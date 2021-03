Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule im April 2021

Bad Dürkheim – Kochkurs im Livestream, Jiddisch lernen, Prüfungsängste überwinden.

Online-Kurs: Englischvokabeln zu Hause effektiv und sinnvoll lernen

In einem 60-minütigen Online-Kurs wird gezeigt, wie man sinnvoll Englischvokabeln lernen und vertiefen kann. Themen: Welche Vokabeln sollte ich lernen? Welche Lernmethoden gibt es? Apps, Karteikarten, Golden List, Vokabelheft, etc. Welche Lernmethode ist für mich sinnvoll? Wie lang sollte ich pro Tag lernen? Technische Voraussetzung: Privates Skype Konto (kein Skype Business)

Mittwoch 19. August, 17 bis 18 Uhr oder Donnerstag 20. August., 10 bis 11 Uhr, jeweils 6 €

KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2402 oder unter www.kvhs-duew.de

Online-Kurse: Sprachen im Schnellverfahren

Eine neue Sprache im Rekordtempo lernen: In nur drei Stunden werden deren Strukturen aufgezeigt und die wichtigsten Wörter und Sätze trainiert, die ausreichen, um sich zu verständigen. Überblick und Aussprache / die ersten Sätze frei sprechen / Fragen stellen und Antworten geben / den Umgang mit den Zeiten verstehen: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Das Tempo ist sehr zügig, der Schwerpunkt liegt beim Sprechen.

Italienisch: Dienstag 6. April

Englisch: Donnerstag 8. April

Französisch: Dienstag 13. April

Englisch: Donnerstag 22. April

Polnisch: Dienstag 27. April

jeweils 18 bis 21 Uhr, jeweils 39 €

Online-Kurs: Books come from trees

Auseinandersetzung mit aktuellen Romanen, die sich mit den Themen Natur, Umwelt und Gesellschaft vor dem Hintergrund von Wandel, Krise und Aktivismus befassen. Einstieg mit John Lanchesters „Die Mauer“. Einmal im Monat Gespräch per Videocall auf Zoom, dazwischen ist Zeit zum Lesen des aktuellen Romans. Auf der digitalen Plattform vhs.cloud besteht begleitend die Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Gedanken und Reaktionen.

Alle Romane sind jeweils selbst zu beschaffen.

4x ab Donnerstag 8. April, 18.30 bis 20 Uhr, 56 €

Englische Grammatik: Zeiten (A 2.2/B 1.1)

Der Grammatik-Kompaktkurs behandelt alle englischen Zeitformen, sowohl in der einfachen als auch in der Verlaufsform. Nach klaren Erläuterungen wird ausführlich geübt.

Themen: Simple Present / Present Continuous / Simple Past / Past Continuous / Present Perfect / Present Perfect Continuous / Past Perfect / will-future / going-to Future / Simple Present for Future / Present Continuous for Future / Future II. Der Kurs findet vorwiegend auf Englisch statt.

Samstag 10. April, 9 bis 15 Uhr, 28 €

Online-Kurs: Selbstreflexion und Generierung von positiven Ressourcen

Sich selbst zu kennen ist die Voraussetzung, sich anderen zu erkennen zu geben. Selbstreflexion ermöglicht herauszufinden, was die eigene Person ausmacht und wie sie zu dem wurde, was sie heute ist. Es wird gelernt, das nach außen hin zu kommunizieren. Es werden Techniken vorgestellt, die helfen sollen, Nervosität und Anspannung im Alltag besser zu bewältigen. Lernziele: Positive Ressourcen generieren durch Selbstreflexion, eigene Stärken und Erfahrungen erkennen, formulieren und vorstellen, Nervosität besser bewältigen, Entspannungstechniken kennerlernen und anwenden, Sensibilität gegenüber wichtigen Lebensfragen, Mut zu mehr „Authentizität“ im (beruflichen) Leben.

Dieser Kurs findet ausschließlich in der vhs.cloud statt. Die vhs.cloud ist die Lernplattform für Volkshochschulen in Deutschland. Sie erhalten alle Informationen, Materialbedarf und Anleitungen direkt in der vhs.cloud. Rechtzeitig vor Kursbeginn erhalten Sie die Anleitung, wie Sie sich in der vhs.cloud registrieren können.

Samstag, 10. April + Sa, 17. April, 10 bis 14 Uhr, 50 €

Die gesetzliche Betreuung

– Workshop für ehrenamtliche Betreuende und Interessierte

Modul 2: Übersicht über die gängigsten Sozialleistungen

Gesetzliche Betreuende oder Bevollmächtigte vertreten die rechtlichen Interessen einer erwachsenen Person, die aus gesundheitlichen Gründen selbst hierzu nicht in der Lage ist. Gesetzliche Betreuer*innen sind vom Betreuungsgericht bestellt. Sie erledigen alle administrativen Angelegenheiten, um die Versorgung der ihnen anvertrauten Person sicherzustellen. Sie stellen Anträge bei sozialen Leistungsträgeren, organisieren soziale Dienste, verwalten Eigentum und Vermögen. Einige Tätigkeiten bedürfen einer gerichtlichen Genehmigung, außerdem müssen sie dem Gericht regelmäßig „Rechenschaft“ ablegen. Auch Bevollmächtigte benötigen bei einigen Entscheidungen eine Genehmigung des Betreuungsgerichts. Die grundlegenden Aspekte einer rechtlichen Betreuung werden vorgestellt: Ablauf des Verfahrens, Rechtstellung des Betreuers / der Betreuerin. Die Inhalte werden aktiv mit den Teilnehmern erarbeitet. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Veranstalter sind die Betreuungsvereine im Landkreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt. Inhaltliche Fragen beantworten die Betreuungsvereine im Landkreis.

