Telefonbetrüger machen Beute,

Bad Homburg v. d. Höhe, Güldensöller Weg, 16.03.2021, gg. 13.00 Uhr

(pa)Um Bargeld und Goldmünzen wurde eine Bad Homburger Seniorin am Dienstag durch dreiste Betrüger gebracht. Die ältere Dame erhielt einen Telefonanruf eines angeblichen Verwandten, der vorgab, für einen Wohnungskauf kurzfristig Geld zu benötigen. Hilfsbereit erklärte sich die Angerufene dazu bereit, auszuhelfen, sodass es gegen 13.00 Uhr zur Übergabe von mehreren Zehntausend Euro Bargeld sowie Goldmünzen an der Wohnanschrift der Frau im Güldensöller Weg kam. Der Abholer kann beschrieben werden als etwa 30 bis 45 Jahre alt und circa 180cm groß. Er hat eine normale bis leicht kräftige Statur, einen hellen Teint und kurzes braunes Haar. Der Mann trug ein hellblaues Hemd, darüber eine schwarze Jacke und blaue Jeans sowie einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im entsprechenden Bereich Beobachtungen gemacht haben oder in sonstiger Weise Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Fahrzeugdiebe stehlen Audi,

Glashütten, Im Wiesengrund, 17.03.2021, 00.00 Uhr bis 06.35 Uhr (pa)In Glashütten wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Audi entwendet. Der schwarze A5 Sportsback mit dem amtlichen Kennzeichen „F-TB 164“ war zur Tatzeit zwischen Mitternacht und 06.35 Uhr im Wiesengrundweg geparkt. Am Morgen musste der Fahrer des rund 45.000 Euro teuren Audis feststellen, dass der Wagen verschwunden war. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

Landrover beschädigt,

Kronberg im Taunus, Philipp-Franck-Weg, 15.03.2021 bis 16.03.2021 (pa)In Kronberg verursachten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem geparkten Pkw einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Sachbeschädigung ereignete sich im Philipp-Franck-Weg an einem dort abgestellten Land Rover Defender. Wie die Fahrerin des Wagens am Dienstagmorgen feststellen musste, hatte im Laufe der Nacht jemand den Lack des Fahrzeugs mit einer bislang unbekannten schwarzen Flüssigkeit übergossen, die sich nicht mehr ohne Weiteres entfernen lässt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.

Mercedes Oldtimer gefährlich unterwegs – Mutmaßlicher Fahrer muss zur Blutprobe

L 3057, zwischen Friedrichsdorf und Bad Homburg Ober-Erlenbach, 16.03.2021, gg. 20.15 Uhr (pa)Am Dienstagabend fiel auf der Landesstraße 3057 zwischen Friedrichsdorf und Ober-Erlenbach ein Mercedesfahrer durch eine gefährliche Fahrweise auf. Ein Zeuge meldete gegen 20.15 Uhr, dass vor ihm ein Mercedes Oldtimer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sei, Schlangenlinien fahre, in den Gegenverkehr gerate und auch zwei Ampelkreuzungen bei Rotlicht überquert habe. Dank des aufmerksamen Mitteilers, der den Mercedes im Auge behielt, konnten die eingesetzten Polizeistreifen das Fahrzeug schließlich in Ober-Erlenbach abgestellt auffinden, den mutmaßlichen Fahrzeugführer ermitteln und den Mann einer Kontrolle unterziehen. Ein mit dem 54-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,9 Promille. Dies hatte zur Folge, dass der Mann die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten musste, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizeistation Bad Homburg bittet in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die Zeugen des Geschehens wurden oder auch direkt durch die Fahrweise des Mercedesfahrers gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Baucontainer aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Vilbeler Straße 16.03.2021, 17.30 Uhr bis 17.03.2021, 06.45 Uhr (pa)In Bad Homburg Ober-Erlenbach wurden von Dienstag auf Mittwoch mehrere Baucontainer aufgebrochen. Unbekannte begaben sich zwischen dem späten Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in den Bereich des Baugebiets „Am Hühnerstein“. Dort hebelten die Täter an mehreren Baucontainern Fenster oder Türen auf. Aus den Containern entwendeten sie anschließend Werkzeuge, Baumaterialen und Bekleidung. Zur Höhe des Schadens und dem Wert des Diebesgutes liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.