Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 17.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.03.2021 gegen 13:00 Uhr kam es in der Kanalstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Die Fahrerin eines Opel befuhr die Kanalstraße und wollte nach links abbiegen. Der Fahrer eines schwarzen Audi kam von rechts, von der Mannheimer Straße und wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Dabei fuhr er gegen den ordnungsmäßig wartenden Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das amtliche Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung sind nicht vorhanden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Mountainbike gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 13.03.2021 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein, in einem frei zugänglichen Hof, in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestelltes Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter begaben sich in den Hof und entwendeten das nicht gesicherte Fahrrad eines 14 Jährigen. Bei dem Fahrrad handelte sich um ein Mountainbike der Marke Bergamont. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Die Polizei rät Fahrräder immer ordnungsgemäß gegen Diebstahl zu sichern. Sollten sie hinsichtlich der Sicherungsmöglichkeiten Fragen haben, oder sind selbst Opfer eines Diebstahls geworden, wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallstatistik 2020 veröffentlicht

Bad Dürkheim (ots) – Mit 1285 Verkehrsunfällen im Jahr 2020 registrierte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim die niedrigste Zahl an Verkehrsunfällen seit 5 Jahren. Das geht aus der neuen Verkehrsunfallstatistik 2020 hervor, die sie ab heute über die Internetseite der PI Bad Dürkheim abrufen können:

https://s.rlp.de/Oo-1P

Ein Grund für den deutlichen Rückgang der Unfallzahlen hat sicherlich das allgemein gesunkene Verkehrsaufkommen durch die Lockdown-Phasen im Frühjahr und Herbst.

Im Jahr 2020 sind zwei tödliche Verkehrsunfälle mit vier getöteten Personen zu beklagen gewesen. Die Zahl der Schwerverletzten sank auf 24. Mit 109 Leichtverletzten gab es auch hier einen leichten Rückgang.

Auffällig war, dass die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Pedelec-Fahrern um knapp 14%, entgegen der allgemeinen Erwartung, gesunken sind. Bei der Gruppe der Fahrradfahrer stieg die Anzahl, trotz allgemein sinkender Verkehrsunfallzahlen, auf 60 Verkehrsunfälle leicht an. Gerade hier empfehlen wir, dass Fahrradfahrer grundsätzlich einen Helm tragen sollten. Im Falle eines Sturzes können schlimme Folgen, so zum Beispiel schwere Kopfverletzungen, vermieden werden.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle soll, unter anderem durch gezielte Verkehrsüberwachung und Präventionsmaßnahmen, auch nach der Corona-Phase auf niedrigem Niveau gehalten werden. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer gelegt werden.

Frankeneck: Diebstahl von Elektrokabel

Frankeneck (ots) – Am Dienstagmorgen, 16.03.21, wurde der Polizei Neustadt/W. der Diebstahl von knapp über 280 Meter Elektrokabel gemeldet, welches auf einer Baustelle in der Beckertaler Straße in Frankeneck gelagert war. Der Tatzeitraum wird von 12.03. bis 15.03.21, demnach über das vergangene Wochenende, vermutet. Die Höhe des Gesamtschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei Neustadt/W. bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise zur Tataufklärung.

Frankeneck: Geschwindigkeitsmessungen

Frankeneck (ots) – Am Dienstag, 16.03.21, wurden in der Zeit von 09:30 bis 10:30 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Neustadt/W. in der Talstraße in Frankeneck Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten 8 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, wobei der schnellste Verkehrsteilnehmer mit 58 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen wurde.

Freinsheim: Anhänger entwendet

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 08.03.2021 12:00 Uhr bis 12.03.2021, 16:00 Uhr wurde ein Landwirtschaftlicher Anhänger entwendet, der auf einem frei zugänglichen Gelände neben einem Feldweg in Freinsheim abgestellt war. Der Anhänger der Marke Brantner, ein sogenannter „Drei-Seiten-Kipper“, war mit einem Bolzen mit Kette und Vorhängeschluss gesichert gewesen. Bislang unbekannte Täter müssen den Anhänger, vermutlich mit einem Traktor, weggezogen haben. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim, Weisenheim am Sand: Verkehrsunfälle mit Wild

Freinsheim / Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 17.03.2021 04:00 bis 06:00 Uhr kam es im Bereich Freinsheim und Weisenheim am Sand gleich zu zwei Wildunfällen. Zuerst wurde kurz nach dem Ortsausgang Weisenheim am Sand, in Fahrtrichtung Lambsheim, ein Reh von einem VW Tiguan erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Gegen 06:00 Uhr kam es dann auf der L 522 zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand, zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Beide Rehe erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Weisenheim am Sand: Verkehrsunfallflucht

Weisenheim am Sand (ots) – Am 15.03.2021 gegen 14:00 Uhr wurde der Dachkandel eines Wohnhauses in der Ackerbrunnengasse in Weisenheim am Sand beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Sprinter beim Vorbeifahren, vermutlich aufgrund ungenügenden Abstandes, den Dachkandel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Wohnhaus wurde sowohl sechs Ringeisen als auch das Kandelblech stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Das amtliche Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung sind nicht vorhanden. Auf dem Sprinter war ein Logo der Firma „Europcar“ angebracht. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

