Korbach: Die Polizei-News

Rucksäcke gefunden – Polizei sucht Eigentümer (siehe Foto)

Volkmarsen (ots) – In der Feldgemarkung bei Volkmarsen wurden mehrere Rucksäcke und andere Gegenstände aufgefunden. Die Polizei sucht den oder die Eigentümer. Am Freitag 12.03.2021 meldete eine aufmerksame Zeugin bei der Polizeistation Bad Arolsen, dass sie in der Nähe des sogenannten “Hünenhügel” bei Volkmarsen mehrere abgedeckte Gegenstände gefunden habe. Bei einer Nachschau stellten die Polizisten fest, dass es sich um insgesamt 9 Rücksäcke handelt.

Diese lagen abgedeckt mit einer Plane am Wegrand. In den Rucksäcken befanden sich unter anderem Trinkflaschen, Sportmasken, medizinisches Gerät und ein Kopfhörer.

Da bei den bisherigen Ermittlungen die Herkunft der sichergestellten Gegenstände nicht geklärt werden konnte und auch nicht auszuschließen ist, dass sie aus Straftaten stammen, bittet die Polizei Bad Arolsen den oder die Eigentümer sich zu melden. Auch sonstige Hinweise zur Herkunft werden unter der Tel. 05691-9799-0 entgegengenommen.

Scheiben an Kirche eingeworfen – Zeugen gesucht

Diemelsee-Adorf (ots) – Im Zeitraum von Sonntag (7. März) bis Samstag (3.März) beschädigte ein Unbekannter die Scheiben der Kirche in der Hauptstraße in Diemelsee-Adorf. Der unbekannte Täter warf mehrere Scheiben an und richtete dabei Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Unbekannter versucht Auto zu stehlen

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter ein Auto in der Otto-Hahn-Straße zu stehlen. Der Täter gelangte auf noch nicht bekannte Weise in den Renault Twingo. Nachdem er die Kunststoffverkleidung unter dem Lenkrad abgerissen hatte, versuchte er, das Auto kurzuschließen. Dies gelang ihm nicht. Er beschädigte aber außerdem noch den Fahrersitz und entwendete Fahrzeugpapiere.

Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

