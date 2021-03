Gem. Wiesloch: Motorradunfall auf L 723; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. Wiesloch – Bei einem Verkehrsunfall auf der L 723 wurde am frühen

Mittwochnachmittag ein 55-jähriger Motorradfahrer verletzt.

Der Biker war gegen 12.20 Uhr von der B 3 aus Richtung Bad Schönborn abgefahren,

um auf die L 723 nach links in Richtung Walldorf abzubiegen. Beim Abbiegen kam

der 55-Jährige auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in der Folge

gegen einen Toyota, der an der roten Ampel in Richtung Wiesloch stand.

Der kawasaki-Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Nach seiner

Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen zur

Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt, an

seinem Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

Der Schaden am Motorrad beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000.-

Euro. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ob technische Mängel

zum Unfall beigetragen haben, wird überprüft.

Während der Unfallaufnahme, der Bergung und des Abschleppvorgangs des Motorrades

kam es im Bereich der Unfallstelle, insbesondere aus Richtung Wiesloch, zu

erheblichen Behinderungen. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. die Straße war

gegen 14.30 Uhr in beiden Richtungen wieder frei befahrbar.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis): Fahndung nach dringend tatverdächtiger Frau – Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) – Eine bislang unbekannte Person ist

dringend verdächtig, kurz vor dem 30.09.2020 aus dem Haushalt der schwerst

pflegebedürftigen Geschädigten in 74927 Eschelbronn deren Girokarte entwendet zu

haben. Mit dieser Girokarte wurde von der unbekannten Person oder einer von ihr

beauftragten dritten Person am 30.09.2020 an einem Geldautomaten der Volksbank

Neckartal eG in 69250 Schönau eine vierstellige Summe Bargeld vom Konto der

Geschädigten abgehoben. Die Bilder der Überwachungskamera der Bank zeigen eine

weibliche Person im SB-Bereich der Geschäftsstelle in 69250 Schönau am

30.09.2020, welche mit der entwendeten Girokarte der Geschädigten am

Geldautomaten Bargeld abhebt.

Wer erkennt die abgebildete weibliche Person oder kann weitere Hinweise geben?

Bei sachdienlichen Hinweisen melden sie sich bitte beim Polizeiposten Waibstadt

unter der Telefonnummer 07263-5807 oder beim Kriminaldauerdienst unter 0621

174-4444.

Eschelbronn/Epfenbach: Zigarettenautomaten von Hauswänden entwendet; zwei Taten in einer Nacht Zeugen gesucht

Eschelbronn/Epfenbach – Mit brachialer Gewalt hebelten bislang unbekannte

Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Siedlerstraße in Eschelbronn

und in der Hauptstraße in Epfenbach zwei Zigarettenautomaten von Hauswänden ab,

transportieren sie in ein Waldstück bei Spechbach und in den Wald im Gewann

Weißenberg bei Eschelbronn und brachen sie auf.

Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Höhe wurde aus ihnen entwendet. Die

aufgebrochenen Automaten ließen sie zurück.

Inwiefern die Gebäude Schaden genommen haben, muss noch ermittelt werden.

Ein Zusammenhang beider Taten dürfte gegeben sein.

Zeugen, die Hinweise zu beiden Taten und/oder den Tätern geben können, denen

aber auch ein Fahrzeug in verdächtiger Weise vor, während oder nach der Tat

aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.:

07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis): Betrug durch angebliche Wunderheilerin – Polizei sucht Zeugen

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) – Eine 67-Jährige wurde am Montagnachmittag,

gegen 15:30 Uhr, Opfer von Trickbetrügern. Die Dame wurde auf dem Weg zum

Einkaufen in der Ernst-Naujoks-Straße bei der Unterführung (B3) von einer Frau

auf Russisch angesprochen. Sie stellte sich als „Margarita I.“ vor und gab an,

einen Fluch, der auf der Familie der Dame liege, spüren zu können. Von diesem

könne sie die Familie jedoch befreien und führte ein Ritual mit einem Bindfaden

durch. Zwischenzeitlich kam noch eine weitere russisch sprechende Frau hinzu,

die sich als „Olga“ vorstellte und Kundin der angeblichen Heilerin sei. Da auch

eine „Reinigung“ ihres Geldes in Aussicht gestellt wurde, holte die 67-Jährige

mehrere tausend Euro aus ihrer Wohnung und traf sich erneut mit den Frauen im

Hinterhof eines Autohändlers in der Ernst-Naujoks-Straße.

Das Bargeld wurde nun von Margarita I. in ein Geschirrtuch gewickelt und in

einem weiteren Ritual, bei welchem sich die Geschädigte umdrehen sollte,

„gereinigt“. Anschließend wurde das Geschirrtuchbündel mit dem Hinweis, dieses

erst am nächsten Tag zu öffnen, wieder übergeben. Am Dienstag stellte die

Geschädigte dann fest, dass sich in dem Bündel lediglich Papier befand.

Die beiden russisch sprechenden Frauen wurden wie folgt beschrieben:

Die „Margarita I.“: ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, normale

Figur, graue kleine Augen, hellbraunes kurzes Haar, trug

Kopfbedeckung, Mundschutz und war bekleidet mit kurzer weißer

Jacke, blauer oder grauer Jeans

Figur, graue kleine Augen, hellbraunes kurzes Haar, trug Kopfbedeckung, Mundschutz und war bekleidet mit kurzer weißer Jacke, blauer oder grauer Jeans Die „Olga“: ca. 65 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, kräftige

Statur, dunkle kurze Haare, trug Kopfbedeckung und Mundschutz,

bekleidet mit schwarzer Jacke und wirkte sehr nervös und

ungepflegt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Leimen unter Tel.: 06224 1749-124 zu melden.

Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis): 19-Jährige im Straßenverkehr genötigt – Zeugen gesucht

Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) – Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin und ihre

Beifahrerin erstatteten am Dienstagabend Anzeige wegen Nötigung beim

Polizeirevier Hockenheim. Die beiden Frauen wurden von einem bislang unbekannten

Fahrer eines weißen Transporters von der Augustaanlage in Mannheim über mehrere

Land- und Bundesstraßen bis nach Reilingen verfolgt. Hierbei fuhr der Mann immer

wieder sehr dicht auf.

Auf der zweispurigen B39 hinderte er die Frauen daran, einen in gleicher

Richtung vor ihnen fahrenden Pkw zu überholen, indem er parallel neben ihnen

fuhr. Hierbei suchten der Mann und sein Beifahrer den Blickkontakt zu den

Frauen. In Reilingen angekommen, stiegen die beiden Frauen aus und liefen nach

Hause. Der Transporter fuhr hierbei im Schritttempo neben den beiden her.

Nachdem zwei von den Frauen verständigte Männer diesen zu Hilfe kamen, wendete

der Fahrer, fuhr jedoch mehrmals an der Personengruppe vorbei. Die verständigten

Männer versuchten den Fahrer zur Rede zu stellen. Daraufhin fuhr dieser langsam

auf die beiden zu, sodass sie ausweichen mussten. Hiernach fuhr der Transporter

in Richtung Hockenheim davon.

Fahrer und Beifahrer konnten wie folgt beschrieben werden: Fahrer: ca. 25-30

Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle Haare, Vollbart und von eher kräftiger

Statur Beifahrer: gleiches Alter, osteuropäisches Aussehen, kurz rasierte, helle

Haare und schlanke Statur

Der weiße Transporter wurde ähnlich einem VW-Caddy beschrieben und war mit

blauen Schriftzügen eines Paketdienstleisters beklebt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06205

2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Wiesloch: Unfallflucht an Elektroladestation; Zeugen gesucht

Wiesloch – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am frühen

Dienstagnachmittag in der Messplatzstraße einen Volvo V 60 Kombi, der in der

Zeit zwischen 12.20-12.50 Uhr an einer Elektroladestation auf dem E-Parkplatz

vor dem Anwesen Nr. 9 geladen wurde.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1.000.- Euro.

Als verursachendes Fahrzeug könnte ein VW Passat E in Frage kommen, der zuvor an

der Parallel-Ladestation geladen worden war. Weitere Hinweise auf dieses

Fahrzeug liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen, die etwas über den Unfallhergang und/oder das gesuchte Fahrzeug wissen,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Sinsheim-Steinsfurt: Exhibitionist belästigt junge Frau; Zeugen gesucht

Sinsheim-Steinsfurt – Am Dienstagnachmittag trat ein bislang noch

unbekannter junger Mann einer 20-jährigen Frau gegenüber und onanierte vor ihr.

Die Frau war zunächst auf der Schindelwaldstraße in Richtung

Autobahnunterführung unterwegs, als der Unbekannte gegen 14.30 Uhr kurz dahinter

plötzlich hinter einem Baum stehend auftauchte. Er hatte offenbar seine Hose

heruntergezogen. Da sie es mit der Angst zu tun bekam, als sie ihn onanieren

sah, drehte sich die junge Frau um und rannte in Richtung

Schindelwaldstraße/Haydnstraße davon.

Der Mann folgte ihr kurz, blieb aber dann aber stehen und verschwand über die

angrenzenden Felder.

Die im Anschluss verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem

Unbekannten ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 17-18 Jahre; ca. 175-180 cm; blasse Haut;

kein Bart und keine Brille. Er trug eine dunkle Jogginghose, eine dunkle

Winterjacke mit Kapuze und eventuell einem weißen T-Shirt darunter.

Das Sexualdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem jungen Täter geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0 zu melden.

Meckesheim-Mönchzell: Wiederholt unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Meckesheim-Mönchzell – Unbelehrbar ist offensichtlich ein 21-jähriger

Mann, der am späten Dienstagabend zum wiederholten Mal erwischt wurde, als er

unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war.

Eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd war auf der K 4178 von Mönchzell in

Richtung Meckesheim unterwegs, als ihr gegen 23.15 Uhr, kurz vor dem Ortseingang

von Meckesheim, ein VW entgegenkam, dessen Fahrer ihr schon Tage zuvor, am

Samstagnachmittag, den 13. März, in der Schwimmbadstraße in Neckargemünd bei

einer Fahrzeugkontrolle aufgefallen war.

Damals stand der 21-Jährige unter Drogen und hatte noch geringe Mengen Marihuana

und Haschisch sowie Utensilien zum Portionieren und Wiegen von Drogen im

Fahrzeug.

Die Streife wendete sofort, folgte dem VW und hielt das Fahrzeug am Ortseingang

von Mönchzell, Einmündung „Im Unterbrühl“ an.

Der 21-jährige Fahrer stand wieder unter Drogeneinfluss, ein späterer Urintest

wies auf die Einnahme von Amphetamin und Cannabis hin. Eine Blutentnahme soll

die tatsächliche Drogenbeeinflussung feststellen.

Sein Fahrzeug blieb am Kontrollort stehen, der 21-Jährige wurde von einer

Angehörigen auf der Wache abgeholt.

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Personengruppe schlägt Jugendlichen am Bahnhof; Zeugen gesucht

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 14-jähriger Junge wurde am Dienstagabend

bei einer Auseinandersetzung mit einer noch unbekannten Gruppe Jugendlicher

verletzt.

Der Junge war gegen 21.45 Uhr aus einer S-Bahn am Bahnhof in Mauer ausgestiegen

und machte sich auf den Nachhauseweg. Unweit des Bahnhofs wurde er von einer

Gruppe Jugendlicher angesprochen, die sich dort aufhielten. Aus dem Gespräch

heraus wurde er zunächst von einem aggressiven Mädchen angegangen. Nachdem er

sich zur Wehr gesetzt hatte, schlug ihn anschließend in Junge aus der Gruppe ins

Gesicht.

Der 14-Jährige schaffte es, sich weiteren Aggressionen zu entziehen und ging

nach Hause, wo er unweit des Bahnhofs auf eine Streife des Polizeireviers

Neckargemünd traf.

Die Beamten hielten den Jungen an und stellten Schwellungen und deine Risswunde

im Gesicht fest. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Verletzungen

vor Ort und brachte des Jungen anschließend nach Hause.

Während der Aufnahme des Sachverhalts zog eine vierköpfige Jugendgruppe grölend

unweit des Kontrollorts durch die Straßen und wurden im Anschluss in der Straße

„An der Elsenz“ nach kurzer Fahndung kontrolliert.

Ob es sich bei den vier Personen, drei junge Männern und eine junge Frau im

Alter von 16-22 Jahren, um die Gruppe handelt, aus der heraus der 14-Jährige

kurz zuvor geschlagen worden war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Nach den Feststellungen ihrer Personalien, wurden alle Vier, von denen keiner

aus Mauer stammt, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Polizeiposten Meckesheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können bzw. denen die verdächtige Gruppierung

bereits vor der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten

Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.:

06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Gem. Wiesloch: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer; Unfallhergang noch nicht bekannt, Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Wiesloch – Am Mittwochnachmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ereignete sich

auf der L 723 zwischen Wiesloch und Walldorf, in Höhe der Auffahrt zur B 3, ein

Verkehrsunfall, an dem auch ein Motorradfahrer beteiligt sein soll.

Über den Unfallhergang, das Schadensausmaß und die Anzahl der Verletzten sowie

den Grad der Verletzungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsmaschine von Ladefläche entwendet – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Kurpfalzstraße eine

Arbeitsmaschine im Wert von ca. 2.000 Euro. Der Asphaltschneider stand auf der

offenen Ladefläche eines Mercedes Sprinters. Kurz nach 2 Uhr wurde die Polizei

über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Zum Abtransport müssen die Täter ein

größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Zeugen, die im fraglichen

Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb dessen

Öffnungszeiten unter Tel. 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlagen – zwei Verletzte – Vollsperrung

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag ereignete sich in den späten

Abendstunden, gegen 21.20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug auf der

Horrenberger Straße (K4173) zwischen dem der L612 und Baiertal. Ein 20-jähriger

BMW-Fahrer befuhr die K4173 in Richtung Baiertal, verlor auf regennasser

Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins

Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr die

angrenzende Böschung hoch, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum

Stillstand. Der Fahrer, sowie sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall

schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 3er BMW

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Kreisstraße musste für eine Dauer

von zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten

Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst

Heidelberg. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch war mit drei Fahrzeugen, der

Rettungsdienst mit zwei RTW-Besatzungen und einem Notarzt im Einsatz.

Sinsheim-Hoffenheim: Unfall im Ortskern; keine Verletzte

Sinsheim-Hoffenheim – Am Montagnachmittag kam es im Ortskern zu einem

Verkehrsunfall, bei dem es glücklicherweise beim Sachschaden blieb.

Gegen 16.30 Uhr bog ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer von der Eschelbacher Straße

auf die Sinsheimer Straße ein und übersah dabei die Vorfahrt eines 21-jährigen

Audi-Fahrers, der in Richtung Sinsheim unterwegs war.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Es kam zu geringen

Verkehrsbehinderungen.