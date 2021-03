Mannheim: Die Frank Sinatra-Story am 25. März 2022

Mannheim – MY WAY – Die Frank Sinatra Story muss aufgrund der Bestimmungen zur Covid-19-Pandemie verlegt werden. Für das Gastspiel in Mannheim konnte ein Ersatztermin gefunden werden, neuer Termin ist nun am 25. März 2022 im Rosengarten Mannheim.

Die Tickets behalten Gültigkeit für den Ersatztermin.

Frank Sinatra, einer der größten Entertainer der Welt, ist bis heute unvergessen: Seine Songs wie „My Way“, „Strangers In The Night“ oder „New York, New York“ bescherten ihm Weltruhm. Bis heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts. Grund genug, um das Leben und Wirken Sinatras in einer einzigartigen Show-Biografie nachzuerzählen. My Way bringt mit Tam Ward, dem gefeierten Hauptdarsteller aus dem Musical „That’s Life“, diese Zeit zurück.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: MY WAY – The Frank Sinatra Story

Mo, 29.03.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Fr, 25.03.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim – NEUER TERMIN

Preise: ab 39,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.bb-promotion.com, www.eventim.de

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen