Wer hat die Bank beschädigt?

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte Täter haben in den

vergangenen Tagen die Sitzbank am Mehlbacher Grillplatz beschädigt. Der

Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen,

die Hinweise auf mögliche Verursacher geben oder helfen können, die Tatzeit

weiter einzugrenzen.

Gemeldet wurde die Sachbeschädigung bei der Polizei am Dienstag durch die

zuständige Verbandsgemeinde. Dort hatte eine Zeugin am Montag mitgeteilt, dass

sie die Bank beschädigt vorgefunden habe.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Tatzeit am Freitag, Samstag oder

Sonntag (12. bis 14. März) gewesen sein. Zeugen, die an einem dieser Tage am

Grillplatz vorbeigekommen sind und gesehen haben, ob die Bank zu diesem

Zeitpunkt bereits beschädigt war, oder denen Personen im Bereich des Platzes

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Angebliche Gesundheitsamt-Mitarbeiterin ruft an

Kaiserslautern – Eine 68-Jährige hat am Dienstag einen Anruf von einer

angeblichen „Schwester Gabi vom Gesundheitsamt“ bekommen. Die Unbekannte wollte

mit der 68-Jährigen Termine für eine COVID19-Impfung vereinbaren. Die angebliche

Mitarbeiterin des Gesundheitsamts erfragte in mehreren Telefonaten die

persönlichen Daten der Frau. Nach dem letzten Gespräch dauerte es nicht lange

und eine Unbekannte versuchte via Telefonbanking Geld vom Konto der 68-Jährigen

ins Ausland zu überweisen. Eine Bankangestellte schöpfte Verdacht und

informierte die Kontoinhaberin. Der Betrugsversuch flog auf. Ein finanzieller

Schaden ist der 68-Jährigen nicht entstanden. Jetzt ermittelt die Polizei und

warnt: Lassen Sie sich nicht auf einen solchen Anruf ein. Persönliche Daten

werden nur bei der Anmeldung für einen Impftermin erfragt, wenn Sie sich selbst

aktiv über die Impfberatungs- und Terminvergabehotline 0800 5758100 oder online

anmelden. Das Gesundheitsamt wird nicht nach Ihren Bankdaten fragen. Sollte ein

angeblicher Mitarbeiter des Gesundheitsamts bei Ihnen anrufen, vergewissern Sie

sich durch einen Rückruf bei der Behörde, über die Richtigkeit des Sachverhalts.

Suchen Sie sich hierzu die Telefonnummer immer selbst heraus. Wählen Sie nicht

die Nummer, die Ihnen möglicherweise der Anrufer mitteilt. |erf

Ladung während der Fahrt verloren

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Ein vermeintlicher „Bagatellunfall“ am

Dienstag in Mehlingen hat für den Verursacher eine Strafanzeige zur Folge. Der

63-Jährige ist nämlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Zu dem Unfall kam es gegen 17.30 Uhr im Bereich Fröhnerhof, als ein beladenes

landwirtschaftliches Fahrzeug an einem geparkten Renault vorbeifuhr, der am

rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Während der Fahrt verlor das Arbeitsfahrzeug plötzlich Teile seiner Ladung –

mehrere Holzbretter fielen herunter und beschädigten den geparkten Pkw.

Als die verständigte Polizeistreife vor Ort den Unfall aufnahm, stellte sich

heraus, dass der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs nicht die

entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Auf ihn kommt deshalb eine

Strafanzeige zu. Und auch der Halter des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige

rechnen, weil er die Fahrt zugelassen hat. |cri

50.000 Euro zu verschenken

Kaiserslautern – Weil sie demnächst sterbe, habe sie 50.000 Euro zu

verschenken. Mit diesem verlockenden Angebot meldete sich eine Unbekannte per

E-Mail bei einem 49-Jährigen aus dem Stadtgebiet.

Für die Schenkung benötigte der vermeintliche Anwalt der Frau allerdings die

Bankverbindung, persönliche Daten und Fotos vom Personalausweises des

49-Jährigen. Mit der Aussicht auf so viel Geld, gab der Mann seine Daten preis

und schickte auch Bilder seines Ausweises. Außerdem sollte der 49-Jährige ein

Bankkonto bei einer bestimmten Bank eröffnen. Nun schöpfte der Mann Verdacht.

Wozu extra ein Bankkonto eröffnen? Er wandte sich an die Polizei. Dort ist die

Masche bekannt: Meistens verlangen angebliche Anwälte, Notare oder

Bankangestellte eine „Gebühr“ für die Überweisung des „Erbes“. Sie treiben das

so lange, bis der Geschädigte von selbst darauf kommt, dass er betrogen wurde.