Dienstag 13. April, 13 bis 17.00 Uhr

Sprachen im Schnellverfahren

Konzentration auf das Wesentliche unter ständiger Beachtung des Ziel- und des Zeitaspektes ist die Grundlage dieser Sprachenvermittlung. In nur vier Stunden werden die Strukturen der Sprache aufgezeigt und die wichtigsten Wörter und Sätze trainiert, die ausreichen, um in der jeweiligen Sprache eine Konversation zu führen.

Italienisch findet am Samstag, 17. April von 9 bis 13 Uhr und Spanisch von 14 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle der KVHS Bad Dürkheim, Weinstraße Süd 2 statt. Teilnahmegebühr jeweils 59 €.

Online-Kurs: Souverän in die Prüfung. Prüfungsangst bestehen für Schüler ab 10 Jahren

Der Kurs gibt zahlreiche Tipps, um mit Prüfungsangst besser umgehen und gelassener in die nächste Prüfung gehen zu können. Methoden können getestet werden, um heraus zu finden, was bei einem selbst am besten wirkt. Themen: Was passiert bei Prüfungsangst? Das Wissen sichtbar machen – Das Hirn entlasten: Struktur statt Wortwüste Ruhig werden mit bilateraler Hemisphärenstimulation Wasser, SOS und Co: das Notfall-Kit für eine Prüfung. Nach dem Workshop besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zur Teilnahme wird ein Computer oder Tablet mit Internetzugang, Mikrophon und Kamera benötigt. Die Teilnehmenden erhalten einen Link zur Nutzung der kostenfreien Meeting-App zoom. Als Browser werden Chrome, Firefox und Edge empfohlen.

Samstag 17. April, 10 bis 13.00 Uhr, 25 €

Online-Kurs: Lernstrategien für Vokabeln

Es wird gezeigt, wie Vokabeln sinnvoll gelernt und vertieft werden: Welche Vokabeln lernen? Lernmethoden: Apps, Karteikarten, Golden List, Vokabelheft, Lerndauer pro Tag und weitere Themen.

Mittwoch 21. April, 17 bis 18 Uhr, 9 €

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Jiddisch Schnupperkurs

Wir sprechen Jiddisch, wenn wir Worte wie „pleite“, „Schlamassel“, „malochen“, Chuzpe“ oder „meschugge“ verwenden. Diese sind inzwischen Teil der deutschen Alltagssprache. Jiddisch wurde bis zum 2. Weltkrieg von mehr als zehn Millionen Juden in aller Welt gesprochen. Auch heute noch ist es eine lebendige Kultursprache. Der Schnupperkurs möchte mit einer faszinierenden Sprache bekannt machen, die an Reichtum, Farbigkeit, Ausdrucksstärke und Wandlungsfähigkeit ihresgleichen sucht. Bei Interesse kann ein Anfängerkurs angeboten werden.

Samstag, 24. April, 10 bis 14 Uhr, 25 €

Online: Kindeswohlgefährdung: zum Vorgehen nach § 8a SGB VIII

Fortbildung für pädagogische Fachkräfte und Teams in Kindertagesstätten

In Zusammenarbeit mit Kitas in Rheinland-Pfalz Bildung von Anfang an

Seit 1.10.2002 ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz um den § 8a ergänzt, der das Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung präzisiert. Seit 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Einrichtungen der Jugendhilfe haben den klaren Auftrag, gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung zu erkennen und zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Kindes einzuleiten. Dies führt in der Praxis zu Fragen, wie „Was soll ich tun?“, „Was darf ich tun?“ und vor allem „Was muss ich tun?“. Die Fortbildung möchte die geforderte Handlungssicherheit im Umgang mit dieser Thematik vermitteln. Themen: Kindeswohlgefährdung erkennen und beurteilen / Vorgehen und Gesprächsführung / Interne Prozessabläufe / Entwicklung eines Schutzkonzepts / Fehlverhalten in Institutionen. Eigene Fragestellungen und Fälle können eingebracht werden.

Dienstag 27. April + Mittwoch, 28. April., jeweils 9 bis 15.15 Uhr, 60 €, Anmeldeschluss: 9. April

Online-Kurs: Frühlingsmenü im Livestream

Kochen im Livestream: Dieser Kurs ist ein Treffpunkt für diejenigen, die sich mit Freude bei der Zubereitung etwas aufwändiger Gaumenfreuden inspirieren lassen möchten. Gut ausgesuchte Gerichte, Planung und Vorbereitung bieten auch den Gastgebern einen angenehmen Gaumenschmaus. Auftakt macht ein Mischsalat mit Erdbeerdressing, als Hauptgericht folgt Lammrücken mit Senf-Kräuter-Kruste auf Kartoffelscheiben und ein Flan aus grünem Spargel. Das Menü schließt mit einer Crème brûlée an Früchtegarnitur.

Der Kurs findet als Livestream über das Konferenzsystem EduDip statt, welches von den meisten Volkshochschulen in Deutschland genutzt wird. Zur Teilnahme erhalten Sie einen Link, mit dem Sie sich einloggen können. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Zur Teilnahme wird ein Computer oder Tablet mit Internetzugang, Mikrophon und Kamera benötigt. Vor dem Kurs erhalten die Teilnehmenden eine Liste für den Einkauf der Zutaten und die Vorarbeiten zum gemeinsamen Kochen. Anmeldeschluss: 21. April

Mittwoch 28. April, 18 bis 19.30 Uhr, 18 €

Anmeldungen sind 5 Tage vor Kursbeginn und auch online möglich unter www.kvhs-duew.de.