Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Polizisten stoppen gefährliche Sattelzugfahrt – Defekte an Lenkung und Bremsen

A 7/Lohfelden (ots) – Die gefährliche Fahrt eines in Polen zugelassenen Sattelzugs auf der A 7 im Bereich Lohfelden beendete am gestrigen Dienstagmorgen eine Streife der Baunataler Polizeiautobahnstation. Wie die Polizisten bei der Kontrolle feststellten, war die Lenkung der Zugmaschine beschädigt und die Achsaufhängung des Aufliegers an mehreren Stellen gebrochen und gerissen. Auch die Ladung des Sattelzugs, etwa 20 Tonnen Schnittholz, war nur unzureichend gesichert. Gegen den 24-jährigen Fahrer aus Polen leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Der Polizei war der auf der A 7 in Richtung Kassel in Schlangenlinien fahrende Sattelzug gegen 10 Uhr von einem Lkw-Fahrer gemeldet worden. Nachdem die Streife der Polizeiautobahnstation zu dem auffällig fahrenden Gespann aufschließen konnte, hielten sie den Sattelzug am Rasthof Kassel Ost an.

Bei der Kontrolle offenbarte sich den fachkundigen Beamten schließlich der Grund für die Fahrweise: Neben der beschädigten Lenkung war die Stirnwand des Sattelaufliegers eingerissen und verrostet. Die Bremsen funktionierten nur teilweise, wodurch das Gespann im Steigungsbereich der Autobahn nur noch 40 km/h erreichte.

Wegen der technischen Mängel, die am gleichen Tag durch einen Gutachter bestätigt wurden, untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt. Erst wenn ein Nachweis über die Reparaturen erbracht und die Ladung entsprechend gesichert wird, darf der Sattelzug wieder in Betrieb genommen werden.

Jugendliche beim Sprühen von Graffitis im Gleisbereich festgenommen

Kaufungen (ots) – Am Dienstagnachmittag 16.02.2021 meldete der Fahrer einer Straßenbahn gegen 16:45 Uhr bei der Polizei, dass sich Jugendliche im Gleisbereich zwischen Kaufungen und Helsa aufhalten sollen. Die sofort dorthin geeilte Streife des Polizeireviers Ost konnte zwei Jugendliche in der Gleisunterführung an der K 7 ausmachen, die die Tunnelwand mit Graffitis besprühten.

Die Polizisten holten die 14- und 15-Jährigen aus Kaufungen aus dem Gefahrenbereich, woraufhin der Bahnverkehr wieder uneingeschränkt freigegeben werden konnte. An der Tunnelwand stellten die Beamten frische Schriftzüge fest und fanden auch die dazu passenden Spraydosen bei den beiden Jugendlichen.

Im Anschluss übergaben die Polizisten die 14- und 15-Jährigen an ihre Sorgeberechtigten. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

