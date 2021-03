Neustadt – Doppelter Verlust der Handtasche

(ots) – Für die 46 Jahre alte Besitzerin einer Handtasche ist das Geschehen um ihre hell beigefarbene Handtasche ganz besonders ärgerlich. Erst erfolgte der Diebstahl in einem Zug, dann tauchte die Handtasche wieder auf, um dann erneut unterschlagen zu werden. Anstatt die Tasche der Polizei oder dem Fundbüro zu übergeben, ließ der Finder sie liegen, machte ein Foto und stellte es in den sozialen Medien ein. Der Grund und die Motivation zur Einstellung in den sozialen Medien ist der Polizei nicht bekannt.

Als der Neustädter Schutzmann vor Ort den Post und die dazugehörenden nicht zielführenden, also nicht auf die Eigentümerin hindeutenden Kommentare zufällig sah, fuhr er an den beschriebenen Fundort und fand dort leider nur noch Reste des Tascheninhalts. Mittlerweile hatte also jemand anders die Tasche gefunden, mitgenommen und zumindest bislang noch nicht abgegeben.

Der Diebstahl der Tasche passierte am Montag, 15. März, zwischen 21.20 und 21.50 Uhr im Zug von Marburg nach Treysa. Die Tasche lag dann am 16. März, gegen 06.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Alsfelder und der Leipziger Straße in Neustadt. Bis 09 Uhr hatte dann jemand die Tasche als Fundsache unterschlagen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort im Rathaus von Neustadt, Tel. 06692/8936.

Dautphe – Thuja-Hecke brannte

(ots) – In der Nacht zu Mittwoch 17.03.2021 brannte etwa zwischen 02.15 und kurz nach 03 Uhr eine etwas über zwei Meter hohe Thuja-Hecke. Die hecke gehört zu einem Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Baumgarten. Das Feuer erlosch offenbar von alleine. An der Hecke entstand an zwei Stellen über eine Breite von jeweils einen Meter ein Brandschaden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung durch Brandlegung aus. Aufgrund der Lage bestand keine Gefahr eines Übergriffs des Feuers auf ein Gebäude.

Im Zusammenhang mit dem Brand bittet die Polizei um Hinweise, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten.

Der Gesuchte ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine helle Jeans und eine dunkle Jacke oder einen Pullover mit Kapuze.

Dieser vage beschriebene Mann hielt zur Tatzeit in den Straße Auf dem Baumgarten und der angrenzenden Hauptstraße auf. Er leuchtete mit einer Taschenlampe und befand sich unmittelbar vor dem Brandausbruch direkt an der Hecke.

Wer hat diesen Mann in der Nacht noch gesehen? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Einbruch scheiterte

(ots) – Als ein mutmaßlicher Einbrecher einen plötzlich erscheinenden Zeugen bemerkte, flüchtete er unerkannt und ohne Beute von der Rückseite der Gisselberger Straße 35 über den Parkplatz Richtung Sportgelände. Die Fahndung blieb erfolglos. Nach den Spuren stellte der Täter am Dienstag, 16. März, zwischen 13.30 und 13.40 Uhr eine Euro-Palette an den Zaun und kletterte dann darüber. Indem er eine weitere Palette an die Hauswand stellte, erreichte er das Fenster eines Lagerraums.

Hier scheiterte er zunächst mal an der Sicherheit des Fensters, dass er trotz mehrfacher Hebelversuche nicht öffnen konnte. Die weitere Tatausführung verhinderte der Zeuge. Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Wer hat zur Tatzeit rund um das Gebäude Gisselberger Straße 35 und/oder auf dem angrenzenden Sportplatzgelände verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Keinen Führerschein und unter Drogeneinfluss

Nach dem Anhalten in Kirchhain, räumte der 24 Jahre alte Autofahrer sofort ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben und derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er verzichtete auf den Drogentest und willigte freiwillig in die notwendige Blutprobe ein. Die Fahrt endete damit am Dienstag, 16. März, um 11 Uhr.

Stadtallendorf – Positiver Drogentest

Am Dienstag, 16. März, um 20.20 Uhr, stoppte die Polizei in der Niederkleiner Straße ein Auto an dessen Steuer ein polizeibekannter Drogenkonsument saß. Entsprechend reagierte der Drogentest des 43 Jahre alten Mannes positiv auf Amphetamine und Methamphetamine, was ein Ende der Fahrt und eine Blutprobe bedeutete.

Stadtallendorf/Kirtorf – Kradfahrer ohne Führerschein räumt Amphetaminkonsum ein

Einer Streife der Polizei Stadtallendorf fiel Dienstagabend (16. März) um 21.40 Uhr auf der Bundesstraße 62 ein Leichtkraftrad auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hat. Der Mann räumte zudem den Konsum von Amphetaminen ein. Es folgte noch die in diesen Fällen immer notwendige Blutprobe.

Neustadt – Drogentest reagiert auf THC

Nachdem der Drogentest positiv auf THC reagiert hatte, veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe und die Fahrt für den 32-jährigen Autofahrer endete mit der Kontrolle am Mittwoch 17. März um 00.30 Uhr in Neustadt.

Marburg – Aggressive Maskenverweigerer

Die Polizei unterstützte am Dienstag 16.03.2021 um kurz nach 16 Uhr die Bundespolizei am Haupteingang des Marburger Hauptbahnhofs wegen zweier aggressiver Männer, die sich trotz Bitten und entsprechender Weisungen weigerten, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Die beiden Männer im Alter von 61 und 63 Jahren reagierten dann auch nicht auf die Polizei.

Sie leisteten schließlich Widerstand, was den Einsatz des Pfeffersprays erforderte. Die Polizei ließ die Männer anschließend durch den Rettungsdienst versorgen. Die Polizei legte neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona Bestimmungen zusätzlich eine Anzeige wegen des Widerstandes vor. Abgesehen von den Auswirkungen des Pfeffersprays gab es keine Verletzten. Da beide Männer unter Alkoholeinfluss standen, nahm die Polizei sie zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Gartenzaun beschädigt

Welches Fahrzeug fuhr zwischen 18 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag, 16. März in den Lahnweg und wendete dann in der Sackgasse? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf bitten um sachdienliche Hinweise, denn vermutlich bei diesem Wendemanöver entstand am Zaun des Anwesens Lahnweg 18 ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Am Unfallort ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch dazu, ob an diesem Fahrzeug durch die Kollision mit dem Zaun ein Schaden entstand.

Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Unfallflucht vor dem Tegut-Markt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Samstag, 13. März, zwischen 17 und 17.05 Uhr ereignete. Der dabei vorne links am Kotflügel beschädigte schwarze VW Polo parkte ordnungsgemäß auf einem der Parkplätze vor dem Tegut-Markt in der Ketzerbach.

Weder gibt es Erkenntnisse zum Unfallhergang noch zum verursachenden Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg,

Tel. 06421 406 0.

Sarnau – Schwarzer Astra beschädigt

Der Unfallschaden an dem schwarzen Opel Astra ist hinten rechts und beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Der Opel stand zur Unfallzeit am Dienstag, 16. März, zwischen 09 und 16.30 Uhr am Straßenrand vor dem Anwesen Zum Scheidt 5. Der Unfallhergang ist nicht bekannt. Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen FahrerIn liegen nicht vor.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat Geräusche gehört, die mit dem Unfall zusammenhängen könnten und hat dabei ein Auto gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

