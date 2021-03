Mannheim: ROCKT zu HAUSE – Live-Stream Konzert 36 am 20. März 2021

Mannheim – Die Inzidenz in Mannheim steigt leider weiter und eine Öffnung des Capitol ist somit noch nicht in Sicht. Deshalb wird auch im April der beliebte ROCKT zu HAUSE Stream fortgesetzt. Der 8. April ist für den Live-Stream schon gefixt, alle weiteren Termine werden kurzfristig (auf Sicht) geplant.

Vor einem Jahr, am 20. März 2020, ging die erste Show online. Am kommenden Samstag feiert das CAPITOL Mannheim den ersten Geburtstag. Die Gäste sind Suzanne Dowaliby und Shebeen.

ROCKT zu HAUSE

Live-Stream Konzert 36: Samstag, 20.03.2021, 19.00-21.30 Uhr

Suzanne Dowaliby wurde in New York City geboren und war schon als Jugendliche eine temperamentvolle Künstlerin, die mit ihren Auftritten schon im zarten Alter von sechs Jahren als Sängerin und Schauspielerin die Herzen des Publikums erreichte. Auf Engagements bei über 50 En-Suite-Musicalproduktionen an verschieden Bühnen in den USA und Europa kann sie zurückblicken. Unter anderem spielte und sang Suzanne bei der Uraufführung des Musical THE SECRET GARDEN an der Virginia Stage Company, Norfolk, Virginia. Preise in der Kategorie „The Best Lead Actress in a Musical“ erhielt sie für ihre Interpretationen der Fanny Brice in FUNNY GIRL und Dot/Marie in SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE. Weiter spielte sie u. a. als Grizabella in CATS, Anita in WEST SIDE STORY, Sister Robert Ann in NUNSENSE, Yentl in YENTL, Katharina in PIPPIN und Reno Sweeney in ANYTHING GOES. 2012-16 spielte Suzanne Mrs. Cratchit/Fezziwig/Pommeroy in VOM GEIST DER WEIHNACHT unter der Regie von Alex Balga, Craig Simmons und Iris Limbarth in Essen, Düsseldorf, Bremen, Duisburg und Köln. Ende 2018 spielte sie Mrs. Claus in dem Kirkusmusical „Der Tag an dem Santa keine Lust auf Weihnachten hatte“ unter Regie von Andreas Gergen.

Neben ihrer Tätigkeit als Musicaldarstellerin tritt Suzanne in Europa und den USA mit diversen Soloprogrammen auf.

Shebeen – dieser Name steht seit vielen Jahren für musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ganz gleich welches Event, welche Bühne, welcher Anlass, Shebeen treffen immer den richtigen Ton. Ob rassige Latino Rhythmen, laute Gitarren oder die leisen, gefühlvollen Klänge am Piano – betritt diese Band die Bühne, ist für jedes Ohr etwas dabei. Beweis der Qualität der Band ist die Zusammenarbeit mit namenhaften Künstlern wie Dante Thomas, Uwe Ochsenknecht, den Harlem Gospel Singers und den Weather Girls. Daneben geben sich bei den gut besuchten Shows der Band immer wieder diverse Gastsänger die Ehre, die zu den besten Stimmen und Entertainern des Landes gezählt werden dürfen. So beweisen Shebeen mit Auftritten von beispielweise Rino Galiano und Rüdiger Skoczowsky (beide TVOG), Katja Friedenberg (Sing mein Song) oder Patricia Meeden (Hauptrolle Musical „Bodyguard“), dass ihre Professionalität auch von Künstlern geschätzt wird, die auf höchstem nationalen Niveau zu Hause sind. Die jahrelange Arbeit als Band auf nationalen wie internationalen Touren klangvoller Namen wie Sydney Youngblood, The American Divas, Down Low, den „Genuine Men“ oder der „Funkmachine Butch Williams“ ist dabei nur ein weiteres Zeichen für die Vielseitigkeit für die Shebeen stehen. Shebeen – keine Band wie jede andere.

Die Konzerte werden weiter wie gewohnt auf www.facebook.com/capitolmannheim und auf dem CAPITOL-Youtube-Channel live gestreamt und sind auch danach noch bei YouTube abrufbar.

Der Stream bleibt weiterhin öffentlich zugänglich. Die Akteure freuen sich aber über jeden, der ein Solidaritätsticket erwirbt: https://www.printyourticket.de/Veranstaltung/Solidaritaetsticket–Mannheim-346048.html