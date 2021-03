Neustadt: Sanierung der Fußgängerbrücken am Kohlplatz im März 2021

Neustadt an der Weinstraße – Die Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße teilt mit, dass die Bauarbeiten für die Sanierung der beiden Fußgängerbrücken am Kohlplatz voraussichtlich am 22.03.2021 aufgenommen werden. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 5 Tage.

Es wird der Holzbohlenbelag ausgetauscht und der Korrosionsschutz der Stahlbauteile wird überarbeitet.

Beide Brücken werden während der Bauzeit vollgesperrt. Eine Umleitung für den Rad- und Fußgängerverkehr wird eingerichtet.

Im Bereich der Baumaßnahme kann es zu Behinderungen kommen, die Stadtverwaltung bittet die Bürger um Verständnis.