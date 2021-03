Mannheim: Durchsuchungen sowie Festnahmen einer Person wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und von drei weiteren Personen wegen Verdachts der Bestechung bzw. Bestechlichkeit

Mannheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Nach monatelangen verdeckten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim,

Abteilung für Betäubungsmitteldelikte und Organisierte Kriminalität und des

Polizeipräsidiums Mannheim, hier der BAO West/Aktion Sichere Neckarstadt und des

Dezernates für Organisierte Kriminalität der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, wurden heute eine deutsche Staatsangehörige wegen des Verdachts des

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und drei deutsche Staatsangehörige, zwei

Männer und eine Frau, wegen des Verdachts der Bestechung bzw. der

Bestechlichkeit festgenommen.

Den beiden 28 und 41 Jahre alten Männern wird zur Last gelegt, auf die 48 Jahre

alte Tatverdächtige, eine Sachbearbeiterin im Bauamt der Stadt Mannheim, ab

Mitte März 2019 mittels Gewährung von finanziellen und weiteren materiellen

Zuwendungen im Wert von mehreren tausend Euro bzw. der Inaussichtstellung

finanzieller Vorteile wie kostenlose Reisen, Schenkung eines hochwertigen

Motorrads etc. eingewirkt zu haben. Die Tatverdächtige soll deshalb den beiden

Tatverdächtigen für Bauvorhaben in Mannheim in 19 Fällen unrechtmäßig u.a. eine

Baugenehmigung erteilt sowie für die Planung von weiteren Projekten nicht

öffentlich zugängliche Informationen aus dem Bauamt und dem Bereich der Stadt

Mannheim mitgeteilt haben.

Zudem ergab sich im Verlaufe der Ermittlungen ein Tatverdacht gegen eine 40

Jahre alte Frau, welche heute ebenfalls festgenommen wurde. Ihr wird

Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in vier Fällen im Zeitraum März bis November

2020 im Stadtgebiet von Mannheim zur Last gelegt.

Insgesamt wurden 44 Objekte durchsucht. Am Einsatz waren rund 250 Beamte

beteiligt, darunter auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und des

Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Es wurde umfangreiches Beweismaterial

sichergestellt, welches der weiteren Auswertung bedarf.

Die zwei männlichen Tatverdächtigen wurden heute dem Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher die bereits im Vorfeld erlassenen

Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Vollzug setzte. Die

Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die beiden weiteren Tatverdächtigen, gegen die ebenfalls bereits Haftbefehle

erlassen wurden, sollen morgen vorgeführt werden.

Mannheim-Lindenhof: Unbekannter raubt 60-jährigem Mann die Tasche und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof – Am Dienstag gegen 19.30 Uhr raubte eine unbekannte

männliche Person einem 60-Jährigen vor einer Seniorenresidenz in der

Bellenstraße dessen Umhängetasche. Der unbekannte Mann bot dem 60-Jährigen, der

wegen seiner Gehbehinderung im Rollstuhl sitzt, ungefragt Hilfe an und schob ihn

aus dem Bahnhofsgebäude über den Bahnhofsvorplatz zum Haltstellenbereich der

Straßenbahnlinien. Mit der Straßenbahn Linie 3 fuhr der gehbehinderte Mann in

Richtung Lindenhof, wo er an der Haltestelle Hauptbahnhof-Süd ausstieg und sich

zu seiner Wohnanschrift begab. Als er die Hauseingangstüre zu der

Seniorenresidenz öffnen wollte, kippte der Unbekannte, der ihm augenscheinlich

gefolgt war, den 60-Jährigen aus dem Rollstuhl und entriss ihm dann seine

schwarze Umhängetasche. Hierin befanden sich ca. 100 Euro Bargeld, ein

Mobiltelefon der Marke Samsung sowie weitere persönliche Gegenstände.

Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Mannheim-Neckarau. Eine

Passantin wurde auf die Hilferufe und den 60-jährigen, der im Eingangsbereich

der Seniorenresidenz am Boden lag, aufmerksam und verständigte die Polizei. Die

sofort veranlassten Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Räuber blieben

bislang erfolglos. Dieser wurde wie folgt beschrieben: ca. 40 bis 50 Jahre alt,

dunkle Haare, Bartansatz, bekleidet mit dunkelblauer Jacke mit Kapuze. Das

Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Unbekannter versucht Frau Handtasche zu entreißen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt: – Am Dienstag gegen 18.30 Uhr versuchte ein Unbekannter

einer 59-jährigen Frau im Parkhaus Collini-Center Mulde am Cahn-Garnier-Ufer die

Handtasche zu entreißen. Er trat von hinten an die Frau heran und zerrte am

Schultergurt ihrer Handtasche. Bei dem Gerangel fiel die Frau zu Boden. Hierbei

erlitt sie leichte Verletzungen im Gesicht. Der Unbekannte ließ dann von seinem

Vorhaben ab und flüchtete mit leeren Händen. Über den Mann ist nur bekannt, dass

er einen dunklen Kapuzenpullover trug. Das Kriminalkommissariat in Mannheim

ermittelt wegen eines versuchten Raubdelikts und bitten Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Kellerräume – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt – In der Zeit zwischen Freitag, 12. März und