Die Täter versuchen auch, das Opfer dazu zu bewegen, bei einer Bank ein

Online-Konto zu eröffnen. Über gefälschte E-Mails an das Opfer und mit dessen

Daten erlangen die Betrüger Zugriff auf das Konto. Die Bankverbindung nutzen die

Täter dann für weitere Betrugsstraftaten. Deshalb: Gehen Sie davon aus, dass

eine fremde Person Ihnen kein Geld schenken wird. Teilen Sie unbekannten

Personen niemals persönliche Daten mit. Zahlen Sie kein Geld an Fremde. Wenn Sie

Opfer eines solchen Betrugs geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei. |erf

Streit unter Nachbarn fordert die Polizei

Kaiserslautern – Ein schon länger schwelender Streit unter Nachbarn hat am

Dienstagabend die Polizei gefordert. Kurz nach 19 Uhr wurde eine Streife in das

Wohngebiet im südlichen Stadtgebiet gerufen, weil es zu einer Beleidigung, einer

Sachbeschädigung und wechselseitigen Körperverletzungen kam.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gibt es zwischen den Familien eine immer

wieder aufflammende Auseinandersetzung um Ruhestörungen. In diesem Zusammenhang

soll einer der Beteiligten die Nachbarfamilie beleidigt haben.

Daraufhin soll die Frau der Nachbarfamilie den Mann abgepasst haben, als er von

seiner Arbeit nach Hause kam und ihm im Hausflur Wasser übergeschüttet haben.

Der „Begossene“ geriet daraufhin derart in Rage, dass er gegen die Wohnungstür

der Nachbarn trat und dabei ein Loch verursachte.

In der Folge gerieten die beiden männlichen Familienoberhäupter aneinander,

verletzten sich gegenseitig und trugen beide blutige Verletzungen im Gesicht

davon. Beide lehnten jedoch eine ärztliche Versorgung ab.

Alle Beteiligten stellten entsprechende Strafanträge; die Ermittlungen hierzu

dauern an. |cri

Wer hat den Baum gefällt?

Kaiserslautern – Unbekannte haben auf dem Zuweg zum Bolzplatzgelände in

Kaiserslautern-Dansenberg einen Kirschbaum gefällt. Der Tatzeitraum liegt

zwischen dem 26. Februar 13:50 Uhr und dem 27. Februar 14 Uhr. Hinweise auf

mögliche Täter gibt es keine. Der Schaden beläuft sich auf circa 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder das Fällen des Baums gesehen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Einen Schaden an einem Toyota Yaris hat ein unbekannter

Autofahrer am Donnerstag im Wolfsangel verursacht. Die Besitzerin des Toyotas

stellte ihren Wagen am Samstag, 13. März gegen 18:45 Uhr an der Straße in Höhe

der Hausnummer 14 ab. Als sie am Dienstag, gegen 8:45 Uhr zu ihrem Pkw

zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Die Beamten bitten um Hinweise:

Wem ist zu dem oben genannten Zeitpunkt etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat

den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Jugendliches Trio auf Diebestour

Kaiserslautern – Ein lebenslanges Hausverbot haben sich drei Jugendliche

am Dienstag in einem Baumarkt in Kaiserslautern eingehandelt. Der Grund: Das

Trio war in einer Filiale der Kette beim Stehlen von Werkzeugen und

Lichterketten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aufgefallen.

Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen hatten im Laden die Umverpackungen der

ausgewählten Beute entfernt und dann das Diebesgut in ihre Rucksäcke gesteckt.

Auf dem Weg zur Kasse wurden sie angesprochen und gaben die Tat zu. In ihren

Taschen wurden neben der Beute aus dem Baumarkt auch noch zahlreiche

Kaugummi-Packungen sowie kleine Spirituosen-Fläschchen gefunden, für die keiner

der drei einen Kassenzettel vorweisen konnte. Die Sachen wurden sichergestellt;

die Ermittlungen hierzu dauern an.

Auf alle drei Jungen kommen nun Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls zu. Das

Hausverbot gilt für alle Filialen des betroffenen Marktes. |cri

Auto mit Steinen beschädigt

Kaiserslautern – Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagabend einen Mann, der

ein Auto in der Forellenstraße mit Steinen beschädigen würde. Vor Ort trafen die

Beamten auf einen amtsbekannten 40-jährigen Mann, der die Tat nach Belehrung

einräumte. Als Grund für die Beschädigungen gab er an, dass er ein Problem mit

dem Besitzer des Wagens hätte. Aufgrund seiner Aggressivität wurde er

vorsorglich in Gewahrsam genommen und mussten mit zur Dienststelle kommen. Auf

ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Wie hoch der Schaden an

dem Pkw ist, ließ sich noch nicht abschätzen. |elz

Verkehrsbehinderung durch Unfall

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – An der Kreuzung Mackenbacher Straße /

Hauptstraße in Weilerbach ist es am Dienstagnachmittag zum Unfall gekommen, weil

eine 38-Jährige nicht auf das Ampelsignal achtete. Die Fahrerin fuhr aus

Hirschhorn kommend Richtung Mackenbach, als die Ampel Rot zeigte. Ohne darauf zu

achten, überquerte sie den Kreuzungsbereich. Ihr Wagen krachte mit einem von

rechts kommenden Fahrzeug zusammen. Eine 31-Jährige wollte bei Grün geradeaus

auf der Hauptstraße weiterfahren als die 38-Jährige über die Kreuzung fuhr. An

beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 20.000

Euro schätzt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Während der

Unfallaufnahme musste die Mackenbacher Straße voll gesperrt werden. Auf der

Hauptstraße kam es aufgrund des Berufsverkehrs ebenfalls zu Behinderungen in

beide Richtungen. |elz

Kennzeichen geklaut

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Während er mit seinem Hund einen

Spaziergang machte, ist ein Mann aus Otterberg Opfer von Kennzeichen-Dieben

geworden. Wie der 33-Jährige am Dienstag anzeigte, hatte er am Abend zuvor

seinen Pkw in der Nähe des Schwimmbads an einem Feldweg geparkt und war mit

seinem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen. Als er eine Stunde später wieder

zu seinem Auto zurückkam, fehlte das hintere Kennzeichen.

Trotz eigener Suche in der Umgebung und auf der zurückgelegten Fahrtstrecke

blieb das Schild verschwunden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich

zwischen 17.45 und 18.50 Uhr jemand an dem abgestellten Renault Megane zu

schaffen machte und das Kennzeichen abschraubte. Zeugen, denen verdächtige

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Bei Routine-Kontrolle aufgefallen

Kaiserslautern – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist am

Dienstagvormittag einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Als Polizeibeamte

den Mercedes kurz nach 10 Uhr in der Mennonitenstraße stoppten, stellten sie

beim Fahrer drogentypisches Verhalten fest. Der 37-Jährige wurde deshalb zum

Urintest gebeten – dieser reagierte positiv auf zwei verschiedene

Betäubungsmittel und bestätigte somit den Verdacht.

Der Fahrer musste daraufhin sein Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden

sichergestellt. |cri

Bestellt und nicht geliefert

Kaiserslautern – Eine Spielekonsole für mehr als 600 Euro hat der

vermeintliche Verkäufer bis heute nicht an einen 28-Jährigen geliefert. Der Mann

hatte das Elektrogerät über eine Verkaufsplattform in den Sozialen Medien

angeboten. Der 28-Jährige interessierte sich und überwies das Geld. Dann wartete

der Käufer vergebens auf die Spielekonsole. Er reklamierte. Weil es angeblich

Probleme beim Versand gab, sicherte der Verkäufer zu, den Kaufbetrag zu

erstatten. Bis heute erhielt der 28-Jährige jedoch weder die Ware, noch sein

Geld zurück. Er erstattete Anzeige wegen Betrugs. |erf

versuchter Raub auf Imbiss

Eisenberg

Am 16.03.21, um 22:20Uhr, kam es in einen Eisenberger Imbiss zu einem versuchten Raub. Der bislang unbekannte Täter betrat, mit Pfefferspray bewaffnet, die Räumlichkeiten und forderte zunächst von einem Kunden die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dieser angab, kein Bargeld bei sich zu haben, widmete sich der Täter dem Imbissbetreiber. Auch von ihm wurde unter Vorhalt des Pfeffersprays der Geldbeutel gefordert. Als sich der Betreiber in einen anderen Raum begeben wollte, um den Forderungen des Täters nachzukommen, wurde das Pfefferspray gegen ihn eingesetzt, was leichte Verletzungen bei dem Betreiber hervorrief. Anschließend flüchtete der Täter, ohne Beute, fußläufig in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann nach dem momentanen Ermittlungsstand wie folgt beschrieben werden: 1,70m , sportliche Statur, jung, weiße Maske, bekleidet mit heller Jacke, schwarzer Hose und schwarzer Mütze

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) – In der Trippstadter Straße ist es am

Montag möglicherweise zu einem Unfall mit einer Fußgängerin gekommen. Die

Polizei bittet um Hinweise zu der unbekannten Frau. Sie wird als „mittelalt“

beschrieben und lief auf dem Gehweg in Richtung Johanniskreuz. In Höhe der

Gartenstraße bog um 15 Uhr ein schwarzer Peugeot ab. Hierbei könnte es zum

Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin gekommen sein. Die Fahrerin

des Wagens hörte ein dumpfes Geräusch. Als sie anhielt, war die Frau allerdings

verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorgang beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 zu melden. Die

unbekannte Fußgängerin wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu

setzen. |erf