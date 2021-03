Versuchter Wohnhauseinbruch

Neukirchen (ots) – 17.03.2021, 12:00 Uhr bis 20:25 Uhr – Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Wohnhauseinbruch im Siebenbürgener Weg. In der Zeit von Mittwochmittag 17.03.2021 bis zum Abend versuchten die Täter die hölzerne Hauseingangstür mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Hierbei verzog sich die Tür und wurde durch das Werkzeug beschädigt. Den Tätern gelang es nicht die Haustür aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Unbekannte Täter zerstören Schließzylinder an Schultüren – 15.000 Euro Sachschaden

Homberg (ots) – 17.03.2021, 20:00 Uhr bis 18.03.2021, 06:05 Uhr – Insgesamt 17 Zugangstüren zu den Schulgebäuden einer Schule in der Ziegenhainer Straße beschädigten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht. Die Täter begaben sich auf das Schulgelände zu den Zugangstüren und traten bei 15 Türen die elektronischen Schließzylinder ab.

An zwei weiteren Türen wurden die Griffe abgetreten. Zudem warfen die Täter mehrere Mülleimer umher. Der angerichtete Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Baumaschinen und Werkzeuge an A 49-Baustelle gestohlen

Neuental (ots) – 12.03.2021, 17:30 Uhr bis 15.03.2021, 07:30 Uhr – Unbekannte Täter haben im Laufe des letzten Wochenendes an der A 49-Baustelle mehrere Werkzeuge, Baumaschinen und Dieselkraftstoff im Gesamtwert von 9.250 Euro entwendet.

In Höhe der Autobahnbrücke Bischhausen durchtrennten die Täter das Vorhängeschloss eines dort aufgestellten Baucontainers und entwendeten hieraus zwei Bohrhammer und einen Hochdruckreiniger. Anschließend zapften sie Dieselkraftstoff aus einer selbstfahrenden Baumaschine. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von 2.500 Euro.

In der Straße “Am Kronberg” entwendeten die Täter auf einem Baugewerbegrundstück einen Baustellenstampfer und eine Rüttelplatte im Gesamtwert von 6.750 Euro, die auf der Ladefläche eines Sattelzugaufliegers gelagert waren.

Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs vermuten die aufnehmenden Beamten der Homberger Polizei, dass es sich in den beiden Fällen um die gleichen Täter handelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

