Mannheim: TOM GAEBEL am 20. November 2022 im Rosengarten

Mannheim – Deutschlands Vorzeige-Crooner TOM GAEBEL feiert in diesem Jahr gemeinsam mit seinem Orchester 15 Jahre live! Ein toller Anlass, um auf deutschlandweite Tournee zu gehen. Mit seiner Jubiläumstour 2022 gibt es einen Abend der Superlative mit TOM GAEBEL & HIS ORCHESTRA. Das Beste von früher, das Beste von heute und das Besten von morgen – am 20. November 2022 im Rosengarten Mannheim – wer würde da nicht mitfeiern wollen?

Als Geburtshelfer gilt Stefan Raab, der mit dem damals noch völlig unbekannten jungen Mann in Smoking und Fliege in seiner Silvesterausgabe von TV TOTAL das Jahr 2005 einläutete. Dann ging alles ganz schnell – es folgten 15 aufregende und erfolgreiche Jahre mit Album-Produktionen, Konzert-Tourneen und TV-Shows, mit umjubelten Auftritten vor ausverkauften Häusern im In- und Ausland. Eine intensive Zeit, die man „Mr. Good Life“ aber bis heute nicht ansieht. Im Gegenteil – ausgestattet mit einem ewig jugendhaften Charme singt und swingt sich TOM GAEBEL nach 15 Jahren enthusiastischer über die Bühnen als je zuvor.

Zum Jubiläum holt der begnadete Entertainer noch einmal das Beste aus 15 Jahren Erfolgskarriere heraus.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: TOM GAEBEL & HIS ORCHESTRA

Sa, 20.11.2022, 20 Uhr, Rosengarten (Musensaal), Mannheim

Preise: ab 44,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.eventim.de/tom-gaebel

und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen