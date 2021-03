Worms – Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Worms (ots) – Gleich drei Fahrzeugführer wurden gestern unter Drogeneinfluss von

der Wormser Polizei aus dem Verkehr gezogen. Um 17:45 Uhr kontrollierten die

Beamten am Neumarkt einen 49-jährigen Wormser auf seinem Kleinkraftrad. Da

dieser drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Schnelltest

durchgeführt: Amphetamin positiv. Um 19:30 Uhr stellte eine Streife im Rahmen

einer Verkehrskontrolle bei einem 23-jährigen Autofahrer in der Benzstraße

ebenso Drogenkonsum fest. Der Test reagierte positiv auf Kokain. Auch ein

26-jähiger Wormser, der um 20:00 Uhr in der Cyriakusstraße angehalten wurde,

musste seinen PKW wegen eines positiven Drogentests stehen lassen. Den

Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

„Verlorener“ Motorroller

Wöllstein (ots)

Die 32-jährige Besitzerin eines Motorrollers meldete den angeblichen Diebstahl ihres Zweirades vor dem Penny-Markt in Wöllstein am gestrigen Abend der Polizei. Die Streifenwagenbesatzung konnte nach einigem Suchen die vermeintlich Geschädigte des Diebstahls in völlig betrunkenem Zustand antreffen. Sie hatte ihren „verlorenen“ Roller gerade wieder gefunden. Da eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Schlüssel des Rollers sichergestellt.

Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Handynutzung und Nichtanlegen Gurt

Alzey (ots)

Die Polizeiinspektion Alzey führte am Dienstag, 16.03.2021, Verkehrskontrollen in Alzey durch. Zielrichtung der Kontrollen waren die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Ein nicht unerheblicher Anteil an der Verursachung von Verkehrsunfällen schreibt die Unfallforschung der Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen zu, weshalb die Kontrolle neben der Sanktionierung des Fehlverhaltens auch der Aufklärung und künftigen Verhaltensänderung diente. Insgesamt wurden 5 Fahrzeugführerinnen und -führer wegen der Nutzung eines Mobiltelefons beanzeigt. Wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurte wurden 4 und wegen sonstiger Verstöße wurden insgesamt 6 Personen verwarnt.

Betrunkene Person, Tätlicher Angriff auf Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei

Alzey (ots)

Der Polizei Alzey wurde am 16.03.2021, um 15.12 Uhr, eine stark betrunkene Person gemeldet, die im Bereich Margit-Manz-Straße auf dem Gehweg und der Straße umhertorkeln würde. Kräfte des Vollzugsdienst der Stadt Alzey nahmen sich dieses Sachverhalts zunächst an, baten aber kurze Zeit später um dringende Unterstützung. Bei Eintreffen der Polizei war der 23-jährige Alzeyer bereits durch die Kräfte des Vollzugsdienstes gefesselt worden, nachdem dieser zuvor auf einem geparkten Pkw herumgesprungen war und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes tätlich angegriffen hatte. Die eingesetzten Polizeikräfte wurden direkt von der Person beleidigt. Beim Verbringen in den Streifenwagen zur Durchführung der Gewahrsamnahme trat der junge Mann nach den eingesetzten Polizisten und gegen den rechten Außenspiegel des Funkstreifenwagens. Selbst auf der Dienststelle und in der Gewahrsamszelle zeigte sich der 23-jährige noch sehr aggressiv. Auf richterliche Anordnung verblieb die Person bis zum Morgen des heutigen Mittwoch im Gewahrsam.

Versuchter Enkeltrick – Schockanruf!

Worms (ots) – Im Laufe des heutigen Tages kam es gegen 14:30 Uhr im Stadtgebiet

von Worms erneut zum Anruf eines Enkeltrickbetrügers.

Zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise nicht.

Die unbekannte Betrügerin nutzte heute erneut die Variante des so genannten

Schockanrufs. Diese Variante wenden die Betrüger vor allem bei älteren Menschen

an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel

oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren

oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend

finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag

des Verwandten handelt, abholen kommen.

Bei dem heutigen Anruf gab die unbekannte Anruferin gegenüber einer 80-jährigen

Dame telefonisch an, dass sie ihre Enkelin sei und dringend 20.000EUR benötigen

würde, da sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Anruferin erkundigte

sich im Weiteren darüber, ob die Dame im Besitz von Goldmünzen sei.

Die erwähnte Dame bemerkte zum Glück, dass es sich nicht um ihre Enkelin handelt

und beendete das Telefonat umgehend.

Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher leben – Ihre Polizei Worms.