wurde, erwartet nun erneut ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Einhausen (ots) – Am 17.03.2021, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Auffahrunfall im Bereich der Industriestraße in Einhausen. Ein 25-jähriger Fahrer aus Bensheim befuhr mit seinem Citroen Kleinwangen die Industriestraße in nördliche Richtung.

Der Fahrer reduzierte seine Geschwindigkeit in Höhe der Schwanheimer Straße, da er nach links abbiegen wollte. Dies bemerkte der nachfolgende 26-jährige Fahrer einer Mercedes Benz C-Klasse zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Aufgrund des Zusammenstoßes klagte die 21-jährige Beifahrerin des Mercedes über Schmerzen im Bereich des Beckens. Sie wurde zur Untersuchung ins Kreiskrankenhaus Heppenheim verbracht. Der Fahrer des Citroen wurden ebenfalls leicht verletzt, konnte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8.500 EUR.

Odenwaldkreis

Über 25 Sandsteinplatten entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Erbach/K42 (ots) – Nachdem in der Nähe der Kreisstraße 42 auf dem Wanderweg von Erbuch nach Bullau, dem sogenannten “Bullauer Hohl”, über 25 Sandsteinplatten entwendet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach ist seit Anfang März mit den Ermittlungen betraut. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Tat bis zum 6. Februar zurückliegen. Die einzelnen Platten sind circa einen Meter lang und 0,5 Meter breit. Diese sollen ersten Ermittlungen zufolge, entlang des Wegs senkrecht im Boden verankert gewesen sein. Offenbar haben bislang Unbekannte unter Einwirken von Gewalt die Sandsteinplatten entwendet. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach nach Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu den entwendeten Sandsteinplatten geben? Wer hat in diesem Zeitraum, insbesondere beim Wandern, verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Südhessen

Südhessen: Rudi Heimann folgt auf Björn Gutzeit und wird neuer Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen

Südhessen/Darmstadt (ots) – Nachdem der seitherige Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen Björn Gutzeit am 10. März als neuer Vizepräsident zum Polizeipräsidium Frankfurt am Main wechselte, wurde nun Rudi Heimann mit der kommissarischen Wahrnehmung dieses Amtes in Südhessen betraut. Er hat seine Arbeit am 18. März in Darmstadt aufgenommen.

“Mein neues Amt wird mich sicher vor die ein oder andere Herausforderung stellen, welche ich aber gerne und mit großem Engagement annehme”, sagte Heimann bei seinem Dienstantritt. “Ich freue mich zudem auf die Zusammenarbeit mit Polizeipräsident Bernhard Lammel und allen Beschäftigen des Polizeipräsidiums”, so der neue Vizepräsident.

Rudi Heimann ist Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in Selters/Taunus. Der 54-Jährige trat 1982 in den Bundesgrenzschutz (heute Bundespolizei) ein, wo er anschließend seine Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst begann. Nach seiner Zeit im gehobenen Dienst folgte im Jahr 2001, nach erfolgreichem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster, der Aufstieg in den höheren Polizeidienst.

Neben verschiedenen Führungsfunktionen beim PP Frankfurt, war Rudi Heimann unter anderem Referent im Referat Einsatz beim Hessischen Ministerium des Innern sowie als Abteilungsleiter der II. Hessischen Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich und als Leiter des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen im Einsatz. Zuletzt bekleidete der neue südhessische Vizepräsident das Amt des Leiters der Zentralen Ausländerbehörde in Gießen. Heimann ist nicht nur für zahlreiche Publikationen zu unterschiedlichen Themen verantwortlich, er ist auch führender Kommentator der bundesdeutschen Polizeidienstvorschrift “Führung und Einsatz der Polizei”.

Polizeipräsident Bernhard Lammel begrüßte seinen neuen Stellvertreter an der Klappacher Straße: “Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen und vielseitigen Verwendungen bin ich mir sicher, dass Rudi Heimann ein großer Gewinn für das Polizeipräsidium Südhessen ist!”