Dienstag, 16. März brachen unbekannte Täter in mehrere Kellerräume eines

Mehrfamilienhauses in der Schwetzingerstadt ein. Die Einbrecher drangen auf

unbekannte Weise durch die Haupteingangstür in das Anwesen in der Schwetzinger

Straße ein und begaben sich in den Keller. Hier brachen sie drei Kellerabteile

mit brachialer Gewalt auf, einen weiteren Raum versuchten sie, aufzubrechen. Aus

zwei der drei Keller ließen die Täter Fahrräder, Fernseher, elektronkische

Geräte sowie 16 Pakete mit Toilettenpapier mitgehen. Der Diebstahlschaden wird

auf rund 7.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht

beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarau – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Neckarau. Ein 40-jähriger Mann fuhr

gegen 19.30 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in der Casterfeldstraße auf linke

Fahrspur der stadtauswärts führenden Fahrbahn. Dabei übersah er einen Bus, der

aus Richtung Innenstadt kam und stieß mit ihm zusammen. Der Bus geriet dadurch

nach links und prallte in die dortige Straßenbahnhaltestelle. Es entstand

Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Währende der Unfallaufnahmen musste der stadtauswärts führende Verkehr

vorübergehend vor der Unfallstelle abgeleitet werden. Es ergaben sich hierdurch

leichte Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Neckarau: Einbrecher schleicht durchs Haus – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau – Auf leisen Sohlen schlich sich am frühen

Mittwochmorgen ein Einbrecher in ein Wohnanwesen im Stadtteil Neckarau. Der

Unbekannte drang durch den Keller in eine Doppelhaushälfte in der Naumannstraße

ein. Um keinen Lärm zu verursachen, zog er seine Schuhe aus und ließ sie im

Treppenhaus zurück. Anschließend drang er in eine Wohnung des Hauses ein und

nahm aus einem Messerblock ein Messer, das später im Flur aufgefunden wurde.

Beim Betreten eines Zimmers leuchtete der Einbrecher einem dort schlafenden

Bewohner ins Gesicht, wodurch dieser erwachte. Als sich der Unbekannte rasch

entferne, weckte der Bewohner seine noch schlafende Mutter. Gemeinsam konnten

sie noch hören, wie der Einbrecher flüchtete und riefen ihm hinterher,

stehenzubleiben. Dieser entfernte sich rasch und ohne Schuhe in unbekannte

Richtung und verlor dabei zumindest einen Teil seiner Beute. In der Hofeinfahrt

konnte der Geldbeutel eines Hausbewohners mit dessen persönlichen Papieren

aufgefunden werden.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: Wohnungseinbrecher erbeutet Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Ein unbekannter Täter brach am Dienstag in eine

Wohnung in den Innenstadtquadraten ein. Der Einbrecher drang zwischen 8.30 Uhr

und 20.25 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Quadrat F 5 ein. Im vierten

Obergeschoss bohrte er zunächst das Schloss einer Wohnungsabschlusstür auf und

hebelte die Tür anschließend auf. In der Zweizimmer-Wohnung durchwühlte er

sämtliche Räume und ließ schließlich mehrere Tausend Euro Bargeld mitgehen.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zeugen hatten gegen 14 Uhr eine unbekannte männliche Person in dem Anwesen

beobachtet, hielten ihn jedoch für den Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. Die

Person konnten sie wie folgt beschreiben:

Ca. 25 bis 30 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Athletische Figur

Gepflegter Dreitage-Bart

War bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshose und einer grauen

Arbeitsjacke, jeweils mit silbernen Reflektoren

Arbeitsjacke, jeweils mit silbernen Reflektoren Trug eine rote Basecap der Marke Nike

Die Person machte insgesamt einen gepflegten Eindruck

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Mannheim – Am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, ereignete sich in der

Wachenburgstraße, Höhe der Konrad-Duden-Schule, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw.

Ein 26-jähriger Audifahrer parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung

Hochstätt. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr missachtete er den Vorrang

eines 47-jährigen Fahrers eines Opels. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den

beiden Fahrzeugen. In Folge der Kollision kam der Opel Astra nach links von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall ist der Audifahrer

leicht verletzt worden. Er wurde an der Unfallstelle ambulant versorgt. Der

Fahrer des Opels sowie seine 13-Jährige Tochter wurden schwer verletzt. Beide

wurden stationär in einem Krankenhaus zur Beobachtung aufgenommen. Nach

derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. An dem Audi entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, an dem Opel in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die

Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.