Versuchter Raub auf Imbiss

Eisenberg

Am 16.03.21, um 22:20Uhr, kam es in einen Eisenberger Imbiss zu einem versuchten Raub. Der bislang unbekannte Täter betrat, mit Pfefferspray bewaffnet, die Räumlichkeiten und forderte zunächst von einem Kunden die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dieser angab, kein Bargeld bei sich zu haben, widmete sich der Täter dem Imbissbetreiber. Auch von ihm wurde unter Vorhalt des Pfeffersprays der Geldbeutel gefordert. Als sich der Betreiber in einen anderen Raum begeben wollte, um den Forderungen des Täters nachzukommen, wurde das Pfefferspray gegen ihn eingesetzt, was leichte Verletzungen bei dem Betreiber hervorrief. Anschließend flüchtete der Täter, ohne Beute, fußläufig in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann nach dem momentanen Ermittlungsstand wie folgt beschrieben werden: 1,70m , sportliche Statur, jung, weiße Maske, bekleidet mit heller Jacke, schwarzer Hose und schwarzer Mütze

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Sachbeschädigung

Zellertal

In der Zeit von 13.03.21 bis zum 14.03,21, 05:00Uhr, kam es auf dem Gelände der Grundschule zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Traktor, Terrakottafiguren und schmierten weiße Farbe an die Fassade. Zudem wurde das Dach des Bushaltestellenhäuschens angegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Mannheimer Straße

Bad Kreuznach

Am Dienstagabend kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Mannheimer Straße, in Höhe der Einmündung zur Alzeyer Straße. Nicht nur Unaufmerksamkeit dürfte bei dem 30-jährigen Unfallverursacher ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Bei diesem konnte während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,49 Promille ergab. Der Unfallverursacher, der 20-jährige Unfallgegner und dessen 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei Unfallbeteiligte wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem wurden bei dem 30-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 6000 EUR.

Gegen den 30-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer blieb auf dem Dach liegen

Bad Kreuznach, Saline Theodorshalle (B48)

Am Dienstagabend kam es gegen 21:45 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall im Salinental.

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die genannte Straße aus Richtung Bad Münster am Stein kommend. Hierbei kam er in Höhe des Freibades vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach der Pkw das dort befindliche Wartehaus einer Bushaltestelle und „fällte“ eine Straßenlaterne. Schließlich schleuderte der Pkw den Abhang hinunter zum Naheradweg. Dort kam der Pkw total beschädigt und auf dem Dach liegend zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem leicht verletzten 35-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab einen Wert von 1,52 Promille. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 35.000EUR geschätzt. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Saline Theodorshalle musste im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.