Polizei Eschwege

Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche Enkeltricks

Eschwege (ots) – Am Dienstagmittag 16.03.2021 gegen 12.40 Uhr versuchte ein unbekannter Täter sich gegenüber einer 67-jährigen Frau aus Sontra als Enkel auszugeben, der aufgrund einer finanziellen Notlage durch einen Verkehrsunfall 24.000 Euro benötige. Die Frau erkannte den versuchten Betrug und ging nicht weiter auf die Forderungen des Anrufers ein.

Ebenfalls am Dienstag, etwa gegen 14.00 Uhr, erhielt auch ein 64-jähriger Mann aus Sontra einen Anruf, wo sich ein unbekannter Anrufer diesem gegenüber als vermeintlicher Verwandter ausgeben wollte. Auf gezielte Nachfragen des 64-Jährigen, wer der Anrufer sei, reagierte der Anrufer dann aber nicht mehr und legte auf.

Außerdem versuchten die Betrüger noch bei einer 87-jährigen Frau aus Sontra ihr Glück. Aber auch hier fiel die Seniorin auf die Geschichte, ihr Enkel benötige 22.000 Euro wegen eines Unfalls, nicht herein.

Sollten Sie ähnliche Anrufe erhalten sollten Sie folgende Tipps beachten:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

43-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und verletzt sich leicht

Heute Morgen gegen 08.40 Uhr hat ein 43-jähriger Autofahrer aus Meinhard einem 64-jährigen, ebenfalls aus Meinhard stammenden, Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige klagte im Anschluss über Schwindelgefühle und wurde daher kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt, konnte später aber entlassen werden.

Laut Unfallbericht hatte der 43-Jährige in Schwebda die Wolfbornstraße in Richtung B 249 befahren, dabei dann aber den bevorrechtigten 64-Jährigen übersehen, der von der Friedenstraße kommend nach rechts in die Wolfbornstraße einbog. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 3.500 Euro.

Unfallflucht

(ots) – Am späten Dienstagnachmittag 16.03.2021 hat ein Autofahrer beim Ausparken auf dem Gelände der Klinik Werra-Meißner in Eschwege im Bereich des Eingangs zum Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie ein abgestelltes Fahrrad übersehen und ist dagegen gefahren. Dabei entstand an dem Rad ein Schaden von 80 Euro.

Der Autofahrer fuhr unvermittelt weiter, Zeugen beobachteten jedoch den Vorfall und konnten Hinweise auf den Verursacher geben, gegen den die Polizei in Eschwege jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebstahl nur vorgetäuscht; Elektrorollstuhl wurde nicht geklaut

Wegen Vortäuschen einer Straftat muss sich ein 62-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf verantworten, der letzte Woche den Diebstahl eines Elektrorollstuhls bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf angezeigt hatte (s. PM vom 11.03.2021, 14:18 Uhr).

Wie sich während der Ermittlungen zu dem angeblichen Diebstahl jedoch herausstellte, war der Rollstuhl nicht geklaut worden, sondern von dem Eigentümer, ein Sanitätshaus, wieder abgeholt worden, weil der 62-Jährige offene Rechnungen zu dem Rollstuhl nicht beglichen hatte. Gegen den 62-Jährigen wird jetzt wegen des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

Polizei Sontra

Ermittlungen wegen Körperverletzung – Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Die Polizei in Sontra ermittelt aktuell gegen einen 37-jährigen Mann aus Eisenach, der bereits am Montagmittag gewaltsam in ein Haus in Herleshausen eingedrungen sein soll. Dort soll es dann zu einem Disput zwischen dem 37-Jährigen und einem dort wohnhaften 41-Jährigen gekommen sein. Streitgrund war offenbar die Tatsache, dass es sich bei dem 37-Jährigen um den Ex-Freund der aktuellen Lebensgefährtin des 41-Jährigen handelt.

Der 37-Jährige stellte seinen Kontrahenten zur Rede und soll den 41-Jährigen dabei auch ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt haben, bevor der Tatverdächtige danach die Wohnung wieder verließ.

