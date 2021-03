Polizei Eschwege

Gefährliche Körperverletzung – Häusliche Gewalt

Eschwege (ots) – Um 23:10 Uhr wurde Mittwochabend 17.03.2021 die Eschweger Polizei informiert, nachdem es in einem Stadtteil zu einer Auseinandersetzung kam, bei der ein 36-Jähriger durch zwei Messerstiche leicht verletzt wurde. Seine zur Tatzeit stark alkoholisierte 32-jährige Lebensgefährtin hat im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung plötzlich ein Messer gezogen.

Damit stach sie dem 36-Jährigen in die Wade sowie in den Unterarm. Auf Anordnung der zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei der 32-Jährigen angeordnet. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,6 Promille.

Unfall mit Lkw fordert einen Schwerverletzten sowie einen Folgeunfall

Eschwege (ots) – 21.000 Euro Sachschaden und ein Schwerverletzter sind die Folgen eines Unfalls, der sich Mittwochmittag 17.03.2021 auf der L 3238 ereignet hat. Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 64-Jähriger aus Hohengandern mit seinem Pkw die Leipziger Straße in Walburg. Im Einmündungsbereich zur L 3238 beabsichtigte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Velmeden fortzusetzen. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Sattelzug, der von einem 54-Jährigen aus Morschen gefahren wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls im Einmündungsbereich wurde der Pkw über die Schutzplanke geschleudert, wo er im angrenzenden Graben auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der 64-Jährige musste durch die Kräfte der angeforderten Feuerwehren aus seinem Auto geborgen werden.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde er anschließend in das Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Folgeunfall beim Wenden

Während der Sperrung der L 3238 im Rahmen der Unfallaufnahme befand sich ein 52-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Lkw in dem Stau. Der 52-Jährige beabsichtigte nun zu wenden und setzte dafür sein Fahrzeug zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter stehenden Pkw, der von einem 81-Jährigen aus Einbeck gefahren wurde. Der Unfall ereignete sich um 13:05 Uhr.

Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben.

Achtung – Betrügerische Anrufe

Eschwege (ots) – Gewinnversprechen. Am Mittwochnachmittag 17.03.2021 erhielt ein 59-Jähriger aus Witzenhausen einen Anruf in dem sich der Anrufer, ein angeblicher Herr Hansen, als Lotteriemitarbeiter ausgab. Der Anrufer teilte mit, dass der 59-Jährige 38.000 Euro gewonnen habe. Zur Einlösung des Gewinnes müsse jedoch zuvor eine Google-Play-Gutschein-Karte erworben werden. Diese besorgte der vermeintliche Gewinner.

Später rief dann eine Frau an, die sich als Lisa Müller ausgab und den Gutschein-Code forderte. Des Weiteren erklärte diese nun, dass sich die Gewinnsumme auf 83.500 Euro erhöht habe und somit weitere Kosten anfallen würden, die erneut mit einem Gutschein in Höhe von 500 EUR eingelöst werden können.

Auch diesen Gutschein besorgte der Angerufene und gab den Code bei einem weiteren Anruf durch. Als dann ein weiterer Gutschein von diesmal 1.000 EUR gefordert wurde, lehnte dies der 59-Jährige ab. Der Schaden beläuft sich demnach auf 1.000 EUR. Sowohl der Anrufer als auch die Anruferin sprachen mit ausländischem (griechischem) Akzent.

Präventionstipps Gewinnversprechen

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. google play, Amazon,Ukash, Paysafe.

Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137.

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches

Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei

Enkeltrick

Eine 82-Jährige aus Witzenhausen erhielt gestern in der Mittagszeit einen Anruf, in dem der Anrufer mitteilte, dass die Enkeltochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun in Untersuchungshaft sitze. Im Hintergrund hörte man eine weinerliche weibliche Stimme mit den Worten “Oma, du musst mir helfen”. Es wurden dann 33.000 EUR von dem Anrufer gefordert, um die Enkelin aus der Untersuchungshaft zu bekommen.

Da die “richtige” Enkelin sich zum Zeitpunkt des Anrufers jedoch bei der 82-Jährigen aufhielt, war der Betrugsversuch natürlich schnell aufgeflogen, so dass kein finanzieller Schaden entstand.

Präventionstipps Enkeltrick / betrügerische Schockanrufe

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.

Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Versuchter Einbruch in Werkstatt

In Wehretal-Reichensachsen versuchte unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht eine Lagerhalle aufzubrechen. Hierzu begaben sich der oder die Täter auf das Firmengelände “Im Lindenhof”, wo das Zufahrtstor gewaltsam geöffnet wurde.

Der Versuch die Tür zur Lagerhalle zu öffnen scheiterte, so dass es beim Sachschaden von ca. 1000 EUR blieb. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Abbiegen

Im 05:17 Uhr befuhr heute früh ein 58-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Industriestraße/ Biegenstraße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte nach links in die Hopfelder Straße abzubiegen. Beim Abbiegen streifte der Pkw einen im Kreuzungsbereich stehenden Pkw auf der gesamten linken Fahrzeugseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR entstand. Der wartende Pkw wurde von einer 29-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren.

Auffahrunfall I

Am gestrigen Abend, um 18:15 Uhr, befuhr eine 35-Jährige aus Hessisch Lichtenau die

L 3225 von Hessisch Lichtenau in Richtung Fürstenhagen. In der Zufahrt zur Anschlussstelle der A 44 (Hessisch Lichtenau-West) musste sie verkehrsbedingt an dem dort aufgestellten Stop-Schild anhalten.

Dies bemerkte die nachfolgende 19-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr mit ihrem Pkw leicht auf. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Die 35-Jährige klagte zudem über Schmerzen im Nackenbereich.

Auffahrunfall II

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Nieste befuhr am gestrigen Nachmittag, um 14:14 Uhr, die B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen. In entgegengesetzter Fahrtrichtung stand zu dieser Zeit ein Lkw am Fahrbahnrand, an dem ein entgegenkommendes Fahrzeug vorbeifuhr und somit dem 40-Jährigen entgegenkam.

Daraufhin bremste der 40-Jährige sein Auto ab, was die nachfolgende 51-Jährige aus Großalmerode zu spät registrierte und auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls war deren Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben.

