Korbach: Die Polizei-News

Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2020 für die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

(ots) – Am Donnerstag 18.03.2021 stellt Kriminaldirektor Achim Kaiser die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020 für die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg vor. Zur Veranschaulichung der Entwicklungen ist außerdem ein Teil der ursprünglich vorgesehenen PowerPoint-Präsentation mit den entsprechenden Grafiken beigefügt.

https://www.presseportal.de/download/document/757879-pks2020-wa-fkb.pdf

Twistetal-Twiste: Quad aus Carport gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Auf ein Quad abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.03.2021 in der Straße Auf dem Schilling in Twiste. Er öffnete gewaltsam einen verschlossenen Carport und entwendete dort ein gelbes Quad der Marke Aeon Motor mit KB-Kennzeichen. An dem Quad im Wert von etwa 500 Euro war im Frontbereich ein Schneeräumschild angebracht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach,

Tel. 05631-9710.

Korbach: Unbekannter stiehlt Elektrogeräte im Discounter – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Am Mittwoch 17.03.2021 entwendete ein unbekannter Täter mehrere Elektrogeräte aus einem Discounter in der Arolser Landstraße in Korbach. Er hatte wahrscheinlich vor, die zuvor im Laden aus der Auslage genommenen elektrischen Geräte mit gefälschten Kassenbelegen “zurückzugeben”.

Der etwa 25-jährige Mann betrat gegen 20.00 Uhr das Geschäft. Er nahm mehrere elektrische Kleingeräte, unter anderem eine Kaffeemaschine und zwei Elektrotacker, aus den Regalen. Mit diesen und wahrscheinlich noch anderen Gegenstände ging er zur Kasse. Die dort befindliche Verkäuferin erkannte den Mann, da dieser schon mehrfach im Laden war. Dabei hatte er versucht, mit falschen Kassenbelegen die zuvor aus der Auslage genommenen Waren “zurückzutauschen”. Der unbekannte Mann bemerkte, dass er von der Mitarbeiterin des Discounters erkannt worden war. Daraufhin lief er mit den Gegenständen an den an der Kasse wartenden Kunden vorbei und flüchtete in Richtung Busbahnhof. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, sehr schlanke Figur, blonde Haare, trug dunkelgrünen bis schwarzen Parka und Sportschuhe, führte einen schwarzen Rucksack mit.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Frankenberg: Zweimal Farbschmierereien im Parkhaus

(ots) – Gleich zweimal beschmierten unbekannte Täter die Wände im Frankenberg Parkhaus in der Bremer Straße. In der Nacht von Donnerstag (11. März) auf Freitag (12. März) beschmierten die Täter mehrere Wände des Treppenhauses im Frankenberger Parkhaus. Der Schaden wurde am Freitagmorgen festgestellt und sofort vom Bauhof der Stadt Frankenberg beseitigt.

Daraufhin beschädigten die wahrscheinlich gleichen Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut die Wände des Parkhauses, wieder wurden undefinierbare Schmierereien aufgebracht.

Zusätzlich sprühten die Täter den Satz “Überstreichen bringt nichts” auf. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden, der auf jeweils 1.500 Euro geschätzt wurde.

Die Stadt Frankenberg hat Anzeige erstattet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach: Mindestens 30 Ständer von Wahlplakaten gestohlen

(ots) – Im Zeitraum von Samstag (13. März) bis Montag (15. März) entwendeten unbekannte Täter mindesten 30 Ständer von Wahlplakaten der Partei “Bündnis 90/Die Grünen”. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch erstattete die Partei Anzeige bei der Polizeistation Korbach. Beim Abbau der Wahlplakate nach der Kommunalwahl vom Sonntag wurde festgestellt, dass im Innenstadtbereich von Korbach mindestens 30 Ständer, auf denen die Wahlplakate angebracht waren, gestohlen wurden. Die Ständer sind etwa 80 mal 120 cm groß und haben eine Metallfassung und Plastikwände. Der Wert beträgt etwa 600 Euro.

Die Polizeistation Korbach hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

