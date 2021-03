Räuberische Erpressung in der Innenstadt

Frankfurt (ots)-(dr) Zwei südeuropäisch aussehende Männer bedrohten am Mittwochabend 17.03.2021, in der Kaiserhofstraße drei 18, 19 und 20-Jährige mit einem Messer und erbeuteten ihre Wertsachen. Anschließend gelang es ihnen zu flüchten. Die drei Geschädigten hielten sich gegen etwa 20:45 Uhr auf der Großen Bockenheimer Straße im Bereich der Kaiserhofstraße auf, als zwei die beiden fremden Männer auf sie zukamen und sie nach Zigaretten fragten. Einer von ihnen zückte in der Folge unvermittelt ein Messer.

Das Duo forderte die sofortige Herausgabe der Wertsachen. Die Geschädigten händigten daraufhin eine hochwertige Kamera, sowie einer Uhr und Bargeld aus.

Mit ihrer Beute flüchteten die beiden Täter anschließend in Richtung Börsenstraße.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, 18 bis 20 Jahre alt, circa 175 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Kappe, pinker OP-Maske und hellblauen Mantel mit Pelzkragen (Länge bis Oberschenkel).

Täter 2: Männlich, 18 bis 20 Jahre alt, circa 190 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit weißer Kappe, dunkler Steppjacke, darüber weiße Kapuze, trug eine dunkle Bauchtasche.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Farbattacken auf verschiedene Gebäude

Frankfurt-Dornbusch/Nordend (ots)-(hol) – Vergangene Nacht beschädigten Unbekannte die Fenster und Außenfassade der Filiale eines Geldinstituts im Dornbusch, indem sie diese mit Farbe beschmierten. Zudem wurde in den vergangenen Nächten Gebäude eines Wohnungsbauprojekts im Nordend mit “Farbbomben” beworfen.

Irgendwann in der Zeit zwischen 00:17-02:38 Uhr besprühten die Täter sämtliche Fenster der Filiale eines Kreditinstituts in der Eschersheimer Landstraße mit roter Farbe.

An der Hauswand zwischen den Fenstern brachten sie mit schwarzer Farbe den Schriftzug: “Blut an Euren Händen” an.

In der Zeit vom 15.03.21 – 17.03.21 beschädigten Unbekannte das im Bau befindlich Gebäude eines Wohnungsbauprojekts in der Weberstraße. Sie hatten die Hausfassaden mit Christbaumkugeln beworfen, die mit roter, grüner und schwarzer Farbe befüllt waren.

Die für den Bau verantwortliche Projektentwicklungsfirma für Wohnimmobilien war bereits im letzten Jahr Ziel einer ähnlichen Aktion geworden.

In beiden Fällen hat die Frankfurter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Papiertücher auf Toilette angezündet

Frankfurt-Flughafen (ots)-(dr) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.03.2021 haben Unbekannte im Bereich des “The Squaire” am Frankfurter Flughafen mutmaßlich einen Stapel Papiertaschentücher auf einer öffentlichen Toilette angezündet.

Nachdem zunächst ein Zeuge um Mitternacht die brennenden Papiertücher gemeldet hatte, konnten diese zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Es kam dabei zu keiner Gefährdung von Personen. An einigen Fliesen in der Toilette entstand jedoch geringer Sachschaden. Das Brandkommissariat hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen.

3 Personen verletzt – Entwichene Rauchgase aus einem defekten Akku

Frankfurt am Main (ots) – Um 16:18 Uhr wurde die Feuerwehr in den Utilloweg nach Kalbach-Riedberg gerufen. Dort hatten sich bei Arbeiten an einem Akkumulator Rauchgase gebildet und die Kellerräume eines Wohnhauses verraucht. Der Heimwerker sowie zwei weitere Bewohner des Hauses erlitten durch das Einatmen schädlicher Gase Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die verrauchten Kellerräume wurden von der Feuerwehr mit Hilfe von einem motorbetrieben Hochleistungslüfter quergelüftet und anschließend kontrolliert.

Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht erforderlich, so dass der Einsatz gegen kurz nach 17:00 Uhr beendet werden konnte.

Achtung – Massenanrufe falscher Polizeibeamte im Frankfurter Raum

Frankfurt (ots)-(ne) – Seit Donnerstagmorgen 18.03.2021 rufen im gesamten Raum Frankfurt falsche Polizeibeamte ihre potentiellen Opfer an und fragen dabei nach Geld und Vermögenswerten. Der gesamte Vorwahlbereich 069 wird abtelefoniert.

Die Täter geben sich als Polizisten aus und senden mitunter eine offizielle Behördentelefonnummer mit, die aber künstlich erzeugt ist (Call-ID-Spoofing). Mit fadenscheinigen Geschichten, wie z. B. dass ein Zettel mit Adressen der Polizei vorliegt, wo Einbrecher in Bälde versuchen Beute zu machen.

Die Opfer müssten demnach ihr Bargeld oder ihre Wertsachen an einen Polizisten, der das Ganze abholt, übergeben oder irgendwo zur Abholung sicher deponieren.

Die Frankfurter Kriminalpolizei geht davon aus, dass pro Stunde rund 1.000 solcher Anrufe aus den Call Centern im Ausland hier im Frankfurter Raum eingehen. Daher unser Apell: Bitte bleiben Sie aufmerksam, legen Sie auf und melden Sie sich beim Polizei-Notruf 110!

Fahrzeugbrand

Frankfurt-Nied (ots)-(fue) Am Mittwoch 17.03.2021 gegen 11.25 Uhr, brannte ein in der Landauer Straße abgestellter Opel Movano. Das Fahrzeug brannte im Inneren der Fahrerkabine, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 25.000 EUR), Personen wurden nicht verletzt. Der Fahrer des Wagens konnte die Flammen mittels eines Pulverlöscher ersticken.

Da im Nahbereich keine Zeugen angetroffen werden konnten, bittet die Polizei Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2021: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße März 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 März 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel März 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring März 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

