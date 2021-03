Neustadt: 1. Oster-Schnitzeljagd der Willkomm in der Innenstadt am 27. März 2021

Neustadt an der Weinstraße – „Nach der unglaublich positiven Resonanz auf unsere Nikolaus-Stiefelsuche im Dezember 2020, bei der sich fast 500 Kinder auf die Suche nach ihren Schuhen gemacht haben, war klar, dass wir uns auch für Ostern eine entsprechende Aktion überlegen werden“, erklärt Winfried Walther, 1. Vorsitzender der Willkomm Gemeinschaft.

Herausgekommen ist dabei nun die 1. Oster-Schnitzeljagd, zu der die Interessenvertretung am Samstag, 27. März 2021, von 10.30 bis 13.30 Uhr alle Kinder und Eltern bzw. Großeltern herzlich einlädt. Wie bei der Nikolausaktion ist die Teilnahme kostenlos und ein Geschenk der Willkomm-Mitglieder an die Neustadter Kinder.

Einmal quer durch die Innenstadt geht es auf der Suche nach den in verschiedenen Schaufenstern ausgehängten Hinweisen und Symbolen – 15 Mitglieder beteiligen sich bei der Erstauflage. „Die Suche ist so angelegt, dass wir sie unabhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen auf alle Fälle durchführen können, weil die Kinder nicht in die Geschäfte hinein gehen müssen – also absolut Corona-konform“, erklärt die Geschäftsführerin der Willkomm, Charlotte Merkel. „Sollte es wider Erwarten am 27.03. keinen strahlenden Sonnenschein geben, wird unser Osterhase natürlich trotzdem unterwegs sein – wasserscheu ist unser Exemplar nämlich zum Glück nicht“. Rund 2,5 Kilometer werden während der Suche zurückgelegt, Start- und Endpunkt ist die Flugbörse in der Friedrichstraße 3. Wer an der Schnitzeljagd am 27.März teilnehmen möchte, kann sich noch bis einschließlich Montag, 21. März, unter info@willkomm-neustadt.de anmelden.