Kaiserslautern – Die derzeit zur Verfügung stehenden Corona-Selbsttests werden auch von den Lautrer Bürgerinnen und Bürgern zunehmend genutzt.

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass gemäß Umweltbundesamt die gebrauchten Selbsttests in einem reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnis über den Restabfallbehälter zu entsorgen sind. Die Restabfälle der Stadt Kaiserslautern werden in der Müllverbrennungsanlage thermisch verwertet.

Diese Regelung gilt auch für alle Abfälle von Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, u.a. auch deren Schutzmasken und Taschentücher. Die Schutzmasken nicht infizierter Menschen gehören ebenfalls zum Restabfall.

„Diese Vorgehensweise dient der Risikominimierung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, aber auch dem Schutz unserer Beschäftigten, die die Abfallbehälter leeren“,

so die stellvertretende Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler.