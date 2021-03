Heidelberg-Altstadt: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Heidelberg-Altstadt – Drei verletzte Beteiligte und drei abgeschleppte

Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in der

Heidelberger Altstadt. Ein 26-jähriger Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinem

Mercedes am Adenauerplatz auf der mittleren Fahrspur der Kurfürsten-Anlage in

Richtung Sophienstraße unterwegs. Beim Wechsel auf die linke Spur übersah er

einen von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmer. Durch den Fahrspurassistenten

wurde er darauf hingewiesen, erschrak und brach den Spurwechsel ab.

Zwischenzeitlich bremsten jedoch die Fahrzeuge vor ihm. Dies realisierte er zu

spät und fuhr, trotz durch den Kollisionsassistenten eingeleiteter

Gefahrenbremsung, auf eine voranfahrende 46-jährige Dacia-Fahrerin auf und schob

diese auf den BMW einer 60-jährigen.

Die Fahrerin des Dacia erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 26-Jährige wurde leicht

verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Alle drei Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro

geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung Adenauerplatz/Sophienstraße bis

12.50 Uhr gesperrt, der Verkehr aus Richtung Römerkreis wurde über den

Gaisbergtunnel abgeleitet. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die

Feuerwehr Heidelberg zunächst gebunden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde

die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt.

Heidelberg-Königstuhl: Frau von unbekanntem Mann auf Baustelle belästigt – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Königstuhl – Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde eine

18-jährige Frau auf einer Baustelle auf dem Königstuhl von einem bislang

unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

bittet Zeugen, sich zu melden!

Während die junge Frau Lackierarbeiten im Erdgeschoß eines Hotel-Neubaus in der

Nähe der Bergbahn-Station durchführte, trat ein unbekannter Mann auf dem Flur an

sie heran und erkundigte sich nach den Toiletten. Gleich darauf drängte er die

18-Jährige an die Wand in einem der angrenzenden Räume und berührte sie

unsittlich am Oberkörper. Als sich auf dem Flur eine Person näherte, ließ er von

ihr ab und flüchtete von der Baustelle.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, mindestens 50 Jahre,

faltiges Gesicht, große und sehr spitze Nase, ungepflegte, dunkle und krumme

Zähne, kleine dunkle Augen mit buschigen Augenbrauen, kurze Haare. Er trug eine

blaue Jeans-Hose, ein braunes, altes Hemd und eine Schiebermütze. Er soll

Deutsch, mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Das Fachdezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat

die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder

Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

unter 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Einbruchserie geht weiter – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: – Wie bereits am Montag berichtet,

ereigneten sich im Zeitraum zwischen 11.-13.-03.2021 mehrere Kellereinbrüche im

Kolbenzeil, der Freiburger Straße und der Rastatter Straße. Am Dienstagabend

wurde das Polizeirevier Heidelberg-Süd nun erneut verständigt, da in mehrere

Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Freiburger Straße eingebrochen

wurde. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen Montagnachmittag und

Dienstagabend.

Entwendet wurde dieses Mal nichts. Beim jetzigen Kenntnisstand wird ein

Tatzusammenhang mit den bereits berichteten Fällen angenommen. Die Ermittlungen

des Bezirksdienstes des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 3418-140 zu melden