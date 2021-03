Ans Gesäß gefasst

Marburg (ots) – Auf dem Weg zwischen dem Vitos-Gelände und dem Richtsberg, in der Nähe zur Leipziger Straße, fasste ein orientalisch aussehender Junge einer 15-Jährigen mit beiden Händen ans Gesäß. Anschließend lief er weg. Ungewöhnlich ist das Alter des Akteurs, welches auf 10-13 Jahre geschätzt wird.

Personenbeschreibung:

etwa 160cm groß, schlank, orientalisches Erscheinungsbild, bräunliche Hautfarbe, dunkle Haare und Augen.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 11.03., zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr. Die Marburger Kripo (tel. 06421/ 406-0) bittet um Hinweise zur Identität des Verdächtigen.

Ein Banner warnt vor lebensgefährlichen Gleisüberschreitungen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf/Hessen) (ots) – Personenzüge aus Richtung Kassel und Frankfurt, dazwischen fahren regelmäßig Güterzüge auf der viel befahrenen Bahnstrecke der Main-Weser-Bahn. Auch durch die beschauliche Kleinstadt Neustadt rollt der Bahnverkehr zu Spitzenzeiten fast im Minutentakt. Wenn Fußgänger hier eine Abkürzung über die Gleise nehmen, ist das nicht nur verboten, sondern auch unverantwortlich und lebensgefährlich.

Vertreter der Bundespolizeiinspektion Kassel und der Deutschen Bahn waren vor wenigen Tagen gemeinsam wegen der Sicherheit des Bahnverkehrs, vordringlich im Bahnhof Neustadt, im Einsatz.

Als gemeinsame Präventionsmaßnahme soll ein Banner vor Gefahren des Bahnverkehrs warnen.

“Grundsätzlich gilt, Bahnfahren ist ungefährlich, wenn man sich an die Regeln hält!”, betont Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte, Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kassel. Ziel ist die Sensibilisierung und Aufklärung derer, die gegen die Regeln verstoßen. In letzter Konsequenz drohen aber auch Ordnungswidrigkeiten oder Strafanzeigen.

Wir haben uns für den Bahnhof Neustadt entschieden, da es in der Vergangenheit mehrfach Feststellungen gab, bei denen Personen unerlaubt die Gleise überschritten haben. Anstatt die sicheren Wege wie beispielsweise Unterführung oder Brücken zu benutzen, wählten viele Reisende den lebensgefährlichen Weg über die Gleise.

Das Banner ist ein visueller Beitrag zur präventiven Aufklärung über die drohenden Gefahren beim Betreten von Bahnanlagen.

Personen, die an verbotenen Stellen Gleise überschreiten, wiegen sich oft in trügerischer Sicherheit, den Fahrplan zu kennen. Doch niemand kennt die Fahrzeiten von Güterzügen; keiner kann Verspätungen oder zusätzliche Zugfahrten vorhersagen.

Moderne Reise- oder Güterzüge nähern sich fast lautlos an. Wenn man einen Zug sieht, ist es oft schon zu spät. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und des enormen Gewichts, benötigt ein Zug einen Bremsweg von bis zu 1.000 Metern. Der verbotene Weg über die Gleise ist keine Abkürzung, er ist ein riskantes Spiel mit dem Leben.

Drogenfahrt

Neustadt (ots) – Wegen des Verdachts der Fahruntüchtigkeit kam ein 22-Jähriger Mittwochnacht (17.03.) mit zur Dienststelle. Zuvor hatte er bei einer Verkehrskontrolle im Erksdorfer Weg gegen 23 Uhr angegeben, aus medizinischen Gründen täglich Marihuana zu konsumieren.

Die Blutentnahme erfolgte auf freiwilliger Basis.

Selbst wenn es sich um medizinisch verordnetes Marihuana handeln sollte, bleibt der Verdacht der Fahruntüchtigkeit natürlich bestehen.

In die Kasse gegriffen – Zeugen gesucht!

Lohra (ots) – Ein Dieb entwendete mehrere hundert Euro, nachdem er vorgab seine Ware bezahlen zu wollen, dann in die geöffnete Kasse griff und anschließend flüchtete. Kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr am Mittwoch (17.03.) befand sich ein letzter Kunde im Lebensmittelgeschäft in der Gladenbacher Straße.

