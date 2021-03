Karlsruhe – Unfall auf der Autobahn

Karlsruhe – Beim Fahrstreifenwechsel streifte der Fahrer eines Lkw mit

Anhänger das Fahrzeug einer neben ihm fahrenden 53-Jährigen auf der Autobahn 5

kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte, aus Richtung Stuttgart kommend.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, wollte der Fahrer des Lkw mit Anhänger von der A8

kommend wohl direkt nach dem Übergang auf die A5 Fahrtrichtung Frankfurt vom

ersten auf den zweiten Fahrstreifen wechseln. Hierbei achtete er offenbar nicht

auf die direkt neben ihm fahrende 53-jährige Frau.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 9000 Euro, die

Unfallaufnahme erfolgte auf dem Standstreifen, sodass eine Sperrung der Autobahn

nicht notwendig war.

Karlsruhe-Hohenwettersbach – Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn

Karlsruhe-Hohenwettersbach – Mit mutmaßlich über einem Promille Alkohol im

Blut war ein 54-jähriger LKW-Fahrer am Dienstagabend auf der Bundesautobahn 8

unterwegs.

Gegen 17 Uhr soll der LKW-Fahrer auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart

wiederholt Schlangenlinien gefahren sein. Auf Höhe Hohenwettersbach sei er dann

so weit nach links vom Fahrstreifen abgekommen, dass ein vorbeifahrender PKW

stark abbremsen musste, um eine Kollision gerade noch zu verhindern.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch die Autobahnpolizei stellten die

Beamten fest, dass der Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3

Promille.

Der Fahrer wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Sein Führerschein wurde einbehalten.

Kontrollstelle im Albtal

Karlsruhe – Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe betrieben am

Dienstagmorgen zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr eine Kontrollstelle an der

Landesstraße 564 zwischen Marxzell-Gertrudenhof und Marxzell in beiden

Fahrtrichtungen.

Ziel der Kontrollaktion war die Überwachung des gewerblichen Güter- und

Personenverkehrs. Von 16 kontrollierten Fahrzeugen und Personen wurden 9

Verstöße festgestellt und geahndet. Es handelte sich zumeist um Verstöße gegen

die EG-Verordnung beziehungsweise das Fahrpersonalgesetz, die sich im

Ordnungswidrigkeitenbereich bewegten. Außerdem waren noch drei Verstöße gegen

die Straßenverkehrszulassungsordnung zu verzeichnen.

Waghäusel – 50-jähriger Autofahrer mit über 3,5 Promille unterwegs

Karlsruhe – Mit über 3,5 Promille war ein Skoda-Fahrer am frühen

Dienstagabend auf der Kirrlacher Ostendstraße unterwegs.

Gegen 18:30 Uhr fiel der Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einem

Verkehrsteilnehmer auf der Ostendstraße auf. Als der 50-Jährige mit seinem Skoda

nach links in die Kronauer Straße abbiegen wollte, verlor er vermutlich aufgrund

seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge

beschädigte er einen in der Kronauer Straße geparkten Ford. Trotz eines

angerichteten Sachschadens von über tausend Euro setzte der 50-Jährige seine

Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Anschließend fuhr der Unfallverursacher auf

einen Gehweg und blieb letztendlich mit seinem Auto stehen. Der Zeuge konnte

daraufhin an das Fahrzeug des 50-Jährigen herantreten und den Zündschlüssel

ziehen und so eine Weiterfahrt verhindern. Die alarmierten Polizisten stellten

bei der anschließenden Unfallaufnahme bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch

fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

3,5 Promille, weshalb der Mann die Beamten mit auf das Revier begleiten musste.

Dort wurde ihm erst einmal eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgenommen.

Gondelsheim – Sachbeschädigungen durch Graffitis an Schulgebäude

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter verursachten in der Nacht auf

Dienstag einen Hohen Sachschaden durch großflächiges Sprühen von mehreren

Graffitis an einem Schulgebäude in der Obgergrombacher Straße in Gondelsheim.

Zwischen 16:45 Uhr und 7 Uhr verunstalteten die Täter auf mehreren Flächen durch

Aufsprühen von Graffitis die Schulwände. Der durch die Täter verursachte

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Bretten Telefon 0721 50460 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Diebstahl aus Handtasche

Karlsruhe – Eine 71-jährige Dame wurde am Dienstag, zwischen 14 Uhr und

14.30 Uhr, Opfer eines Diebstahls in einem Discounter in der Zehntwiesenstraße

in Ettlingen.

Die Dame hatte ihre Handtasche, in der sich ihr Geldbeutel befand, wohl an ihren

Einkaufswagen gehängt. Im Geldbeutel befanden sich Bargeld und diverse

persönliche Papiere. Der Diebstahlschaden beträgt ungefähr 200 Euro.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, dass es nicht ratsam

ist, Taschen mit wertvollem Inhalt an den Einkaufswagen zu hängen. In jüngerer

Vergangenheit kam es öfter zu Diebstählen in Discountern mit dieser

Begehungsweise.