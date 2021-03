Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl im Yachtclub (siehe Foto)

Altrhein Stockstadt-Erfelden (ots) – Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag 16.03.2021 um 17:40 Uhr bis Mittwoch 17.03.2021 gegen09:00 Uhr versucht, die Außenbordmotoren zweier Boote im Yachtclub Darmstadt zu entwenden. Hierzu wurden die Zuleitungen zu einem Trainingsboot sowie einem Arbeitsboot versucht zu durchtrennen. Das Trainingsboot wurde von der festinstallierten Hebevorrichtung heruntergezogen und ins Wasser gelassen. Ein rotes Arbeitsboot wurde vermutlich durch die Wasserfläche “Kandel” gefahren.

Fahndungsaufruf: Wer hat im fraglichen Tatzeitraum Feststellungen zu den beiden Booten getroffen, bzw. wer kann Hinweise auf ungewöhnliche Vorkommnisse in der “Kandel” geben? Informationen nimmt die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim unter 06258/93400 entgegen.

Quelle: Wasserschutzpolizeistation Gernsheim

Wohnungsbrand in den Morgenstunden

Büttelborn (ots) – Ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Haus in der Darmstädter Straße, wurde den Rettungskräften und der Polizei am Mittwochmorgen (17.03.) gegen 6.00 Uhr, gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Lage in dem Wohnhaus, in dessen Erdgeschoss sich zudem ein Lokal befindet, anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Weil bislang die Sicherheit in dem Gebäude noch nicht gewährleistet ist, konnten sich die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei noch keinen genauen Überblick verschaffen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Tankstellenmitarbeiter überfallen

Rüsselsheim (ots) – Am späten Dienstagabend (16.03.), 23.00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mitarbeiter einer Tankstelle in dem Rüsselsheimer Hessenring überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat zur Tatzeit eine unbekannte männliche Person den Kassenraum und drohte an, auf den 27-jährigen zu schießen, sollte dieser nicht die Tageseinnahmen übergeben. Während dieser Androhung deutete der Unbekannte an, eine Kurzwaffe unter seinem Pullover in der Hand zu halten und auf den Kassierer zu zielen.

Nachdem der 27-jährige Tankstellenmitarbeiter mehrere hundert Euro an den Ganoven übergeben hatte, flüchtete dieser zu Fuß linksseitig von dem Tankstellengelände.

Bei dem flüchtigen Räuber soll es sich um eine männliche Person mit südländischem Aussehen im Alter von 20- 30 Jahren gehandelt haben. Der Täter sprach gebrochen deutsch und war mit einer schwarzen Winterjacke und schwarzen Jogginghose bekleidet.

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter, in welche auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief bisher ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Wohnhaus in der Feldbergstraße suchten sich Kriminelle am Mittwoch (17.03.), in der Zeit zwischen 9.30 und 11.15 Uhr, für einen Einbruch aus.

Die Täter verschafften gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und entwendeten in den Räumlichkeiten anschließend unter anderem Schmuck. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)- Zwischen So. 14.03. um 14.30 Uhr und Mo. 15.03. gegen 07.45 Uhr, wurde in der Opelstraße in Mörfelden ein geparkter roter Pkw Dacia an der rechten Seite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Hertz-Straße, geriet am Dienstag (16.03.), in der Zeit zwischen 7.30 und 16.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend fielen den ungebetenen Besuchern auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Schmuck und Bargeld in die Hände.

Die Einbrecher entkamen nach der Tat unerkannt. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Sa., 13.03., zw. 18.30 und 00.00 Uhr, wurde in der Darmstädter Straße in Mörfelden ein geparkter schwarzer Pkw Mercedes Kombi an der rechten Seite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Seniorin mit “Wassertrick” bestohlen – Wer hat etwas beobachtet?

Rüsselsheim (ots) – Unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen und etwas zu trinken zu benötigen, verschaffte sich eine Unbekannte am Dienstagvormittag (16.03.), gegen 10.30 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus im Hessenring.

Während die Kriminelle die Seniorin ablenkte, betrat offenbar eine Begleiterin zunächst unbemerkt die Räumlichkeiten und durchsuchte einen Schrank. Ihr fielen hierbei zwei Geldkassetten mit mehreren hundert Euro sowie persönliche Dokumente in die Hände. Die Seniorin bemerkte die Straftat erst, als das kriminelle Duo bereits gegangen war.

Die beiden Unbekannten sind zwischen 30 und 40 Jahre alt sowie 1,50 bis 1,60 Meter groß. Die Frauen trugen Kopftücher und 3/4 lange Kleider.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Darmstadt

Dieb im Krankenhaus – Mehrere Spinde nach Beute durchsucht

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (16.3.) hat ein Dieb sein Unwesen in einer Kinderklinik in der Dieburger Straße getrieben, dort einen Aufenthaltsraum der Mitarbeiter aufgesucht und auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Spinde durchwühlt. Unglücklicherweise wurde der noch unbekannte Täter fündig und ließ mehrere Hundert Euro Scheingeld aus den Geldbörsen mitgehen.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen 11.45 Uhr und 14.10 Uhr eingegrenzt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle erbeuten Fahrzeugteile – Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots) – Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (16.3.) mehrere Fahrzeugteile auf dem Gelände eines Autohandels in der Büssingstraße entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände des Autohandels. Offenbar hatten sie es auf einen dort abgestellten Porsche abgesehen, von dem sie diverse Fahrzeugteile abbauten und entwendeten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge, wird der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlun

Kreis Bergstraße

Zivilfahnder kontrollieren mutmaßliche “Dachhaie” – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Bensheim/Lorsch (ots) – Mehrere Wohnwagengespanne und Transporter mit britischen Kennzeichen sowie 7 Insassen im Alter zwischen 19 und 49 Jahren, kontrollierten Zivilfahnder der Polizeipräsidien Südhessen und Mainz am Dienstagnachmittag (16.03.) bei Bensheim und Lorsch.

Die Fahrzeuge und Personen fielen der Polizei bereits bei zurückliegenden Kontrollen wegen unseriöser Haustürgeschäfte im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten auf. Wie sich bei der aktuellen Überprüfung herausstellte, lag gegen einen 18 Jahre alten Transportfahrer eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Betrugs vor und ein 37 Jahre alter Fahrer eines Wohnwagengespanns konnte den Fahndern keinen gültigen Führerschein vorlegen.

Zudem war eines der Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß zugelassen und somit auch nicht versichert. Die Ordnungshüter stellten die Kennzeichen des Fahrzeugs sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Zulassungsverstoßes sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Kontrollierten konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihre Fahrt fortsetzen, weil ihnen aktuell keine Straftaten zuzuordnen waren.

Von der Polizei kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die Personen bereits bei Hausbesitzern in der Region vorgesprochen, Dienstleistungen am Haus angeboten und zudem möglicherweise auch unter anderem für Leistungen am Dach überzogene Rechnungsbeträge erhielten.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Betrugsmasche der sogenannten Dachhaie und rät: Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein! Lassen Sie Ihre Reparaturen von seriösen und von Ihnen im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausführen. Melden Sie verdächtiges Auftreten Ihnen unbekannter Handwerker sofort der Polizei (Notruf 110).

Schwarzer Chevrolet in der Nibelungenstraße beschädigt

Bürstadt (ots) – Am Mittwoch (17.03.), in der Zeit von 12:30 h bis 17:30 h, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Chevrolet, der in der Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummer 133 am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Verkehrsteilnehmer das parkende Fahrzeug und beschädigte dabei den vorderen linken Kotflügel.

Die Reparturkosten für den Schaden belaufen sich auf mindestens 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lampertheim (ots) – Weil er ohne Licht unterwegs war stoppten Streifenbeamte am Dienstagabend 16.03.2021 gegen 19.00 Uhr, einen 18 Jahre alten Autofahrer in der Gaußstraße.

Die Ordnungshüter hegten im Rahmen der anschließenden Überprüfung den Verdacht, dass der junge Wagenlenker unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Der 18-Jährige musste die Polizisten daraufhin zwecks Durchführung einer Blutentnahme auf die Wache begleiten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Odenwaldkreis

Wohnwagen geht in Flammen auf

Erbach (ots) – Ein Wohnwagen ist in der Nacht zum Samstag (13.03.) im Stadtteil Günterfürst in Flammen aufgegangen. Gegen 0.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Der Besitzer hatte das Feuer in seinem Wohnwagen bemerkt und den Notruf gewählt. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wie der Wohnwagen in Flammen aufgehen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist die Kriminalpolizei in Erbach betraut.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen.

Polizei nimmt 44-jährigen Mann fest

Michelstadt (ots) – Ein 44-jähriger Mann muss sich nach seiner Festnahme am Dienstagabend (16.03.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 18.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der im Bereich der Einhardstraße Wahlplakate herunterreißt, Autos anhält und den “Hitlergruß” zeigt. Sofort herbeigeeilte Streifen konnten den Michelstädter vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen.

Gegenüber den Polizisten äußerte der 44-Jährige mehrfach Drohungen, zudem soll er eine Nachbarin zuvor auch mit einem Messer gedroht haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde er im Anschluss in eine Klinik gebracht. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Bedrohung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