Die Polizei in Sontra hat jetzt Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aus Eisenach wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Eine beschädigte Leitplanke mit einem Schaden von 1150 Euro hat die zuständige Straßenmeisterei jetzt als Unfallflucht bei der Polizei in Sontra zur Anzeige gebracht. Auf der B 400 zwischen Breitau und Ulfen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen dem 26.02.2021, 16.00 Uhr und dem 02.03.2021, 16.00 Uhr die Schutzplanke beschädigt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung – Hinweise zu einem geschädigten Schüler erbeten

Witzenhausen (ots) – Den Beamten der Polizei in Witzenhausen wurde ein Vorfall angezeigt, wonach es am 12. März in Witzenhausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein soll. An diesem frühen Freitagmorgen hatte ein Autofahrer gegen 06.56 Uhr beobachtet, wie in der Ermschwerder Straße in Fahrtrichtung Schützenstraße ein schwarzer Audi Avant A 6 unterwegs war. Im Bereich Ermschwerder Straße Haus Nummer 55 überquerte dann offenbar ein Schüler von rechts nach links die Straße auf einem Fußgängerüberweg.

Das führte dann dazu, dass der eigentlich wartepflichtige schwarze Audi A 6 dem auf dem Zebrastreifen befindlichen Schüler nach rechts auswich und dabei ein Stück über den Gehweg fahren musste. Der Schüler machte seinerseits noch ein paar schnelle Schritte, damit es nicht zur Kollision mit dem Auto kam.

Nach den weiteren Angaben des Zeugen fuhr der Pkw dann mit unvermittelter Geschwindigkeit weiter und bog später auf die B 451 ab. Bei dem Fahrer des Audi soll es sich der Beschreibung nach um einen Mann von ca. 40-45 Jahren handeln, der grau melierte und an den Seiten kurz geschorene Haaren hat. Anhand des abgelesenen Kennzeichens laufen derzeit Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer, der sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten muss.

Die Beamten in Witzenhausen suchen aber weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere ist hier von Bedeutung, welcher Schüler zum Zeitpunkt des Vorfalls den Fußgängerüberweg in der Ermschwerder Straße überquert hat.

Es soll sich der Beschreibung nach um einen ca. 10-12-jährigen Jungen gehandelt haben, der zum Zeitpunkt des Vorfalls eine rote Mütze oder Kapuze als Kopfbedeckung trug.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Ermittlungen gegen 41-Jährigen Körperverletzung – Häusliche Gewalt

(ots) – Weil eine 45-Jährige Frau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00.40 Uhr im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem 41-jährigen Ehemann im Treppenhaus stürzte und sich dabei Verletzungen im Gesicht zuzog, musste letztlich die Polizei einschreiten. Die beiden Ehepartner standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, ein bei dem 41-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille.

Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung/Häusliche Gewalt, die noch am Abend des Vorfalls zu einer Wegweisungsverfügung aus der Wohnung geführt haben. Zudem musste sich der Mann einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Die verletzte Frau musste sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben.

Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr musste ein 32-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen beim Einbiegen von der Stubenstraße nach rechts in die Straße An der Bohlenbrücke einem Fahrradfahrer ausweichen. Der Fahrradfahrer kam von der Straße An der Bohlenbrücke, überquerte dann die Kreuzung in Richtung Brückenstraße, wobei er verkehrswidrig auf die Gegenfahrbahn fuhr und den einbiegenden Autofahrer nicht beachtete.

Der 32-Jährige kam beim Ausweichen von seiner Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonvorsprung. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der unbekannte Radfahrer, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, fuhr einfach weiter, so dass die Polizei in Witzenhausen gegen den verantwortlichen Radfahrer jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Unfall beim Ausparken

Ein 18-Jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat gestern Mittag gegen 13.15 Uhr ein Fahrzeug beschädigt, als er in Witzenhausen in der Straße Auf den Hecken aus einer Parklücke fuhr. Dabei entstand bei dem Verursacher ein Schaden von 500 Euro, das geparkte Auto wurde mit 1.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

