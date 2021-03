Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 18.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Erneut mehrere Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.03.2021 wurden im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr insgesamt 6 Einwohner in Bad Dürkheim, Friedelsheim, Gönnheim und Wachenheim durch sogenannte „falsche Microsoft-Mitarbeiter“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer teilweise unterdrückt bzw. im Internet generiert hatten, gaben sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Teilweise sprachen die Täter, die meist aus Callcentern aus dem Ausland die Anrufe tätigen, sehr schlechtes Deutsch. Die angerufenen Bürger reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Die Polizei rät, keinen fremden Personen den Fernzugriff auf ihrem Computer zu erlauben, da dadurch unter anderem Schadsoftware installiert werden kann. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Nach Unfall in Lindenstraße geflüchtet – Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch (16. März 2021, 19:30 – 17. März, 11:30 Uhr) verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Lindenstraße einen Schaden von 3.000,- Euro und flüchtete. Ein schwarzer Ford Focus wurde dabei hinten links erheblich beschädigt.

Der Verursacher müsste in Richtung Iggelheim gefahren sein. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):