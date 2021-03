Betrüger wollen Wasserqualität überprüfen

Fulda – Am Dienstag (16.03.), zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr, verschaffte sich eine männliche Person unter dem Vorwand die Wasserqualität prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines lebensälteren Mannes im Bereich der Straße „Am Seeseberg“. Zunächst begab sich die männliche Person zusammen mit dem Senior in die Wohnung, ließ dabei aber die Wohnungstür geöffnet, sodass eine weitere männliche Person die Wohnung betreten und durchsuchen konnte. In der Wohnung wurde der Senior in ein Gespräch innerhalb des Badezimmers verwickelt. Diesem kam das Verhalten aber immer merkwürdiger vor und er wollte das Badezimmer wieder verlassen. Hierbei wurde er vom Täter aufgehalten. Kurze Zeit später flüchteten die beiden Betrüger aus der Wohnung in Richtung Petersberger Straße.

Der Polizei wurde folgende Personenbeschreibung mitgeteilt:

Beide Täter waren männlich, zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 175 cm groß, von normaler Statur und hatten ein südländisches Aussehen. Bekleidet waren sie jeweils mit einer dunklen anthrazitfarbenen Jacke und Hose. Sie trugen bei der Tatausführung eine FFP2 Maske.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung

Nutzen Sie einen

Türspion und eine Sprechanlage

Türspion und eine Sprechanlage Bitten Sie ein Familienmitglied und

/ oder Nachbar um Unterstützung durch Anwesenheit

/ oder Nachbar um Unterstützung durch Anwesenheit Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand in Welkers

Eichenzell – Am Dienstag (16.03.), gegen 23:15 Uhr, kam es zum Brand einer Hecke in der Straße „Mühleller“. Aus bisher noch unbekannter Ursache geriet die Hecke in Brand. Durch das Feuer wurden auch eine Gartenhütte, ein Zaun sowie ein Fahnenmast beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges rund um den Tatort beobachtet haben, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda – Am Dienstag (16.03.), zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Haderwaldstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Bargeld gestohlen und ein Sachschaden von rund 250 Euro angerichtet.

Wahlplakate beschädigt

Friedewald – In den Tagen vor Dienstag (16.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Wahlplakaten, welche im Bereich der Herfaer Straße angebracht gewesen waren. Die Täter beschmierten die Plakate mit Farbe und verursachten so einen Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mücke – Am Samstag (13.03.), gegen 02:15, Uhr befuhr ein weißer Toyota Yaris die Gartenstraße aus Richtung Sportplatz kommend in Fahrtrichtung Merlauer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 2 fuhr der Kleinwagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen die linke hintere Fahrzeugseite eines dort parkenden Ford Focus. Durch den Aufprall riss die Radaufhängung vorne rechts bei dem Toyota ab. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt weitere 50 Meter fort und blieb auf der Merlauer Straße nicht mehr fahrbereit stehen.

Ein Zeuge konnte wahrnehmen, dass aus dem Fahrzeug eine weibliche und eine männliche Person ausstiegen und in Laufrichtung Bahnhof zu Fuß geflüchtet sind. Dabei trug die weibliche Person eine weiße oder beige Hose.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.