Unter dem Vorwand, seine Ware bezahlen zu wollen, übergab er der Kassiererin Bargeld. Dann passte er den Moment der sich öffnenden Kasse ab. Mit beiden Händen griff er in die Kasse und entnahm sowohl Scheine als auch Münzgeld.

Anschließend flüchtete er mit der Beute in Höhe von mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung. Die Marburger Polizei (06421/ 406-0) bittet um Zeugenhinweise zum Täter.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 190cm groß, dunkelhäutig, bekleidet mit dunkelbrauner Wollmütze mit schwarzen Streifen, einem Mundschutz, einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans.

Er sprach akzentfrei Deutsch und hat eine sehr tiefe Stimme.

Wem ist diese Person am Mittwochabend aufgefallen?

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes oder auch zum Fluchtweg geben?

Wohnhausbrand

Kirchhain (ots) – In einem Zweifamilienhaus brach am Mittwochnachmittag (17.03.) gegen 14.40 Uhr ein Feuer aus. Die beiden Bewohner verließen rechtzeitig und eigenständig das Haus in der Straße Im Riedeboden und blieben unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Durch den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Brandexperten der Kriminalpolizei Marburg haben die Ermittlungen übernommen. Diese ergaben, dass der Brand durch einen technischen

Defekt am Trockner entstanden ist.

Fahrzeugteile statt Personalien hinterlassen – Zeugen gesucht

Münchhausen (ots) – Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten Toyota in der Straße Am Burgwald. Zwischen Dienstag, 15 Uhr und 7 Uhr am Mittwoch (17.03.) ereignete sich der Unfall, welcher Schäden in Höhe von etwa 1.200 Euro nach sich zog.

Den Verursacher kümmerte dies anscheinend wenig, er fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Stattdessen konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile aufgefunden werden, die mutmaßlich zum Unfallverursacher gehören.

Dieser war eventuell mit einem blauen Fahrzeug unterwegs.

Die Marburger Polizei (tel. 06421/406-0) erbittet diesbezüglich Zeugenhinweise.

Kennzeichen gestohlen – Zeugen gesucht!

Marburg-Ockershausen (ots) – Jeweils ein Kennzeichen von 2 geparkten Autos entwendeten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.03.) auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße.

Das hintere Kennzeichen eines Opel mit Marburger Zulassung montierten die Diebe zwischen 18.30 Uhr und 6.10 Uhr ab. Bei dem betroffenen Kia, ebenfalls mit Marburger Zulassung, handelte es sich um das vordere Kennzeichen, welches die Diebe zwischen

17 Uhr am Dienstag und 16.30 Uhr am Mittwoch an sich nahmen.

Der Wert des Diebesguts beträgt jeweils etwa 30 Euro, ein Schaden an den Fahrzeugen selbst entstand nicht. Die Beamten der Polizeistation Marburg (tel. 06421/ 406-0) bitten um Mitteilung, falls Zeugen im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes bemerkt haben.

Renault zerkratzt

Marburg-Wehrda (ots) – Die Fahrertür, eine Seitenscheibe und die Frontscheibe eines Renault zerkratzte ein Unbekannter zwischen Sonntag (14.03.) und Montag (15.03.).

Das Auto stand zwischen 20 Uhr und 11 Uhr geparkt in der Ernst-Lemmer-Straße.

Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Die Marburger Polizei erbittet Hinweise unter tel. 06421/ 406-0.

Ford touchiert

Kirchhain (ots) – Einen geparkten Ford touchierte ein Fahrzeugführer am Mittwoch (17.03.) vermutlich beim Vorbeifahren im Steinweg. Dadurch entstand am Heck sowie am hinteren linken Kotflügel des Ford ein Schaden von etwa 300 Euro.

Der Verursacher fuhr zw. 8.45 Uhr und 11.30 Uhr weiter, ohne Personalien zu hinterlassen.

Die Verkehrsunfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter tel. 06428/ 9305-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen