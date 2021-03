Casino Liebhaber, die auf der Suche nach einem Casino ohne deutsche Lizenz sind, sollten bei ihrer Auswahl einige wichtige Dinge beachten, um ihrem Hobby in einer sicheren Spielumgebung nachgehen zu können. Wir haben die wichtigsten Kriterien für ein seriöses Online Casino zusammengestellt. Diese Checkliste kann bei der Suche die Basis sein, um eine sichere Alternative zu deutschen Casinos zu finden.

Die Überschrift suggeriert, dass es bereits Casinos mit einer bundesweit gültigen deutschen Lizenz gibt. Wenn man es genau nimmt, gibt es solche Casinos nicht. Der aktuelle Umbruch auf dem deutschen Casino Markt hat aber dazu geführt, dass sich mit der Umsetzung der neuen deutschen Regeln für Glücksspielseiten eine Reihe von Online Casinos für eine deutsche Lizenz bewerben. Die offizielle Lizenzvergabe in Deutschland soll im Sommer 2021 stattfinden. Dabei können nur jene Glücksspielseiten mit einer Lizenz rechnen, die sich den deutschen Spieleinschränkungen unterworfen haben.

Mit dem Begriff Casino ohne deutsche Lizenz sind die Online Casinos gemeint, die sich den Spieleinschränkungen nicht u nterworfen haben. Die Betreiber haben ihren Sitz im Ausland und ihre Glücksspielseiten werden nicht von den deutschen Behörden reguliert.

Ein weiterer Unterschied ist die Möglichkeit, in einem Casino ohne Anmeldung zu spielen. Das funktioniert mit der Pay N Play-Technologie des schwedischen Zahlungsdienstleisters Trustly, bei der das Spielerkonto nach der ersten Einzahlung vom Betreiber anhand der Kontodaten im Hintergrund angelegt wird. Solange der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag noch nicht in Kraft getreten ist, können deutsche Spieler legal in diesen Casinos spielen und müssen nicht befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden.

Werden Casinos ohne deutsche Lizenz reguliert?

Es ist wichtig, zwischen Casinos zu unterscheiden, die keine gar keine Lizenz besitzen und solchen, die von ausländischen Glücksspielkommissionen reguliert werden. Für völlig nicht lizenzierte Casinos gibt es in keiner Gerichtsbarkeit ein Leitungsgremium, das die Handlungen des Casinos überwacht. Obwohl einige dieser Anbieter möglicherweise rechtmäßig arbeiten, besteht das Risiko, einer Betrugsseite beizutreten.

Casinos, die Lizenzen in anderen Ländern besitzen, unterliegen weiterhin einer gesetzlich anerkannten Regulierungsbehörde in dem Land, in dem die Betreiber ihren Hauptsitz haben. Dies bedeutet, dass Spieler vom Schutz einer Aufsichtsbehörde profitieren können, die die Aktionen einer Online-Glücksspielseite überwacht. Diese fallen im Allgemeinen in zwei Kategorien: Casinos mit Sitz in Europa und Casinos mit Sitz außerhalb Europas.

Wie seriöse Online Casinos in Europa überwacht werden

Als wichtigster Lizenzgeber für Online Casinos hat sich die Malta Gaming Authority des EU-Mitgliedstaates Malta etabliert. Einige Glücksspielseiten arbeiten auch mit der EU-Lizenz der Glücksspielbehörde in Zypern. Daneben gibt es weitere Lizenzen, die nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU faktisch aber nicht mehr zu den EU-Lizenzen gezählt werden können. Dazu gehören insbesondere die Lizenzen der Glücksspielbehörde in Gibraltar, der Isle of Man, der britischen Kanalinseln Alderney und Guernsey sowie Großbritannien selbst mit der Gambling Commission.

Online Casinos mit einer solchen Lizenz gelten als seriöse Online Casinos mit einer sicheren Spielumgebung. Während Casinos mit deutscher Lizenz ausschließlich Video Spielautomaten anbieten dürfen, erwartet deutsche Spieler hier die gesamte Palette an Casino Spielen aus allen Bereichen. Die Klassiker Roulette und Blackjack sind ebenso verfügbar wie Live Dealer Spiele und Spielautomaten, die an die Jackpot-Netzwerke der Software Hersteller angeschlossen sind. Auch die Höhe der Einzahlungen und Spieleinsätze können von den Spielern selbst festgelegt werden.

Wie seriöse Online Casinos außerhalb Europas überwacht werden

Als Lizenzgeber für Online Casinos außerhalb Europas treten häufig Länder wie Curacao, Panama oder Costa Rica auf. Dabei kann die Lizenz des zu den Niederlanden gehörenden Curacao zu den EU-Lizenzen gezählt werden. Trotzdem ist zu konstatieren, dass die Richtlinien für die Lizenzvergabe in diesen Ländern nicht so streng sind wie bei europäischen Lizenzgebern. Deshalb ist die Reputation dieser Lizenzen auch nicht so groß wie beispielsweise der MGA in Malta. Diesen Nachteil versuchen Casino Betreiber mit solchen Lizenzen durch bessere Bonusangebote, einer größeren Auswahl an Zahlungsoptionen wie Kryptowährungen und einen einfacheren Verifizierungsprozess auszugleichen.

Sicherheit im Casino ohne Lizenz aus Deutschland

Neben der Lizenz einer staatlichen Regulierungsbehörde machen ein seriöses Online Casino umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Spieler aus. Dazu gehören Sicherheitsprotokolle für die Datenübertragung. Webseiten mit HTTPS sind hier Webseiten mit dem veralteten HTTP-Protokoll unbedingt vorzuziehen. In sensiblen Bereichen der Datenübertragung wie beim Geldtransfer sind zudem Standards wie die SSL-Verschlüsselung ein wichtiger Hinweis auf Seriosität. Für den Schutz der Glücksspielseite vor Cyber-Angriffen trägt natürlich auch die Installation einer Firewall zum Schutz der Spieler bei.

Kriterium Spiele-Auswahl – Sind alle Glücksspielformen verfügbar?

In deutschen Casinos müssen sich Spieler bezüglich der Spiele-Auswahl mit Automatenspielen und einigen Poker-Varianten begnügen. In den Casinos ohne Lizenz aus Deutschland finden Nutzer die gesamte Palette an Casino Spielen vor, wie sie es vor dem 15. Oktober 2020 gewohnt waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Lieblingstitel verfügbar ist, ist deshalb weitaus größer, gerade wenn es sich um eine in Deutschland ausgeschlossene Glücksspielform wie Tischspiele oder Live Casino Spiele handelt. Aufgrund dieser Tatsache besteht auch die Möglichkeit, viele neue Casino Spiele kennenzulernen.

Achten Sie zu Ihrem eigenen Vorteil darauf, dass die Spiele-Auswahl die folgenden Glücksspielformen bereithält:

• Online Slots

• Tischspiele

• Live Casino

• Jackpot Spiele

• Poker

• Bingo

Für ein angenehmes Spielvergnügen sollten alle Spiele frei von Beschränkungen wie Limits beim Spieleinsatz oder die in deutschen Casinos vorherrschende 5-Sekunden-Regel sein.

Kriterium Zahlungsoptionen für schnelle und sichere Ein- und Auszahlungen

Online Casinos, die deutsche Spieler erreichen wollen, sollten natürlich auch in Deutschland übliche Zahlungsmethoden im Kassenbereich anbieten. Dabei ist wichtig, dass eingezahltes Geld sofort zur Verfügung steht und keine Transferkosten anfallen. Wenn mindestens eine Bezahloption aus allen der folgenden Bereiche angeboten wird, können deutsche Spieler den Kassenbereich als akzeptabel betrachten:

• eWallets: Skrill, Neteller, MuchBetter

• Kreditkarten: Visa, MasterCard

• Instant Banking: Giropay, Klarna Sofort, Trustly

• Prepaid-Karten: Paysafecard

Spieler, die finanzielle Transaktionen ohne die Beteiligung von Banken bevorzugen, sollten darauf achten, dass Transaktionen auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin möglich sind. Kryptowährungen sind neben der Paysafecard die einzige Bezahlmethode, bei der keinerlei sensible Daten übermittelt werden müssen.

Bei den Währungen wird Euro in den meisten Casinos ohne Lizenz aus Deutschland akzeptiert. Sollten Sie sich bei internationalen Glücksspielanbietern außerhalb Europas anmelden, müssen Sie beachten, dass Euro als Währung möglicherweise nicht zugelassen ist und deshalb Umtauschgebühren anfallen können.

Bonusangebote und Promotionen auf Glücksspielseiten ohne deutsche Lizenz

Vielleicht haben Sie schon gemerkt, dass die Bonusangebote in Casinos mit deutscher Lizenz stark reduziert wurden und sind genau deshalb auf der Suche nach einem neuen Anbieter. Der Grund dafür liegt in den Beschränkungen bezüglich der Einzahlungshöhe und des Spieleinsatzes. Hohe Bonusangebote rechnen sich einfach nicht mehr, wenn Spieler nicht so viel Geld einzahlen dürfen wie sie wollen.

Dieses Problem besteht in Casinos ohne deutsche Lizenz nicht. Vergünstigungen für die Kunden gehören zum Konzept dieser Casinos. Hier können Sie von lukrativeren Bonusbeträgen, regelmäßigen Werbeaktionen, Prämien und VIP-Programmen profitieren. Bei jedem Bonusangebot ist allerdings strikt darauf zu achten, welche Bedingungen damit verknüpft sind. Lesen Sie sich deshalb immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen genau durch. Diese informieren Sie über alle Einschränkungen und Missverständnisse können von vornherein ausgeschlossen werden.

Kriterium Kundenservice – Wird Ihnen bei Fragen schnell geholfen?

Ein weiterer wichtiger Punkt in einem seriösen Online Casino ist, dass Sie bei Fragen nicht allein gelassen werden. Vorzugsweise sollte das Angebot auf der Glücksspielseite in deutscher Sprache verfügbar sein und die Kundendienstmitarbeiter sollten über mindestens einen der folgenden Kontaktmöglichkeiten erreichbar sein:

• Live Chat

• E-Mail

• Telefon

Da ein Casino ohne Lizenz in Deutschland seinen Sitz in der Regel im Ausland hat, kann Deutsch als Kommunikationssprache nicht immer erwartet werden. In diesem Fall sollte bei Anfragen Englisch als Alternative unbedingt möglich sein.

Fazit

Mit diesen Kriterien wurden Ihnen einige Tools zur Verfügung gestellt, mit denen Sie entscheiden können, ob alternative Glücksspielseiten für Sie geeignet sind. Letztendlich haben Sie die Wahl, ob Sie in einem Casino ohne Lizenz aus Deutschland spielen möchten. Denken Sie daran, vor der Anmeldung nach Online-Glücksspielseiten zu suchen und immer verantwortungsbewusst zu spielen.