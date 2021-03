Neustadt an der Weinstaße – Die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße hat am 18.03.2021 eine Rechtsverordnung erlassen, die Verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2021 erlaubt.

Die Verkaufsstellen in der Stadt Neustadt an der Weinstraße dürfen am Sonntag, 28.03.2021, 02.05.2021, 26.09.2021 und 07.11.2021 in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Die Rechtsverordnung tritt am 19.03.2021 in Kraft. Die Vorschriften werden im Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße näher beschrieben.