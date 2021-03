Mannheim: Die DEL hat den Spielplan für die Adler Mannheim veröffentlicht

Mannheim – Die PENNY DEL hat den Spielplan für den zweiten Teil der Hauptrunde 2020/21 von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) veröffentlicht. An insgesamt 14 weiteren Spieltagen (Hin- und Rückspiel) treffen die Teams aus der Süd-Gruppe auf die sieben Mannschaften aus der Gruppe Nord. Dabei starten die Adler Mannheim als Spitzenreiter der Süd-Gruppe mit einem Heimspiel in die zweite Phase. Am Montag, 22. März 2021, um 18.30 Uhr, kommen die Grizzlys Wolfsburg in die SAP-Arena nach Mannheim.

Nach der Gruppenphase starten die vier besten Mannschaften aus jeder Gruppe am 20. April 2021 ins Viertelfinale der Playoffs, die bis zum Finale im „Best-of-Three“-Modus ausgetragen werden. In der Runde der letzten acht wird zunächst nur gruppenintern gespielt, das Halbfinale dann über Kreuz.

Die Adler-Spiele in der Übersicht:

Montag, 22. März um 18.30 Uhr, Adler Mannheim – Grizzlys Wolfsburg

Mittwoch, 24. März um 18.30 Uhr, Fischtown Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim

Donnerstag, 25. März um 20.30 Uhr, Grizzlys Wolfsburg – Adler Mannheim

Montag, 29. März um 18.30 Uhr, Adler Mannheim – Iserlohn Roosters

Dienstag, 30. März um 20.30 Uhr, Adler Mannheim – Düsseldorfer EG

Donnerstag, 01. April um 19.30 Uhr, Iserlohn Roosters – Adler Mannheim

Samstag, 03. April um 17.30 Uhr, Adler Mannheim – Kölner Haie

Montag, 05. April um 18.30 Uhr, Adler Mannheim – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Donnerstag, 08. April um 18.30 Uhr, Kölner Haie – Adler Mannheim

Freitag, 09. April um 19.30 Uhr, Düsseldorfer EG – Adler Mannheim

Sonntag, 11. April um 14.30 Uhr, Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Dienstag, 13. April um 20.30 Uhr, Krefelder Pinguine – Adler Mannheim

Freitag, 16. April um 19.30 Uhr, Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Sonntag, 18. April um 14.30 Uhr, Adler Mannheim – Krefeld Pinguine



Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.